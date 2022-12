L’une des stars de la musique en ligne de verrouillage lance un avertissement sur l’avenir des médias sociaux | Actualités scientifiques et techniques

Un violoncelliste irlandais dont les récitals en ligne sont devenus viraux pendant le confinement a exprimé ses craintes pour l’avenir des réseaux sociaux.

Patrick Dexter dit que les gens devraient considérer combien ils seront perdus si la négativité signale la fin de plateformes comme Twitter.

Il a déclaré: “Il y a une telle négativité là-bas, mais soyons conscients que si nous perdons cela, et Twitter en particulier, parce que je pense qu’il a un rôle spécial à jouer dans cet espace, il y a quelque chose de vraiment tragique qui est perdu.

“Le voir descendre dans les tubes comme les choses pourraient se passer est, je pense, une grande perte.”

Patrick, qui a commencé à jouer du violoncelle à l’âge de sept ans, n’était pas sur les réseaux sociaux jusqu’à ce que l’Irlande soit bloquée en mars 2020.

Filmé à l’extérieur de son chalet dans le comté de Mayo, au bord de la magnifique côte ouest de l’Irlande, ses messages sont devenus viraux.

“J’étais enseignant, alors j’ai joué devant ma classe d’enfants du primaire et je joue maintenant devant des millions de personnes en ligne”, a-t-il expliqué.

“Ça touche ton âme”

Je lui ai demandé ce qu’il pensait avoir trouvé un écho auprès de son nouveau public mondial – la musique, le lieu ou une combinaison.

Il a déclaré: “Il y a un certain impact viscéral que l’ouest de l’Irlande a sur vous. Vous pouvez le sentir maintenant avec ce temps sauvage que nous avons.

“Cela, mélangé au son du violoncelle et de la musique instrumentale en général, la façon dont il touche votre âme et vous pénètre et vous demande d’y ajouter quelque chose.

“Cela ne vous dit pas quoi penser avec des mots, cela suggère en quelque sorte un sentiment, et vous y apportez ensuite vos propres pensées, l’histoire de votre vie.”

Sa nouvelle renommée en ligne a permis à Patrick de faire de la musique sa carrière, qui est “un rêve devenu réalité”, a-t-il déclaré.

Il partage le mérite avec sa co-vedette Naoise, son beau chien de sauvetage, devenu presque aussi célèbre que Patrick lui-même.

Son premier album, intitulé à juste titre Solace, a été le best-seller du genre, et il a même joué pour le président Joe Biden.

Une lettre d’un fan au Canada était simplement adressée : « Au violoncelliste qui joue devant son chalet à Mayo.

“Quoi qu’il arrive, si le navire de Twitter coule au fond de l’Atlantique, je continuerai à jouer du violoncelle devant mon chalet”, ajoute-t-il.