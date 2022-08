“Lune d’esturgeon”: la dernière super lune de l’année passe au-dessus de la Terre

S’élevant au-dessus des plages, des bâtiments et des statues, la dernière super lune de l’année a créé de nombreuses opportunités d’observation et de photos dans le monde entier jeudi soir.

Souvent appelée la “lune de l’esturgeon”, la pleine lune d’août apparaît plus grande dans le ciel qu’elle ne l’est en réalité, en raison de son orbite se rapprochant le plus de la Terre.

Il s’agit de la quatrième et dernière super lune de l’année, après des pleines lunes similaires en mai, juin et juillet, et peut être vue du Royaume-Uni et d’Israël à Pékin et San Francisco.

Voici comment les astronomes du monde entier ont vu la super lune :

La pleine lune se lève derrière les bâtiments du quartier des banques à Francfort, en Allemagne, le 11 août 2022. (AP Photo/Michael Probst)

Des habitants portant des masques prennent un selfie près d’une statue de Cupidon alors qu’une super lune se lève dans le ciel nocturne à Pékin, le 11 août 2022. (AP Photo/Ng Han Guan)

Une super lune se lève derrière le Golden Gate Bridge et la ligne d’horizon de San Francisco vue de Sausalito, Californie, le 11 août 2022. (Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group via AP)

La lune se lève au-dessus de l’océan Indien à Diani Beach, au Kenya, le 11 août 2022. (AP Photo/Beatrice Larco)

La lune se lève sur Hefer Vally, Israël, le 11 août 2022. (AP Photo/Ariel Schalit)

La super lune “esturgeon”, la dernière super lune de l’année, se lève derrière The Shard à Londres, le 11 août 2022. (Yui Mok/PA via AP)

La lune se lève sur Anvers, Belgique, le 12 août 2022. (AP Photo/Virginia Mayo)

Deux femmes regardent une super lune se lever depuis un point de vue surplombant Lisbonne et le Tage, au Portugal, le 11 août 2022. (AP Photo/Armando Franca)