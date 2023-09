L’UNESCO ajoute deux sites en Ukraine ravagée par la guerre à sa liste de sites historiques en danger

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Le Comité du patrimoine mondial de l’ONU a placé deux sites historiques majeurs d’Ukraine sur sa liste de sites qu’il considère en danger.

L’emblématique cathédrale Sainte-Sophie de la capitale, Kiev, et le centre médiéval de la ville occidentale de Lviv, sont des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, au cœur de la culture et de l’histoire de l’Ukraine.

La décision annoncée vendredi de placer ces deux sites sur la liste des sites « en danger » de l’organisme ne dispose d’aucun mécanisme d’application, mais pourrait contribuer à dissuader les attaques russes.

Aucun des deux sites n’a été directement visé depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, et Lviv a été largement épargnée par les combats.

Mais la Russie a déclenché des vagues de frappes sur Kiev et d’autres villes, frappant des zones résidentielles et des infrastructures critiques avec des drones d’attaque de fabrication iranienne.

La décision a été prise lors de la 45e session du Comité du patrimoine mondial, qui se tient en Arabie Saoudite. Le comité maintient la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et supervise la conservation des sites.

La cathédrale Sainte-Sophie au dôme doré, située au cœur de Kiev, a été construite au XIe siècle et conçue pour rivaliser avec Sainte-Sophie d’Istanbul.

Le clocher de la cathédrale Sainte-Sophie brille au centre de Kiev (AFP via Getty Images)

Le monument de l’art byzantin contient la plus grande collection de mosaïques et de fresques de cette période et est entouré de bâtiments monastiques datant du XVIIe siècle.

La Laure de Kiev-Petchersk, également connue sous le nom de monastère des grottes, est un vaste complexe de monastères et d’églises, certains souterrains, construits entre le XIe et le XIXe siècle. Certaines églises sont reliées par un complexe labyrinthique de grottes s’étendant sur plus de 600 mètres (2 000 pieds).

Des agents ukrainiens chargés de l’application des lois se tiennent à côté d’une entrée du monastère de Kiev-Pechersk-Lavra à Kiev (Reuters)

Les deux sites situés sur le fleuve Dnipro, à 15 minutes de route l’un de l’autre, sont « un chef-d’œuvre du génie créatif humain », selon l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

L’autre site est le centre historique de Lviv, près de la frontière polonaise. Un château du Ve siècle surplombe les rues et les places construites entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Le site comprend une synagogue ainsi que des édifices religieux orthodoxes, arméniens et catholiques, reflétant la diversité de la ville.

« Par son tissu urbain et son architecture, Lviv est un exemple exceptionnel de fusion des traditions architecturales et artistiques de l’Europe de l’Est avec celles de l’Italie et de l’Allemagne », a déclaré l’UNESCO. « Le rôle politique et commercial de Lviv a attiré un certain nombre de groupes ethniques aux traditions culturelles et religieuses différentes. »

Lviv se trouve à plus de 500 km de Kiev et encore plus loin de toute ligne de front, mais elle n’a pas été épargnée. Des missiles de croisière russes ont frappé un immeuble de la ville en juillet, tuant au moins six personnes et en blessant des dizaines.

L’UNESCO a ajouté en janvier la ville portuaire ukrainienne d’Odessa sur la mer Noire à sa liste des sites du patrimoine menacés en janvier. Les forces russes ont lancé de multiples attaques d’artillerie et frappes aériennes sur la ville, un centre culturel connu pour son architecture du XIXe siècle. La Russie affirme qu’elle ne frappe que des cibles militaires.

En vertu de la convention de l’UNESCO de 1972, ratifiée par l’Ukraine et la Russie, les signataires s’engagent à « aider à la protection des sites classés » et sont « tenus de s’abstenir de prendre toute mesure délibérée » susceptible d’endommager les sites du patrimoine mondial.

L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril vise à rallier un soutien international urgent aux efforts de conservation. La liste comprend plus de 50 sites à travers le monde.