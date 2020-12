Personne n’a entendu parler de l’une des plus grandes stars cultes de la LNR au moins deux ans après avoir déménagé sans avertissement et complètement déconnecté de son passé de footballeur.

À un moment donné, Steve Matai, maintenant âgé de 36 ans, était l’un des hommes les plus redoutés du rugby avant de prendre sa retraite en 2016.

Il était connu comme le frappeur le plus dur du jeu et a remporté deux titres de premier ministre pour les Manly Sea Eagles en 2008 et 2011.

Mais maintenant, l’international néo-zélandais semble ne vouloir rien avoir à voir avec le foot et mène une vie recluse sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud à Ballina.

À un moment donné, Steve Matai, maintenant âgé de 36 ans, était l’un des hommes les plus redoutés de la ligue de rugby.

D’anciens coéquipiers ont tenté de le contacter, mais l’ancien centre n’a pas retourné leurs appels téléphoniques.

Le Daily Telegraph a rapporté que deux joueurs de Manly se sont récemment rendus dans la nouvelle ville natale de Matai pour un rattrapage – mais le vétéran de 230 matchs était un no show et n’a pas répondu à sa porte d’entrée.

Le club des plages du nord ne sait pas pourquoi la légende virile « très aimée et respectée » est devenue si solitaire – mais ils ont déclaré qu’il était le bienvenu et « très recherché » par les fans, les joueurs et le personnel.

Il a reçu une invitation à la réunion de 10 ans de la Premiership 2008 en 2018, mais Matai n’était pas intéressé à assister à la célébration.

« Plusieurs de ses coéquipiers primés au poste de Premier ministre ont tenté de le ramener dans le giron sans succès et se sont même rendus dans sa ville sur la côte nord où il vit, mais en vain », l’ancien directeur de Manly, Peter Peters, qui a joué un rôle dans la signature de Matai en tant que recrue en 2005, a déclaré.

« Je ne sais pas pourquoi il a choisi de fermer sa porte à sa grande carrière et à ses coéquipiers, mais il sera toujours le bienvenu à Manly. »

D’anciens coéquipiers ont essayé de le contacter, mais l’ancien centre n’a pas retourné leurs appels téléphoniques (Matai photographié avec Sonny Bill Williams)

Matai a reçu une invitation à la réunion de 10 ans de la Premiership 2008 en 2018, mais Matai n’était pas intéressé à assister à la célébration.

L’une des principales théories expliquant pourquoi Matai a évité les projecteurs est qu’il est toujours bouleversé par les allégations erronées formulées contre lui en 2016 et qui l’ont lié à un scandale de trucage de matchs.

La star de Manly a nié tout acte répréhensible et a pris sa retraite la même année.

Le Sydney Morning Herald a publié des excuses publiques pour la « blessure et la gêne causées » après avoir faussement signalé que son téléphone avait été saisi par les enquêteurs.

Un ancien joueur insiste sur le fait qu’il n’y a pas de mauvais sang entre Matai, ses coéquipiers ou le club.

Il a dit que Stevie voulait juste être laissé seul.

« Je pense que quelqu’un a contacté sa famille sur les réseaux sociaux mais vient de recevoir de courtes réponses. Il semble qu’il soit juste heureux de baisser la tête et de faire son propre truc.