L’une des villes hôtes de Saint-Pétersbourg voit un pic de virus alors que le tournoi se profile

Des milliers de fans sont sur le point de descendre dans l’ancienne capitale impériale de la Russie, Saint-Pétersbourg, pour le plus grand spectacle de football d’Europe, Euro 2020, alors même que les cas de coronavirus se multiplient dans la ville.

La deuxième ville de Russie a été sélectionnée pour accueillir sept matches – dont un quart de finale – en juin et juillet après le report du tournoi d’un an en raison de la pandémie de Covid-19.

Les organisateurs ont déclaré que les mesures nécessaires seraient prises pour protéger les joueurs et les spectateurs, mais les critiques affirment que la ville – le pire point chaud de Russie après Moscou – a depuis longtemps jeté la prudence au vent.

Connu pour ses canaux et ses palais de l’ère tsariste, Saint-Pétersbourg a levé la plupart des restrictions de virus il y a des mois et les foules sont retournées dans les rues pour profiter de longues soirées d’été après des mois d’hiver rigoureux.

« Qui a besoin de masques ? De toute façon, tout le monde a eu le coronavirus », a déclaré Sergueï Petrov, un habitant de 35 ans à la sortie du métro.

Alors que l’Europe rouvre prudemment, Saint-Pétersbourg a enregistré au cours du mois dernier une moyenne de 700 cas par jour, mais le nombre d’infections quotidiennes a dépassé 800 au cours des deux dernières semaines, selon un décompte du gouvernement.

Les autorités sanitaires de la deuxième ville de Russie ont déclaré mardi que les cas de coronavirus étaient en augmentation.

« La semaine dernière a montré que nous avons enregistré une augmentation des infections à Covid-19 », a déclaré lundi le gouverneur de la ville, Alexander Beglov, dans une interview à la radio.

« C’est lié au caractère cyclique de l’activité du virus », a-t-il précisé, précisant que son équipe prenait « toutes les mesures nécessaires ».

Deux hôpitaux temporaires pour les patients atteints de coronavirus ont été créés.

Les épidémiologistes estiment que plus de la moitié des cinq millions d’habitants de Saint-Pétersbourg ont des anticorps.

Mais ils ont dit qu’il était inquiétant que la ville ait baissé la garde si tôt.

« La ville vit comme si la pandémie était terminée », a déclaré à l’AFP Anton Barchuk, épidémiologiste à l’Université européenne de Saint-Pétersbourg (EUSP).

« Le rythme des vaccinations laisse beaucoup à désirer », a-t-il ajouté.

Contrairement à l’Occident, qui a mis en place des restrictions anti-coronavirus à plusieurs niveaux, la Russie a placé ses espoirs dans un programme de vaccination.

« Les gens manquent de plaisir »

Moscou a enregistré Spoutnik V, le premier vaccin contre le coronavirus au monde, en août 2020, mais le président Vladimir Poutine a eu du mal à convaincre les Russes d’obtenir le vaccin local qu’il appelle « le meilleur du monde ».

Les organisateurs de l’Euro 2020 en Russie affirment que les fans devront porter des masques pendant les matchs et que le stade phare de la ville, Gazprom Arena, sera rempli à 50% de sa capacité.

« Nous sommes sûrs que nous pouvons prévoir toutes les mesures de sécurité. Nous n’avons pas peur », a déclaré le mois dernier à la presse le président du comité d’organisation de l’Euro 2020 à Saint-Pétersbourg, Alexei Sorokin.

Barchuk, l’épidémiologiste, a déclaré que les mesures aideraient à réduire les risques de contamination et qu’il était peu probable qu’il y ait un impact mondial de la concurrence.

La Russie fait partie des pays les plus durement touchés par la pandémie.

Les autorités ont signalé plus de cinq millions de cas et plus de 124 000 décès, mais des experts indépendants et même d’autres décomptes officiels suggèrent que les autorités ont largement sous-estimé les décès par coronavirus.

Les propriétaires d’hôtels et de restaurants de Saint-Pétersbourg attendent avec impatience un coup de pouce bien nécessaire après que la pandémie a ravagé l’industrie hôtelière à la suite de la fermeture des frontières nationales l’année dernière.

Alexandra Samatuga, qui loue des logements aux touristes, a déclaré que les affaires avaient repris après la confirmation en avril que la ville accueillerait des matchs.

« Nous sommes complets », a déclaré Samatuga à l’AFP. « Ce seront les premiers étrangers depuis près d’un an. Enfin! »

Environ 2,5 millions de touristes ont visité Saint-Pétersbourg depuis le début de la pandémie, contre 10,4 millions en 2019.

Plus tôt ce mois-ci, la ville a accueilli la principale vitrine du pays pour les investisseurs, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, signalant que la Russie allait au-delà de la pandémie.

Les habitants disent que la ville a besoin d’une bonne fête.

« Vous pouvez voir que les gens manquent de plaisir, ils manquent d’émotions », a déclaré Kirill Sanakin, un représentant des organisateurs russes.

Le fan de football Andrei Barsukov a déclaré que rien ne pouvait gâcher l’ambiance.

« Nous attendons cela depuis longtemps et nous allons en profiter », a-t-il déclaré.

