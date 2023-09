L’UNESCO désigne les ruines près de l’ancienne Jéricho comme site du patrimoine mondial, suscitant la colère des Israéliens

Il n’y a eu aucune négociation de paix sérieuse ou substantielle depuis plus d’une décennie, et Israël est actuellement dirigé par le gouvernement le plus nationaliste et religieux de son histoire, ce qui rend presque inimaginable toute avancée vers un État palestinien.

La ville moderne de Jéricho constitue un attrait touristique majeur dans les territoires palestiniens, à la fois en raison de ses sites historiques et de sa proximité avec la mer Morte. En 2021, l’Autorité palestinienne a dévoilé d’importantes rénovations sur l’une des plus grandes mosaïques du Moyen-Orient, dans un palais de Jéricho datant du VIIIe siècle.

Tell es-Sultan, un monticule de forme ovale, contient des traces de l’un des premiers villages connus de l’humanité et d’une importante ville de l’âge du bronze datant de 2600 avant JC. Il se trouve à environ 2 kilomètres (1,2 miles) des vestiges de la première ville de Jéricho, qui contient des ruines importantes pour l’histoire juive, dont une synagogue datant du premier siècle avant JC

L’UNESCO, qui qualifie le site de Jéricho antique/Tell es-Sultan, a pris soin de préciser que les deux sont distincts.

« Le bien proposé pour inscription est le site archéologique préhistorique de Tell es-Sultan situé à l’extérieur du site antique de Jéricho », a déclaré Ernesto Ottone, directeur général adjoint de l’UNESCO, lors de la réunion consacrée au site.

« Les développements historiques ultérieurs, qui s’étendent sur des millénaires et sont démontrés par des vestiges matériels au-delà des frontières de Tell as-Sultan, constituent un contexte culturel riche, digne d’intérêt historique et de préservation, couvrant entre autres l’héritage juif et chrétien. Cependant, ce n’est pas l’objet de la candidature proposée.

Le patrimoine historique est depuis longtemps l’un des nombreux points chauds du conflit israélo-palestinien, les deux parties utilisant l’archéologie et la conservation pour démontrer ce qu’elles disent être leur propre lien unique avec la Terre Sainte.

L’Autorité palestinienne, reconnue il y a dix ans par les Nations Unies comme État observateur non membre, a salué la désignation de Tell es-Sultan.

Le président Mahmoud Abbas a déclaré dans un communiqué qu’il « témoigne de l’authenticité et de l’histoire du peuple palestinien », ajoutant que « l’État de Palestine s’engage à préserver ce site unique pour le bénéfice de l’humanité ».

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part d’Israël.

L’UNESCO, basée à Paris, a lancé la Liste du patrimoine mondial en 1978. Elle comprend un large éventail de plus de 1 000 sites – de l’Acropole d’Athènes à la Grande Muraille de Chine – proposés par leurs nations respectives.