L’UNESCO dit que Venise devrait être ajoutée à la liste des dangers du patrimoine

La Liste du patrimoine mondial en péril recense des dizaines de sites « menacés par des dangers graves et spécifiques », tels que les conflits armés ou les catastrophes naturelles. Il comprend Odessa en Ukraine, qui a été ajoutée en janvier en raison de menaces liées à la guerre, et les Everglades en Floride, qui font face à une dégradation de l’environnement.

La proposition par l’UNESCO est la dernière sonnette d’alarme sur l’avenir de Venise – l’une des villes les plus fragiles et les plus populaires du monde – ainsi que sur les efforts du gouvernement italien pour la protéger. Construit à travers 118 petites îles, la ville a été désignée site du patrimoine mondial en 1987 pour sa splendeur architecturale et le travail de maîtres artistes dont Giorgione et Titien, entre autres.