La fille du patriarche, l’une des familles les plus riches d’Australie, affirme avoir été coupée de la volonté de son père parce qu’elle a été conçue artificiellement.

La famille Smorgon a une valeur estimée à plus de 2,7 milliards de dollars grâce à des investissements dans la propriété, les plastiques, l’acier, l’électronique, les produits chimiques et la viande.

Samantha Jane Smorgon poursuit le reste de la famille pour avoir accès aux dossiers financiers de 18 comptes en fidéicommis dans le cadre d’une dispute juridique sur le testament de son défunt père Robert.

Les fiducies sont détenues par son frère Stephen et d’autres parents et contiennent des informations délicates sur la taille et l’étendue des actifs des familles.

Mme Smorgon, 44 ans, a été conçue par insémination artificielle et pense que c’est la raison pour laquelle elle s’est vu refuser l’accès aux avantages des fiducies après le décès de Robert en 2019.

Samantha Jane Smorgon (photo) poursuit sa célèbre et riche famille Melbourne

L’homme de 44 ans veut accéder à 18 comptes en fiducie gérés par le frère Stephen Smorgon (photo avec sa femme Kelly)

Mais des membres de la famille s’efforcent d’empêcher Mme Smorgon de pouvoir accéder aux dossiers financiers, a rapporté Herald Sun.

Les comptes contiennent des bilans, des relevés bancaires, des informations fiscales et des détails de gestion sur les intérêts commerciaux de M. Smorgon.

Son père a affirmé dans son testament qu’il n’avait pas d’enfants biologiques et a plutôt qualifié Mme Smorgon de «belle-fille».

Cependant, Mme Smorgon prétend que cela est incorrect car M. Smorgon a été répertorié comme son père sur son certificat de naissance, et elle sa fille sur son certificat de décès.

« Tout au long de mon enfance, j’ai grandi en pensant que j’étais un enfant de mon père », a déclaré Mme Smorgon dans un affidavit.

Mme Smorgon poursuit également Vicki Smorgon, faute de soutien du testament du défunt père Robert. Sur la photo: Vicki et Robert Smorgon

Mme Smorgon a déclaré qu’elle n’avait découvert qu’elle n’était pas la fille biologique de son père jusqu’à son adolescence et que son frère Stephen avait été conçu de la même manière.

«En effet, mon père m’a traité comme s’il était mon père naturel et moi son enfant», a-t-elle déclaré.

Mme Smorgon travaille dans le domaine de la santé et a déclaré qu’elle n’avait jamais reçu de revenus des fiducies, mais prétend être une bénéficiaire générale pour 15 des comptes.

Le directeur financier de l’entreprise familiale Smorgon ESCOR Group, Michael Meehan, a déclaré que la société ne pouvait pas accorder à Mme Smorgon l’accès aux détails confidentiels.

« Les activités commerciales des fiducies actives comprennent, mais sans s’y limiter, les investissements dans des fonds gérés par actions, des fonds de capital-investissement, des fonds de capital-investissement, des projets immobiliers et immobiliers et des fonds gérés par la propriété », a-t-il écrit dans un affidavit déposé devant la Cour suprême.

Daily Mail Australia a contacté M. Meehan pour commentaires.

Mme Smorgon (photo) a été conçue par insémination artificielle et elle pense que c’est pourquoi elle s’est vu refuser l’accès aux fiducies après la mort de son père Robert en 2019

Mme Smorgon a également intenté une action en justice contre Vicki Smorgon, qui est l’exécuteur testamentaire de la succession de son père, faute de soutien de son testament.

The Smorgon’s en tête de la liste des BRW Rich Families in Australia pendant sept années consécutives jusqu’en 2015.

La richesse familiale a commencé avec un boucher de North Carlton fondé par Naum Smorgon en 1928 pour devenir la plus grande institution privée d’Australie.

Smorgon Steel s’est vendu pour 2,5 milliards de dollars à OneSteel en 2005, permettant aux frères Victor et Eric de créer respectivement le groupe Victor Smorgon et le groupe Escor.

Le groupe Victor Smorgon comprend General Pants Co, Vicfam Plastics et Smorgon Fuels, tandis que le groupe Escor se concentre sur l’immobilier, les investissements et les cosmétiques.