L’actrice et chanteuse de Broadway Rebecca Luker, connue pour ses rôles dans « The Secret Garden » et « The Music Man », est décédée mercredi à 59 ans, selon le New York Times et Today.

Luker est décédé des suites de complications liées à la SLA. Le New York Times a été le premier à annoncer la nouvelle de sa mort. USA TODAY a demandé confirmation.

Luker, une soprano, a été nominée pour trois Tony Awards, dont « Show Boat » en 1995; « The Music Man » en 2000; et « Mary Poppins » en 2007. Elle a également joué dans une reprise de Broadway de « The Sound of Music » en 1998.

Luker a fait ses débuts à Broadway dans « Le Fantôme de l’Opéra », selon le Times, où elle a pris le rôle principal de Christine en 1989. Elle a commencé comme doublure de l’actrice originale Sarah Brightman et a ensuite été son remplaçant.

Elle a annoncé son diagnostic de SLA en février, rapporte le Times.

La SLA est l’abréviation de sclérose latérale amyotrophique et également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig. Pas moins de 30 000 personnes aux États-Unis en sont atteintes, selon Johns Hopkins. Chaque année, 5 000 nouveaux cas sont diagnostiqués.

Elle laisse dans le deuil son mari, l’acteur Danny Burstein et deux beaux-fils, selon le Times.

Les acteurs de Broadway ont partagé des souvenirs de Luker sur Twitter.

« Rebecca Luker était l’une des plus belles voix de Broadway et une personne adorable », Bernadette Peters a écrit. « Nous sommes tous dévastés pour (Burstein) et pour nous-mêmes … nous ne pourrons plus jamais être témoins de ses talents sur scène. »

« Enfants de théâtre, si vous ne l’avez pas encore fait, baignez-vous immédiatement dans la gloire de l’enregistrement original de The Secret Garden à Broadway avec Rebecca Luker dans le rôle de Lily, » Steven Pasquale a écrit. « Dans un monde mélancolique et riffy, elle nous rappelle ce qu’est le grand chant pur. »

Jenna Ushkowitz ajoutée: « La communauté de Broadway pleure aujourd’hui Rebecca Luker. Je ne la connaissais pas personnellement mais elle a eu un impact considérable sur tant de vies. Amour et lumière pour sa chère famille et ses amis. »

