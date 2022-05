Lune de sang : une éclipse lunaire totale passe dans le ciel nocturne

La lune a brillé en rouge dimanche soir et aux premières heures de lundi, après une éclipse lunaire totale qui a vu le soleil, la Terre et la lune former une ligne droite dans le ciel nocturne.

Lors d’une éclipse lunaire complète, la lune traverse la partie la plus sombre de l’ombre de la Terre – l’ombre. Lorsque la lune est dans l’ombre, elle prend une teinte rougeâtre car la lumière bleue et verte est plus facilement dispersée par les particules de poussière dans l’atmosphère et les couleurs orange et rouge restent plus visibles, selon la NASA. Les éclipses lunaires sont parfois appelées lunes de sang à cause de ce phénomène.

Les habitants d’Amérique du Sud et de l’est de l’Amérique du Nord devaient avoir la meilleure vue de l’éclipse lunaire, a déclaré Noah Petro, chef du laboratoire de géologie planétaire, de géophysique et de géochimie de la NASA, avant l’éclipse. L’éclipse lunaire totale était visible dans une grande partie de l’Afrique, de l’Europe et de l’Amérique du Sud et dans la majeure partie de l’Amérique du Nord.

Les astronomes du monde entier se sont rendus témoins et ont capturé l’événement lunaire en images.

Alors que l’éclipse ne culmine que pendant une courte période, Petro a déclaré que la lune serait baignée de tons cuivrés tout au long de la nuit, ce qui en ferait un phénomène céleste particulièrement intéressant à observer.

Environ deux éclipses lunaires se produisent chaque année, et la prochaine sera une éclipse lunaire totale en novembre, a déclaré Petro. Ensuite, il n’y aura pas d’autre éclipse lunaire totale avant mars 2025, a-t-il ajouté.

Il y aura sept autres pleines lunes en 2022, selon The Old Farmer’s Almanac :



14 juin : Lune aux fraises

13 juillet : Buck lune

11 août : Lune d’esturgeon

10 septembre : Lune des moissons

9 octobre : la lune du chasseur

8 novembre : Lune de castor

7 décembre : Lune froide

Ce sont les noms popularisés associés aux pleines lunes mensuelles, originaires des tribus amérindiennes. Les noms varient d’une tribu à l’autre parce qu’une pleine lune avait une signification différente selon les tribus d’un mois à l’autre ou d’une saison à l’autre.

ÉCLIPSES LUNAIRES ET SOLAIRES

En plus d’une autre éclipse lunaire totale en 2022, il y aura également une éclipse solaire partielle, selon The Old Farmer’s Almanac.

Les éclipses solaires partielles se produisent lorsque la lune passe devant le soleil mais ne bloque qu’une partie de sa lumière. Assurez-vous de porter des lunettes d’éclipse appropriées pour voir les éclipses solaires en toute sécurité, car la lumière du soleil peut endommager vos yeux.

Une éclipse solaire partielle le 25 octobre sera visible pour ceux du Groenland, de l’Islande, de l’Europe, du nord-est de l’Afrique, du Moyen-Orient, de l’Asie occidentale, de l’Inde et de l’ouest de la Chine. Il ne sera pas visible depuis l’Amérique du Nord.

Après ce week-end, la prochaine éclipse lunaire totale sera également exposée pour ceux d’Asie, d’Australie, du Pacifique et d’Amérique du Sud et du Nord le 8 novembre entre 3 h 01 et 8 h 58 HE – mais la lune sera cadre pour ceux des régions de l’est de l’Amérique du Nord.

AVERSES DE MÉTÉORES

Découvrez les neuf averses restantes qui culmineront en 2022 :



Aquariides du delta sud : 29-30 juillet

Alpha Capricornides : 30-31 juillet

Perséides : 11-12 août

Orionides : 20-21 octobre

Taurides du Sud : 4-5 novembre

Taurides du Nord : 11-12 nov.

Léonides : 17-18 novembre

Géminides : 13-14 décembre

Ursides : 21-22 décembre

Si vous vivez dans une zone urbaine, vous voudrez peut-être conduire jusqu’à un endroit qui n’est pas jonché de lumières de la ville pour avoir la meilleure vue.

Trouvez une zone dégagée avec une large vue sur le ciel. Assurez-vous d’avoir une chaise ou une couverture pour pouvoir regarder vers le haut. Et donnez à vos yeux environ 20 à 30 minutes – sans regarder votre téléphone ou d’autres appareils électroniques – pour s’adapter à l’obscurité afin que les météores soient plus faciles à repérer.