L’une des espèces les plus menacées au monde, le rhinocéros de Java, accueille un nouveau-né

JAKARTA, 6 octobre — Les rhinocéros de Java, l’une des espèces les plus menacées au monde, ont un nouveau membre dans leur famille : une femelle qui serait née en février, a annoncé le ministère indonésien de l’Environnement.

Le petit a été vu près de sa mère, âgée de 12 ans, dans le parc national d’Ujung Kulon, une zone de conservation située à la pointe ouest de l’île de Java, selon des images du ministère.

Il ne reste plus que 81 rhinocéros de Java, veau compris, et tous se trouvent dans le parc.

« Cette naissance est un succès pour l’Indonésie dans ses efforts pour conserver les rhinocéros de Java », a déclaré Satyawan Pudyatmoko, un haut responsable du ministère de l’Environnement.

Les rhinocéros de Java, qui se distinguent par leur corne unique, étaient autrefois présents dans tout le nord-est de l’Inde et en Asie du Sud-Est. Aujourd’hui, ils font partie des cinq espèces de rhinocéros les plus menacées, principalement à cause du braconnage.

La mère, Kasih, a eu trois autres enfants ; Duba, Wira et Sekar. Aucun nom n’a encore été mentionné pour le nouveau veau.

Le mois dernier, un Rhinocéros de Sumatra – également très menacé – est né dans un sanctuaire sur l’île de Sumatra.