L’UNESCO exhorte le gouvernement à repenser son projet de tunnel routier près de Stonehenge, craignant qu’il n’ait des « impacts négatifs »

LE gouvernement a été invité à repenser son projet de tunnel routier près de Stonehenge.

L’UNESCO, l’agence culturelle des Nations Unies, a déclaré que cela aurait des « impacts négatifs » sur le monument préhistorique.

Le gouvernement a été invité à repenser son projet de tunnel routier près de Stonehenge. Crédit : Getty

Et il a averti que le site risquait d’être inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril si des modifications n’étaient pas apportées.

Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a approuvé en juillet le projet de 1,7 milliard de livres sterling, qui verra la construction d’un tunnel de trois kilomètres sur l’A303.

Les militants de l’Alliance Stonehenge et de Save Stonehenge World Heritage Site ont envoyé une pétition au siège de l’UNESCO à Paris au début du mois.

La pétition, portant 225 000 signatures provenant de 147 pays, exigeait que le gouvernement mette fin aux projets de réfection des routes « dommageables » dans le Wiltshire.

Hier, un rapport de l’UNESCO répondant à ces appels a déclaré que le projet « ne devrait pas se poursuivre sous sa forme actuelle ».

Il a déclaré que le portail ouest prévu et la route à deux voies associée « auraient des impacts négatifs importants et inappropriés sur l’intégrité physique et visuelle » de Stonehenge – qui se trouve dans un point chaud de congestion.

Les militants ont déjà remporté une contestation devant la Haute Cour pour bloquer une décision du ministre Grant Shapps de donner le feu vert au projet en 2020.

David Bullock, chef de projet des routes nationales pour le projet, a déclaré : « Nous restons convaincus qu’il s’agit de la meilleure solution pour résoudre un goulot d’étranglement de longue date dans le sud-ouest. »