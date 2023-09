WAux États-Unis, nous avons récemment assisté à une obsession naissante concernant les effets du vieillissement sur le cerveau humain. Cela m’est revenu à l’esprit lorsque je lisais les derniers malheurs de Dianne Feinstein, qui pourrait souffrir de ce qu’on appelle poliment un « déclin cognitif ». Et bien sûr, chaque fois que Joe Biden fait un faux discours, ses détracteurs s’en servent comme d’un symptôme de démence.

Je suis plus jeune que Feinstein et Biden, mais je suis aussi plus âgé que, bon sang, près de 90 % des Américains. Alors que j’approche la soixantaine, je me retrouve submergé par la préoccupation des baby-boomers de savoir si l’on souffre ou finira par souffrir de démence. Si vous faites partie de mon groupe démographique et que vous ne vous auto-examinez pas régulièrement pour détecter des signes de démence, cela signifie probablement que vous en êtes déjà atteint. Sinon, il s’agit d’une contrainte introspective qui, une fois descellée, s’imprègnera de tous les aspects de la vie quotidienne.

Exemple : je travaillais récemment sur des mots croisés (et oui, j’ai mieux à faire) lorsque j’ai rencontré un indice sur le « beatnik Maynard G » dans la vieille sitcom The Many Loves of Dobie Gillis. Tandis que j’écrivais la réponse (« Krebs »), j’ai cherché dans mon esprit le nom de l’acteur très familier qui l’avait joué.

Et je n’ai rien obtenu. Juste une idée floue selon laquelle il s’agissait de quelqu’un avec un prénom d’une syllabe et un nom de famille de deux syllabes. Peut être. Ouais, qu’est-ce qui ne va pas chez moi ? Ce sujet est fait sur commande pour les personnes âgées !

«Je ne sais pas qui a joué Maynard G Krebs», ai-je dit à ma femme.

« OMS? »

« Tu sais. Gilligan.

« Oh. Eh bien, vous y penserez.

Sa confiance reposait sur d’innombrables cas au cours des années où elle comptait sur moi pour lui fournir des faits sans valeur qu’elle n’avait pas pris la peine d’obtenir ou de conserver. En fait, il fut un temps où mes synapses de mémoire semblaient crépiter et allumer comme un feu électrique alors qu’elles récupéraient certains noms et certains faits qui auraient pu échapper à d’autres. Père Coughlin! Le massacre de Washita ! Charlie Racine ! La main noire ! Quemoy et Matsu !

Mais aujourd’hui, ces réponses arrivent beaucoup moins facilement, voire pas du tout. Les synapses ont cessé de crépiter, remplacées par quelque chose qui ressemble plus à une vibration faible et inégale, qui donne l’impression qu’elle pourrait crépiter et s’arrêter à tout moment. Maintenant, je découvre que lorsque je cherche à récupérer un nom ou une étiquette aléatoire – et pas nécessairement obscur – la réponse peut au début m’éviter complètement. Souvent, la seule façon pour moi de l’appréhender est par subterfuge : si j’attends un certain temps, je me tourne vers d’autres sujets comme si j’avais complètement abandonné, puis quelques heures ou même quelques jours plus tard, je surprends furtivement la question par derrière. , j’ai une meilleure chance de l’attraper. C’est comme regarder certaines étoiles faibles dans le ciel nocturne : ce n’est qu’en regardant légèrement sur le côté, plutôt que directement, qu’on peut les détecter.

C’est peut-être le début de la démence ! Et s’il te plaît, ne me dis pas que c’est juste de la paranoïa. Ne le faites pas, car la paranoïa est l’un des symptômes de la démence. A côté de la confusion, de la perte, des questions répétées, des pertes de mémoire… il y a beaucoup de symptômes; par hasard, je ne me souviens pas de tous.

Toute personne de plus de 50 ans peut être excusée d’être un peu obsédée par cette maladie, car elle fait constamment l’actualité, de Feinstein à Bruce Willis en passant par Rosalynn Carter. Bien entendu, l’industrie pharmaceutique se démène comme des hamsters fous pour traiter la démence : deux traitements potentiels ont été approuvés par la FDA au cours des deux dernières années, et un troisième est en attente. Hélas, les critiques ont été décidément tièdes.

