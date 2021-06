On ne peut nier que la croissance des arts martiaux mixtes a été liée, bien que légèrement, à la popularité de la lutte professionnelle à la fin des années 90 et au-delà, Dana White admettant qu’il avait emprunté du razzmatazz promotionnel à la boîte à astuces de Vince McMahon, vieille de plusieurs décennies. aux beaux jours de l’UFC.

Dernièrement, cependant, le ruisseau coule dans l’autre sens. La popularité de la lutte professionnelle a chuté à mesure que l’UFC et d’autres ont siphonné des sections de sa base de fans, et il est devenu inévitable que la lutte plonge ses orteils dans le MMA avant longtemps.

Jake Hager et Wardlow ont eu un combat de MMA 😳(via @AEWonTNT)pic.twitter.com/gbLiWf6ZEl – Lutte B/R (@BRWrestling) 19 juin 2021

Le retour de Brock Lesnar à la WWE depuis l’UFC l’a vu essentiellement promu en tant que combattant d’arts martiaux mixtes alors que la réalité était tout sauf. Voyez aussi le recrutement de Ronda Rousey dans le domaine du divertissement sportif où, selon tous les témoignages, elle est devenue une véritable star dans sa nouvelle branche de carrière.

Mais même parmi ces succès, l’empire de lutte de McMahon s’est arrêté avant d’organiser des événements explicitement promus comme étant des concours d’arts martiaux mixtes.

Intensifiez la lutte All-Elite.

AEW, les derniers challengers de la mainmise de la WWE sur l’industrie de la lutte, ont promu un « combat » entre Jake Hager et un autre lutteur, Wardlow, lors d’un récent spectacle – et ce mariage malheureux entre divertissement et compétition sportive n’a pas été bien accueilli par beaucoup.

J’ai vu de meilleurs combats à White Castle à quatre heures du matin. – RUSSELL (@RUDESTRUMMER) 19 juin 2021

Quand j’ai dit que je voulais voir Jake Hager dans une cage, je parlais d’une cellule de prison. C’est nul – BillyGunnFact (@BillyGunnFact) 19 juin 2021

J’adore la lutte, mais c’est l’une des pires idées que j’aie jamais vues. – Jaylan (@__Jaylan__) 19 juin 2021

« J’ai vu de meilleurs combats à White Castle à quatre heures du matin« , est venue la réaction d’un fan de catch peu impressionné.

« Quand j’ai dit que je voulais voir Jake Hager dans une cage, je parlais d’une cellule de prison. C’est nul, a dit un autre.

« J’aime la lutte, mais c’est l’une des pires idées que j’ai jamais vues, » était la sommation d’un autre.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Jake hager (@realjakehager)

Jake Hager, la moitié du soi-disant combat MMA d’AEW, a une formation dans les arts martiaux mixtes et a remporté trois victoires et un sans-concours en quatre combats sous la bannière Bellator, son plus récent étant en octobre dernier lorsqu’il a devancé Brandon Calton sur trois tours.

Mais la prochaine fois qu’il entrera dans la cage de Bellator, il sera confronté à un test bien plus sévère que contre Wardlow, qu’il a » vaincu » par étranglement en triangle de bras dans le combat scripté.

Ne vous attendez pas à ce que cela apparaisse de si tôt dans son dossier professionnel.