L’une de nos centrales électriques portables préférées bénéficie d’une réduction massive de 500 $

Que vous soyez du genre à faire du camping pour vous amuser ou que vous souhaitiez simplement vous préparer en cas d’urgence, un groupe électrogène est un achat incontournable. Heureusement pour vous, l’une de nos centrales électriques portables préférées – la Vtoman FlashSpeed ​​1500 – est en vente avec une énorme réduction de prix de 500 $. À l’origine 1 300 $, vous pouvez prenez-le pour seulement 799 $ tant que cet accord dure.

Comme son nom l’indique, le FlashSpeed ​​1500 a une capacité impressionnante de 1 548 watts-heure qui vous durera facilement longtemps lors du chargement de périphériques comme des ordinateurs portables ou des haut-parleurs. Vous pouvez obtenir environ 130 recharges complètes d’un téléphone si vous en avez besoin, et avec une puissance maximale de 3 000 watts, vous pouvez même faire fonctionner certains appareils de grande capacité comme une cafetière ou un micro-ondes. Il peut également être étendu jusqu’à 3 096 Wh avec la batterie Vtoman 1 548 Wh, qui coûte un prix réduit de 699 $ plutôt que son prix habituel de 999 $.

Quant à ce que vous pouvez charger, le FlashSpeed ​​1500 dispose de 12 ports, avec quelques ajouts intéressants. Il y a bien sûr les éléments typiques auxquels vous vous attendez, comme deux ports USB-C de 100 watts, quatre ports USB, un port DC et trois ports AC. Ce qui est intéressant, cependant, c’est qu’il dispose même d’un port pour démarrer votre voiture, ce qui en fait un excellent compagnon à emporter avec vous lorsque vous allez n’importe où, en particulier en camping ou en tout-terrain. Il dispose également d’une lampe de poche lumineuse à l’arrière qui s’avérera utile lorsque vous êtes dans la nature, et il dispose même de trois niveaux de luminosité différents, d’un mode pulsé et d’un mode d’éclairage SOS.

En ce qui concerne le chargement, vous avez trois options : vous pouvez l’alimenter à partir d’une prise domestique standard, d’un port cylindrique CC ou de panneaux solaires. Vous pouvez également utiliser les trois pour charger simultanément, de sorte que vous pourriez potentiellement charger la capacité totale de 1 500 Wh en 45 minutes impressionnantes – cette vitesse est la principale raison pour laquelle il est l’un de nos meilleurs choix. Le FlashSpeed ​​1500 dispose également d’une fonction de passage secteur afin que vous puissiez le connecter à un ordinateur ou à un téléviseur, et il peut fonctionner comme une alimentation sans interruption, ce qui fait du FlashSpeed ​​1500 une centrale électrique portable polyvalente.