Le joueur de 35 ans s’est rendu sur Twitter jeudi pour révéler sa décision, décrivant les événements qui ont suivi une apparition de 23 minutes pour les Brooklyn Nets contre les LA Lakers.

« [In] mon dernier match, j’ai joué avec un rythme cardiaque irrégulier, » il a commencé.

« Plus tard dans la nuit, mLe rythme s’est encore aggravé, ce qui m’inquiétait encore plus.

«Le lendemain matin, j’ai dit à l’équipe ce qui se passait et ils ont été formidables de m’amener à l’hôpital et de me faire contrôler.

« Bien que je sois mieux maintenant, ce que j’ai ressenti avec mon cœur cette nuit-là était toujours l’une des choses les plus effrayantes que j’ai jamais vécues, » insista-t-il, les développements conduisant Aldridge à faire « la difficile décision de se retirer de la NBA ».

« Pendant 15 ans, j’ai mis le basket-ball au premier plan, et maintenant il est temps de mettre ma santé et ma famille au premier plan » il a dit.

Au cours de cette période, Aldridge aurait réalisé 211 millions de dollars de revenus de carrière et venait d’être racheté du reste de son contrat de 72 millions de dollars avec les San Antonio Spurs en mars.

Retiré tôt de l’Université du Texas par les Portland Trail Blazers, en tant que deuxième choix du repêchage de 2006, Aldridge de 6 pieds 11 pouces a enregistré en moyenne 19,4 points par match et 8,2 rebonds en 1029 sorties.

Remerciant les trois tenues qui ont pris un coup de pied sur un « gamin maigre du Texas », il a dit qu’il était « reconnaissant pour tout ce que ce jeu m’a apporté ».

Il y avait « bons souvenirs » chérir pendant « des années inoubliables » à Portland, et un « amusant » demi-décennie à San Antonio, qu’il a remercié pour « me laisser entrer dans la famille ».

« Dernier point mais non le moindre, je tiens à remercier Brooklyn, » Dit Aldridge.

«Tu me voulais pour moi. Dans un jeu qui change tellement, tu m’as demandé de venir et de faire ce que je fais, ce qui était bon à entendre.

« Je suis désolé que cela n’ait pas duré longtemps, mais je me suis vraiment amusé à faire partie de ce groupe spécial. »

« Vous ne savez jamais quand quelque chose se terminera, alors assurez-vous de l’apprécier tous les jours, » Conclut Aldridge.

« Je peux vraiment dire que c’est exactement ce que j’ai fait. »

Avec plus de 4000 commentaires et en comptant sur son message d’annonce, les hommages des fans et d’anciens collègues se sont répercutés sur Aldridge.

« Heureux d’avoir eu la chance de partager le court avec vous! Bonne chance à vous et à votre famille! » a déclaré Davis Bertans, ancienne star des Spurs.

Certains partisans des Nets se sont demandé pourquoi Aldridge ne pouvait pas rester un peu plus longtemps pour décrocher une bague de championnat NBA avec leur franchise très appréciée.

Dans une période scintillante au plus haut niveau, avec sept apparitions au All-Star, c’était la seule chose qui manquait à l’héritage d’un as célèbre pour son coup de saut fadeaway.