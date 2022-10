Lune formée par collision en quelques heures seulement, pas sur des milliers d’années, selon une étude

Les théories de la formation de la Lune terrestre (Luna) sont aussi intéressantes que variées. La plupart des théories suggèrent que le seul satellite de la planète bleue s’est formé lorsque notre planète (qui était assez différente de ce qu’elle est aujourd’hui) est entrée en collision avec un objet céleste qui avait à peu près la taille de Mars. Les scientifiques appellent cet objet Theia, l’homonyme de l’un des Titans de la mythologie grecque. On pense que la collision a entraîné la formation de la Lune, il y a environ 4,5 milliards d’années. Les scientifiques pensent cela parce que les échantillons lunaires qu’ils ont pu étudier en laboratoire jusqu’à présent révèlent des signatures isotopiques très similaires aux roches de la Terre.

Cependant, alors que la plupart des explications supposent que la Lune s’est formée à partir des débris de cette collision, fusionnant en orbite pendant des mois ou des années, une étude récente a avancé une explication qui visualise cette période de temps réduite à quelques heures. Le document de recherche contenant cette théorie a été publié le 4 octobre 2022 dans The Astrophysical Journal Letters.

Les chercheurs à l’origine de l’article ont utilisé des simulations haute résolution exécutées sur un superordinateur pour produire des résultats. La National Aeronautics and Space Administration (NASA), basée aux États-Unis, a déclaré que les mages utilisés sont “certains des plus détaillés de leur genre, fonctionnant à la résolution la plus élevée de toutes les simulations pour étudier les origines de la Lune ou d’autres impacts géants”. La puissance de calcul supplémentaire injectée dans le projet a révélé que les simulations à faible résolution pouvaient passer à côté d’aspects essentiels de ce type de collisions. Une meilleure résolution permet aux chercheurs de voir de nouveaux comportements qui ont été manqués par les études précédentes.

Cette étude particulière est particulièrement attrayante pour les chercheurs car elle place Luna sur une large orbite avec un intérieur qui n’est pas complètement fondu. Cela, à son tour, a le potentiel d’expliquer des propriétés telles que l’orbite inclinée et la croûte mince de la Lune.

Pour se rapprocher de la confirmation de toute théorie concernant l’origine du seul satellite naturel de notre planète, l’analyse des futurs échantillons lunaires ramenés sur Terre par les futures missions Artemis de la NASA sera nécessaire, a déclaré l’organisation basée aux États-Unis.

Fait intéressant, la collision de la Terre avec Theia (ainsi que d’autres changements tout au long de son histoire) a été cruciale pour rassembler les matériaux nécessaires à l’émergence de la vie. Avec de meilleures simulations et analyses de telles collisions, les chercheurs seraient mieux préparés à comprendre comment un paradis pourrait évoluer pour devenir habitable.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici