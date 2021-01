Cumulus Media réprime les allégations de fraude électorale à travers son réseau de stations de radio mettant en vedette des locuteurs de droite tels que Mark Levin et Dan Bongino.

Dans une note envoyée en interne, le vice-président exécutif Brian Philips a clairement indiqué que les animateurs de radio seraient licenciés s’ils commencent ou continuent de faire des déclarations sans fondement sur la fraude électorale.

«Nous devons aider à induire le calme national MAINTENANT», lit-on dans la note de service.

«L’élection a été résolue et il n’y a pas de« voies »alternatives acceptables, poursuit le mémo. «Si vous transgressez cette politique, vous pouvez vous attendre à vous séparer immédiatement de l’entreprise.

Sur la photo: Dan Bongino, l’un des animateurs de radio conservateurs sous le cloud Cumulus Media

Sur la photo: Mark Levin, une autre personnalité éminente de Cumulus qui a poussé des accusations de fraude

Cumulus Media a envoyé un mémo interne à ses 416 stations, menaçant de mettre fin à toute réclamation future de fraude électorale et exhortant ses hôtes à apporter le calme à leurs auditeurs.

Le mémo a d’abord été obtenu par Inside Music Media.

Cumulus Media est le deuxième plus grand opérateur de stations de radio à travers le pays, avec 416 stations dans son portefeuille – la note a probablement été envoyée à toutes les stations.

Seul iHeartMedia gère plus de stations de radio aux États-Unis.

Westwood One, qui propose des contenus radiophoniques et sportifs de premier plan, est une filiale de Cumulus Media.

Plusieurs animateurs de talk-shows conservateurs sont des employés de Westwood One, dont Ben Shapiro, Mark Levin et Dan Bongino.

Parmi les trois, Shapiro a en fait le plus poussé contre les allégations de fraude électorale, en tweetant « Trump n’a pas déjà gagné les élections et il est profondément irresponsable de sa part de dire qu’il l’a fait » immédiatement après le jour des élections de novembre.

Ben Shapiro est un autre animateur de radio conservateur qui tombe sous l’égide de Cumulus, mais il a évité les affirmations selon lesquelles l’élection avait été « volée » à Trump.

Shapiro ne partage pas certaines des allégations de fraude électorale de ses collègues, cependant: « Non, Trump n’a pas déjà remporté l’élection, et il est profondément irresponsable de sa part de dire qu’il l’a fait. »

Levin, cependant, a continué à faire valoir des allégations de fraude, qualifiant la certification des résultats du collège électoral de « tyrannie » sur Fox News la semaine dernière.

Dimanche soir sur Fox News, Levin a déclaré: « Trump n’a jamais incité la foule » en référence à l’insurrection du Capitole.

Bongino a fait des déclarations similaires de fraude et a ironiquement déclaré aux auditeurs que les démocrates prévoyaient un coup d’État contre Donald Trump le jour du scrutin, a rapporté le New York Times en octobre.

Mercredi, une émeute au Capitole a été considérée par beaucoup comme une tentative de coup d’État par les partisans de Trump contre les dirigeants du pays et la démocratie dans son ensemble.

Le mémo est clairement une réponse directe à cela, car Philips exhorte ses employés à aider à ramener le calme dans le pays.

Cependant, il n’est pas clair si ce mémo parvient réellement à tout le monde.

Jeremy Boreing, producteur exécutif de l’émission de Shapiro, a tweeté: « Cumulus n’est pas l’employeur de Ben et n’a pas dit à Ben jack sh * t ce qu’il peut ou ne peut pas dire à l’antenne. De plus, Ben n’a jamais dit que l’élection avait été volée. C’est au moins trois mensonges en 280 caractères ou moins, mais plutôt bon journalisme autrement.

Le producteur exécutif de l’émission de Shapiro affirme que Cumulus n’est pas l’employeur de Shapiro

De plus, Levin a réfuté la réception du mémo de Cumulus Media jusqu’à présent

De plus, Levin a déclaré lundi à The Right Scoop que personne dans son équipe, y compris lui-même, n’avait reçu le mémo.

Au moins cinq sont morts dans le cadre de l’insurrection de mercredi au Capitole, qui a laissé le Parti républicain se démener pour contrôler les dégâts.

Les démocrates de la Chambre ont introduit un article de destitution et continuent de faire pression pour que le 25e amendement soit invoqué, ce qui permettrait au vice-président Pence et au cabinet de Trump de le démettre de ses fonctions avec seulement neuf jours avant son mandat.

Bongino et Levin ont tous deux menacé de passer de Twitter à Parler ou Rumble afin de pouvoir parler librement de ce qu’ils choisissent après la censure de Trump par Twitter.

Cela est devenu de plus en plus difficile lundi alors que Parler était devenu sombre après avoir été abandonné par Amazon, Apple et Google.