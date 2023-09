L’UNESCO classe les bâtiments juifs médiévaux d’Allemagne au patrimoine mondial

Un comité de l’ONU a désigné dimanche un groupe de sites juifs médiévaux de la ville d’Erfurt, dans l’est de l’Allemagne, comme site du patrimoine mondial. C’est la deuxième fois que le patrimoine juif d’Allemagne est ajouté à la liste ces dernières années.

Parmi les bâtiments inclus dans la nouvelle désignation figurent la vieille synagogue d’Erfurt, un bâtiment en pierre du XIIIe siècle qui illustre la vie de famille juive à l’époque médiévale, et un bain rituel traditionnel, ou mikvé.

La décision a été prise lors d’une réunion du Comité du patrimoine mondial des Nations Unies à Riyad, en Arabie Saoudite, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’UNESCO.

Les sites du patrimoine juif d’Erfurt ont une longue histoire, mais ils ont été largement oubliés jusqu’à relativement récemment. Après que les pogroms du 14e siècle aient chassé une grande partie de la population juive d’Erfurt de la ville, la vieille synagogue fut utilisée comme entrepôt, puis comme restaurant et salle de danse. Son importance historique n’a été redécouverte et établie qu’en 1988.

Le bain rituel a été comblé et utilisé comme cave pendant des siècles et n’a été reconnu pour son contexte historique et culturel qu’en 2007.

« Les monuments juifs d’Erfurt ont été presque oubliés pendant des siècles », a déclaré Maria Boehmer, présidente de la commission allemande de l’UNESCO. « Leur redécouverte est un beau cadeau. »

L’UNESCO, basée à Paris, a lancé la Liste du patrimoine mondial en 1978. Elle comprend un large éventail de plus de 1 000 sites – de l’Acropole d’Athènes à la Grande Muraille de Chine – proposés par leurs nations respectives.

La nouvelle de dimanche intervient deux ans après que l’UNESCO a reconnu pour la première fois les sites du patrimoine culturel juif en Allemagne. Cette année-là, il a ajouté les sites juifs dits ShUM dans les villes fluviales de Mayence, Worms et Spire à sa liste des sites du patrimoine mondial.

Le choix de l’UNESCO d’ajouter également Erfurt « apporte une autre contribution importante à la visibilité et à la préservation des racines communes des juifs et des chrétiens d’Allemagne et d’Europe pour l’avenir », a déclaré Kerstin Puerschel, ambassadrice d’Allemagne auprès de l’UNESCO, dans un communiqué.

L’inclusion d’Erfurt porte à 52 le nombre total de sites du patrimoine mondial en Allemagne.

The Associated Press

Histoire du patrimoine