Lune de sang de l’éclipse lunaire totale mardi: quand et où regarder

Qu’est-ce qui fait une lune de sang ?

Il peut être surprenant que la lune ne s’assombrisse pas simplement lorsqu’elle entre dans l’ombre de la Terre. C’est parce que le clair de lune n’est généralement que la lumière du soleil réfléchie. Et tandis que la majeure partie de cette lumière solaire est bloquée pendant une éclipse lunaire, une partie s’enroule autour des bords de notre planète – les bords qui connaissent le lever et le coucher du soleil à ce moment-là. Cela filtre les longueurs d’onde plus courtes et plus bleues et ne permet qu’aux longueurs d’onde plus rouges et plus longues d’atteindre la lune.

“La façon romantique de voir les choses, c’est que c’est un peu comme voir tous les couchers et levers de soleil sur la Terre en même temps”, a déclaré le Dr Betts.

Cette perspective est radicalement différente de celle de certains de nos ancêtres. “Pour de nombreuses cultures, la disparition de la lune était considérée comme une période de danger, de chaos”, a déclaré Shanil Virani, astronome à l’Université George Washington.

L’Inca, par exemple, croyait qu’un jaguar attaquait la lune lors d’une éclipse. Les Mésopotamiens y voyaient une attaque contre leur roi. Dans la mythologie hindoue ancienne, un démon a avalé la lune.

Mais toutes les éclipses lunaires ne se traduisent pas par le rouge profond qui a conduit au surnom de “lune de sang”. Tout comme l’intensité d’un lever ou d’un coucher de soleil peut varier d’un jour à l’autre, les couleurs d’une éclipse peuvent varier. Il dépend principalement des particules présentes dans l’atmosphère de notre planète. La fumée des feux de forêt ou la poussière volcanique peuvent approfondir les teintes rouges d’un coucher de soleil et peuvent également affecter la teinte de la lune éclipsée. Mais si l’atmosphère est particulièrement claire lors d’une éclipse lunaire, plus de lumière passera, provoquant une lune rouge plus claire, peut-être même orange vermeil.