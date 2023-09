L’UNESCO reconnaît le centre de torture argentin comme site du patrimoine mondial | Actualités historiques

Quelque 5 000 personnes ont disparu derrière ses murs. Beaucoup n’ont jamais été revus.

Aujourd’hui, l’École de mécanique de la marine argentine (ESMA), une école militaire transformée en centre de détention secret, a été inscrite au patrimoine mondial des Nations Unies dans le but de préserver son histoire macabre.

« L’École de mécanique de la marine a transmis les pires aspects du terrorisme d’État », a déclaré mardi le président Alberto Fernández à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) dans un message vidéo.

Il a remercié l’UNESCO d’avoir désigné l’ESMA comme site du patrimoine. « La mémoire doit être préservée », a déclaré Fernández, faisant référence aux « horreurs » vécues dans l’ancienne école.

En 1976, un groupe militaire a renversé la présidente Isabel Perón, marquant le début d’une période de dictature qui s’est étendue jusqu’en 1983.

Sous sa direction, des violations généralisées des droits humains ont eu lieu, alors que les chefs militaires tentaient d’éradiquer la dissidence, l’activisme et les opinions politiques de gauche.

On estime que jusqu’à 30 000 personnes ont perdu la vie, et le sort de beaucoup d’entre elles reste encore inconnu. Ils ont tout simplement disparu pendant leur détention militaire et on n’a plus jamais eu de nouvelles.

Jusqu’à 340 centres de détention ont été créés à travers le pays. L’ESMA, cependant, a été l’une des premières, avec des prisonniers transférés là-bas dès les premiers jours du coup d’État.

Elle deviendrait également l’une des plus grandes installations de ce type en Argentine. Situé dans la capitale Buenos Aires, le centre de détention a transformé l’école en un lieu de torture. Seuls 200 prisonniers environ ont survécu.

L’ESMA disposait même d’une maternité, où les détenues enceintes se voyaient retirer leurs enfants dès leur accouchement. Ces enfants étaient souvent adoptés dans des familles alignées sur la dictature.

Les chefs militaires ont pris soin de dissimuler les crimes commis à l’ESMA, pendant et après la dictature.

Par exemple, lorsque des observateurs internationaux sont arrivés en 1979 pour enquêter sur des plaintes en matière de droits humains, les travailleurs de l’ESMA ont retiré l’escalier menant au sous-sol, où se déroulaient une grande partie des tortures. Ils ont même construit un mur pour dissimuler la cage d’escalier.

Des décennies plus tard, en 2007, l’ESMA sera réinventée en lieu de mémoire, rouverte au public pour raconter l’histoire des violations des droits de l’homme qui ont eu lieu sur son terrain.

Cette année encore, le musée de l’ESMA a acquis un avion utilisé pour assassiner des détenus sur le site, dans le cadre d’une pratique appelée « vols de la mort ». Les prisonniers étaient drogués et jetés – souvent vivants – à la mer en plein vol, en guise de forme d’exécution.

Les organisateurs du musée espèrent que l’avion et les expositions similaires aideront les générations futures à se souvenir de la tragédie qui s’est déroulée à l’ESMA et à souligner l’importance de la démocratie.

L’UNESCO tient actuellement sa 45e session élargie à Riyad, en Arabie Saoudite, où elle ajoute de nouveaux sites à sa liste du patrimoine mondial. Les tumulus cérémoniaux et funéraires autochtones de l’Ohio, aux États-Unis, figuraient parmi les nouveaux ajouts annoncés mardi.

Mais l’inscription de l’ESMA sur la liste du patrimoine mondial souligne son importance à une époque où certains hommes politiques argentins de premier plan sont accusés de nier la brutalité de la dictature militaire.

Victoria Villarruel, candidate à la vice-présidence du principal candidat à la présidentielle Javier Milei, fait partie des hommes politiques critiqués pour avoir minimisé la violence pendant cette période.

Milei, un populiste de droite, est devenu le favori lors des élections primaires d’août, dépassant les candidats de l’establishment.

Mais le secrétaire argentin aux droits de l’homme, Horacio Pietragalla Corti, a déclaré que la décision de l’UNESCO constitue un reproche à ceux qui cherchent à ignorer les violations des droits de l’homme qui ont eu lieu dans des sites comme l’ESMA.

« Cette reconnaissance internationale constitue une réponse forte à ceux qui nient ou cherchent à minimiser le terrorisme d’État et les crimes de la dernière dictature civilo-militaire », a déclaré Corti.

Le président Fernández a également salué la désignation de l’UNESCO comme un rempart contre le négationnisme alors qu’il prenait la parole lors du débat général des Nations Unies à New York mardi.

« En préservant activement la mémoire que les négateurs veulent cacher, nous veillerons à ce que cette douleur ne se reproduise plus jamais », a-t-il déclaré. « Face à ces crimes contre l’humanité, notre solution n’est pas la vengeance mais la justice, précisément parce que nous connaissons l’horreur que représente la disparition de 30 000 êtres humains. »