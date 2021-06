L’une des cinq nouvelles tablettes de Lenovo sert également de deuxième écran

Après la sortie d’une multitude de nouveaux ordinateurs portables, dont l’indomptable ThinkPad X1 Extreme Gen 4, la semaine dernière, Lenovo a lancé une série de nouvelles tablettes Android à temps pour le MWC 2021.

Lenovo a maintenu une présence dans l’espace des tablettes Android pendant des années ; l’un des rares sur un marché autrefois beaucoup plus encombré, également occupé par Sony et Motorola. C’est une cohérence qui a propulsé les ardoises de l’entreprise parmi les meilleurs acteurs du marché des tablettes aujourd’hui, se positionnant juste derrière Apple, Samsung et Amazon.

Comme beaucoup d’entreprises participant au Mobile World Congress cette année, Lenovo l’a fait à titre virtuel uniquement ; ce qui signifie qu’il pourrait passer plus de temps à se pencher sur le nouveau matériel brillant qu’il met sur le marché.

La société a présenté non pas une mais cinq nouvelles tablettes Android ; allant du compact à l’extensif. Voici la gamme d’ardoises MWC 2021 de Lenovo :

Lenovo Tab M7 et M8 (3e génération)

Un rafraîchissement sur le duo de petites ardoises abordables de 2019, les écrans LCD IPS HD Tab M7 et M8 2021 respectivement de 7 pouces et 8 pouces, peut être obtenu avec la connectivité cellulaire LTE et fonctionner sur les chipsets MediaTek.









Le Lenovo Tab M8 3e génération avec le pare-chocs pour enfants attaché



Ces tablettes modestes ont un extérieur en métal qui améliore leur apparence, tandis que du côté logiciel, l’expérience Android inclut à la fois Google Kids Space et Google Entertainment Space – quelque chose que nous n’avons pas encore vu sur une ardoise sur le marché.

Au-delà de son écran plus grand et plus haute résolution, le modèle 8 pouces bénéficie également d’une caméra arrière 5Mp plus haute résolution (le M7 arbore des capteurs 2Mp à l’avant et à l’arrière) et peut être équipé d’une station de charge intelligente, ce qui augmente la mise par double microphones et haut-parleurs (sur la tablette, pas sur la station d’accueil) optimisés pour le mode ambiant de Google Assistant, transformant la tablette en une sorte de Nest Hub ad-hoc.

La Lenovo Tab M7 2021 est en vente à partir de juin 2021, avec un prix européen de 119 €, tandis que la Tab M8 sous ses différentes formes n’a pas encore de prix officiel et devrait arriver « plus tard cette année » selon Lenovo.

Lenovo Tab P11 Plus

Rejoignant les Tab P11 et P11 Pro existants (qui ont été lancés de part et d’autre de la nouvelle année), la Tab P11 Plus rejoint la mêlée avec l’intention d’améliorer la base P11 d’une manière au moins fondamentale.











La Tab P11 Plus est disponible en trois couleurs, dont Modernist Teal, illustrée ici



Comme le P11 standard, le Plus arbore un écran LCD IPS 2K 11 pouces et est compatible avec le même couvercle de clavier en tissu, ainsi qu’avec le stylet Precision Pen 2 de Lenovo. Le Plus lui-même arbore un corps en métal à finition bicolore de seulement 7,5 mm d’épaisseur et abrite des haut-parleurs quadruples optimisés pour Dolby Atmos, tandis qu’une batterie de 7700 mAh promet jusqu’à 12 heures de lecture vidéo ou de navigation sur le Web.

Là où le Plus mérite son nom, c’est avec le chipset au travail. Échanger le silicium Qualcomm, tel qu’il est utilisé dans les deux autres modèles. Le Plus opte à la place pour le chipset Helio G90T de MediaTek (associé à jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage), qui, dans l’analyse comparative préliminaire, surpasse en fait le Snapdragon 730G trouvé dans le P11 Pro plus haut de gamme, en termes de processeur et de performances graphiques.

En Europe, la Lenovo Tab P11 Plus devrait arriver en juillet 2021, à partir de 299 €.

Lenovo Yoga Tab 11 & 13

La gamme Yoga Tab de Lenovo a toujours privilégié le style et la flexibilité, et c’est exactement l’intention derrière ces nouveaux modèles 11 et 13 pouces.











Le Lenovo Yoga Tab 11



Les deux présentent le facteur de forme à corps tonneau caractéristique de la ligne, avec un support à charnière qui peut être utilisé pour soutenir le Yoga Tab sur une surface plane, l’accrocher à un crochet approprié ou sert également de poignée de maintien. Les ardoises de cette année comportent toutes deux des dos partiellement recouverts de tissu et montrent également leurs côtelettes audio avec quatre haut-parleurs réglés JBL.

Le modèle de sport 11 pouces peut être utilisé dans les SKU cellulaires WiFi uniquement ou LTE, avec un MediaTek G90T exécutant le spectacle (tout comme le Tab P11 Plus), tandis qu’il n’y a pas d’option LTE pour le plus grand Yoga Tab 13 pouces, mais l’ardoise bouge jusqu’à un écran LTPS compatible Dolby Vision à plus haute résolution, gagne un troisième microphone et fonctionne sur le récent chipset Snapdragon 870 de Qualcomm (associé à 8 Go de RAM), ce qui en fait la tablette Android la plus puissante de l’entreprise à ce jour.











Le Yoga Tab 13 fonctionne comme un écran secondaire, via micro-HDMI



Alors qu’une extrémité du canon du modèle 13 pouces dispose d’un port USB-C pour le chargement et les données, l’autre héberge une connexion micro-HDMI avec prise en charge de HDCP 4.1, ce qui signifie que vous pouvez le brancher sur un ordinateur compatible et bénéficier instantanément de un moniteur secondaire hautement portable avec une résolution de 2160×1350.

La Yoga Tab 13 devrait arriver en juin en Europe, tandis que le modèle 11 pouces arrivera un peu plus tard en juillet, avec des prix commençant respectivement à 749 € et 399 €.