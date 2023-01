L’UNESCO ajoute Odessa, la “perle ukrainienne de la mer Noire”, à la liste du patrimoine mondial

PARIS — Le centre historique de la ville portuaire d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, a été nommé site du patrimoine mondial mercredi et immédiatement classé comme “en danger”, après un processus d’inscription accéléré par l’agence culturelle des Nations Unies qui pourrait ouvrir la voie à davantage d’assistance financière et technique. .

Elle était autrefois considérée comme l’une des villes les plus favorables à la Russie, mais les mentalités ont changé. Alors que les attaques russes contre la ville montaient l’année dernière, les forces et les volontaires ukrainiens se sont précipités pour fortifier les bâtiments historiques de la ville – dont beaucoup sont construits dans le style baroque italien – y compris l’emblématique théâtre d’opéra et de ballet, qui est l’un des plus anciens d’Ukraine.