Je sais qu’une partie de mon obsession remonte à mon père, décédé à 97 ans. Il a bien conservé ses facultés au début des années 90, mais à un moment donné, il a perdu une certaine traction mentale. Il a bien fonctionné avec l’aide de ma mère et il a reconnu sans hésitation ses enfants et petits-enfants, mais il a aussi commencé à se répéter beaucoup et s’il n’était pas surveillé, il risquait de se perdre dans les couloirs de leur maison de retraite. Je suppose que je serai peut-être destiné à suivre un jour un chemin tout aussi erratique.

Mais aujourd’hui – aujourd’hui je ne concède rien. Voyons : Maynard G Krebs. Gilligan, pour l’amour de Dieu. Je fais une liste mentale des acteurs de Gilligan’s Island. Alan Hale Jr, Jim Backus, Tina Louise. Je peux même récupérer Dawn Wells, sans problème. Mais qui a joué Gilligan !? Une voix peu fiable en moi dit : « Tim Conway ! Je châtie et méprise la voix : ce n’est pas Tim Conway. « OK », dit la voix, « mais c’est Blank BLANK-blank. Comme Tim CON-way.

Plus tard dans la journée, alors que je n’essaie pas d’y penser, la faible étoile est soudainement visible. Bob Denver. Bob DEN-ver.

Je cherche ma femme. « C’est Bob Denver. »

« Qui est? »

« Maynard G Krebs a été joué par Bob Denver. »

« Je n’ai jamais entendu parler de lui. »

Sans me laisser décourager, je savoure mon exploit pendant la majeure partie de l’après-midi, en profitant tant que je le peux. Car juste avant, il y aura inévitablement une autre lutte pour un autre nom perdu. Un de ces jours, ce sera peut-être à nouveau Bob Denver.

Tant pis. Revenons à mon père. Environ un an avant sa mort, je l’ai emmené avec ma mère faire un tour en voiture en début de soirée. Il y avait un mince croissant suspendu brillamment dans le ciel. « Regarde cette lune! » Ma mère a dit.

Mon père l’a étudié presque avec admiration. Puis il a dit : « Je n’ai jamais vu une lune comme celle-là auparavant. »

Vraiment, comme c’est agréable de sentir qu’on a été témoin de quelque chose de nouveau et d’étonnant à 96 ans !

Je n’ai rien dit. Mon vieil homme a grandi dans les années 1920 dans une ferme du nord du Montana. Ils n’avaient pas d’électricité et personne à plusieurs kilomètres n’en avait. Sans pollution lumineuse, le ciel étincelant qu’il a sans doute vu presque toutes les nuits froides et claires aurait été spectaculaire. Je suis certain qu’il a vu littéralement des centaines d’apparitions d’un croissant de lune.

Mais maintenant, il le comprenait comme si c’était la toute première fois. Ce robuste descendant des Grandes Plaines, qui avait dressé des chevaux, combattu comme parachutiste dans l’armée du Pacifique, travaillait comme charpentier, avec des mains dures comme du cuir brut… était maintenant en train de se défaire doucement. Et quant à moi : le futur avait traversé le temps et l’espace pour me donner un regard sobre sur ce qui se trouvait juste devant moi et ce qui pourrait m’attendre plus loin.

C’était il y a une quinzaine d’années. Le temps se contracte lentement, douloureusement, sûrement, comme l’étau rouillé de mon établi. Mais nourrir la peur est pour la plupart inutile, et l’esprit humain, lorsqu’il fonctionne correctement, recherche la lumière. Je garde donc en mémoire l’émerveillement que mon vieux avait exprimé cette nuit-là au croissant de lune. Vraiment, comme c’est agréable de sentir qu’on a été témoin de quelque chose de nouveau et d’étonnant à 96 ans !

Je sais : mon psychisme irrépressible est en mode auto-défense, à la recherche de la moindre lueur dans l’obscurité qui nous attend. Bien. En attendant, pour l’instant, j’ai conclu que la meilleure ligne de conduite (outre l’exercice, bien manger, bien dormir, bien bla-bla) est de garder un œil sur la lune – et de réfléchir, à chaque observation. : Je n’ai jamais vu une lune comme celle-là auparavant.