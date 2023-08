« L’une des plus grandes forces de R Praggnanandhaa… » : M Shyam Sundar révèle le « facteur clé » de la finale de la Coupe du monde

La capacité de R Praggnanandhaa à défendre de manière transparente dans des situations de pression et l’esprit déductif pour évaluer rapidement la faiblesse de son adversaire sont la marque de fabrique d’un joueur de classe mondiale, a déclaré mardi l’entraîneur national GM M Shyam Sundar.

Le champion indien affronte désormais la superstar norvégienne Magnus Carlsen en finale de la Coupe du monde FIDE, l’un des plus grands événements du jeu.

Selon GM Shyam, qui est à Bakou, Praggnanandhaa a un jeu complet.

« L’une de ses plus grandes forces est sa capacité à défendre de mauvaises positions même contre l’élite absolue. Ses capacités de calcul sont excellentes et il peut convertir en toute confiance de meilleures positions en victoire », a-t-il déclaré.

Plus important encore, Praggnanandhaa est bon dans tous les formats, estime-t-il.

« Je crois que c’est l’un des facteurs clés qui l’ont aidé à atteindre la finale (ici) !

Il a également estimé que «Pragg a un soutien familial très fort. L’énergie positive est définitivement un bonheur pour lui. »

De plus, l’émergence d’un groupe de jeunes talentueux et une saine concurrence entre eux faisaient exceller les joueurs.

« C’est encourageant de voir la croissance de gars comme D Gukesh, Pragg, Arjun Erigaisi, Nihal Sarin, etc. Il y a une saine concurrence entre eux et ils continuent d’exceller. »

« En espérant voir ces stars bien performer et inspirer beaucoup d’autres à se lancer dans le sport », a ajouté Shyam.

Qualifiant l’ascension de Praggnanandhaa d’incroyable, le GM Sundararajan Kidambi, a estimé que sa performance est une indication de la croissance rapide des échecs en Inde.

« L’ascension de Praggnanandhaa est incroyable… Je l’ai suivi depuis sa jeunesse, devenant IM à un jeune âge, puis gravissant les échelons. Il aurait même pu devenir le plus jeune grand maître de tous les temps en remportant le Mondial junior, qu’il a raté de peu.

«Il a battu Carlsen dans des jeux rapides / blitz en ligne, ce qui a fait sensation et en un an, il s’est qualifié pour le rencontrer en finale de la coupe du monde. L’ascension est fulgurante », a-t-il ajouté.

Listant Pragg, Gukesh, Arjun et Nihal parmi ceux à surveiller, Kidambi a déclaré: « Notre génération à venir est entre de bonnes mains et nous pouvons parier en toute sécurité que l’un de ces joueurs deviendra sûrement champion du monde à un moment donné … »

Le directeur général basé à Chennai a déclaré: «Je suis vraiment étonné de leur croissance, mais nous n’aurions pas pu rêver mieux pour les échecs indiens. Une ascension super rapide et une armée de jeunes aussi, nous sommes devenus comme la vieille Union soviétique – une machine à baratter les talents ! »

Plus tôt cette semaine, des photos de Praggnanandhaa, qui a eu 18 ans lors du tournoi d’échecs de la Coupe du monde FIDE à Bakou, avec sa mère Nagalakshmi, sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

C’est aussi révélateur de la force que la star adolescente tire d’elle.

« C’est vraiment bien d’avoir quelqu’un ici. Ma mère me soutient toujours ! Même après avoir perdu des matchs, elle essayait juste de me calmer. C’est bien d’avoir quelqu’un qui vous soutient ici, et pour moi, ma mère est un grand soutien – pas seulement pour moi, mais aussi pour ma sœur », a déclaré Pragg lors de la Coupe du monde.

Le joueur devenu entraîneur V Saravanan, un maître international, a déclaré : « L’ascension de Prague au cours des deux dernières années est phénoménale. Il en va de même pour Arjun (Erigaisi) et Gukesh. »

À propos de la finale de la Coupe du monde, il a déclaré: «Ce sera très difficile pour Pragg contre Carlsen. Je pense que Carlsen a l’avantage, il est le favori. Cela dit, il y a toujours une chance aux échecs qu’un prodige comme Pragg puisse faire pencher cette estimation conventionnelle (et gagner) ! »

L’entraîneur personnel du joueur de 18 ans, RB Ramesh, qui a formé certains des meilleurs jeunes talents du pays, affirme que les parents du joueur ont été un pilier de force et se sont tenus à ses côtés, lui et sa sœur (R Vaishali, un WGM).

«Les parents ont été extrêmement favorables et encourageants pour Pragg et Vaishali toutes ces années. Ils ne mettent jamais de pression sur l’entraîneur et lui donnent carte blanche. C’est très important pour le joueur et l’entraîneur », a-t-il déclaré à PTI depuis la Roumanie.

Ramesh a également souligné comment les parents de Pragg – A Ramesh Babu et Nagalakshmi – ont bien géré les choses pendant les périodes difficiles.

« Au début, ils n’avaient pas de sponsors et c’était extrêmement difficile, mais ils ont quand même bien géré la situation sans nier ce dont les enfants avaient besoin », a-t-il ajouté.

La mère de Pragg a été avec lui à Bakou lors de la Coupe du monde et il semble tirer le meilleur parti de sa présence, rester cool et concentré et démanteler un grand nom après l’autre. Maintenant seulement, Carlsen fait obstacle !

