L’une des meilleures nouvelles fonctionnalités est le mode veille

Pomme’ La grande mise à jour iPhone iOS 17 sera lancée cet automne. Je teste la version bêta depuis quelques semaines, et même si les nouvelles fonctionnalités ne manquent pas, ma préférée s’appelle StandBy. Il transforme votre iPhone en une horloge de chevet sur laquelle vous pouvez jeter un coup d’œil, même si c’est bien mieux que votre réveil traditionnel. Cela fonctionnera sur tous les téléphones qui recevront la mise à jour iOS 17, c’est-à-dire l’iPhone XR et l’iPhone XS 2018 et plus récents.

Le mode veille peut faire toutes sortes de choses. Vous pouvez, par exemple, vous lever du lit et balayer pour voir les événements du calendrier à venir, balayer pour vérifier la météo du jour ou afficher les notifications en un coup d’œil. Ou, si vous êtes plutôt traditionaliste, vous pouvez simplement le laisser s’asseoir sur votre table de chevet en montrant différents cadrans d’horloge.

Veille Apple. Source : Pomme

Cela fonctionne aussi bien sur votre bureau. Les utilisateurs peuvent configurer le mode StandBy pour afficher un tableau rotatif de photos à partir de la bibliothèque d’images, un peu comme les appareils de hub de maison intelligente d’Amazon ou de Google. Et que votre téléphone soit posé sur votre table de chevet ou sur votre bureau, vous pouvez toujours dire : « Siri, combien de temps me faudra-t-il pour me rendre au travail ? Ou, « Siri, éteins les lumières de la chambre et mets de la musique de Miles Davis. »

Vous n’avez pas non plus à vous soucier d’un écran lumineux qui vous empêche de dormir. Votre iPhone assombrit automatiquement l’écran ou éteint l’affichage lorsque vous éteignez les lumières. Et Apple a emprunté une fonctionnalité de l’Apple Watch Ultra : il y a un mode nuit spécial qui change l’horloge, le calendrier et le texte en rouge pour le rendre moins fatiguant pour les yeux.

Vous pouvez également activer les notifications qui affichent des informations détaillées sur vos applications. Dans mon exemple ci-dessus, UPS m’informe que mes gants de jardinage peuvent arriver vers midi. Le mode veille fonctionne mieux avec l’iPhone 14 Pro, qui dispose d’un écran toujours allumé. Si vous avez un modèle différent, l’écran s’éteint mais peut être rapidement rallumé d’un simple toucher. Un conseil de pro si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité lors de ses débuts pour tout le monde cet automne : achetez un support de chargeur MagSafe afin que votre iPhone soit calé à côté de votre chevet pendant qu’il se recharge. j’utilise quelque chose similaire à ce stand Anker à 40 $qui charge vos AirPods en même temps.

Comment configurer le mode veille dans iOS 17

