L’une de nos actions récentes les plus performantes n’est pas un nom technologique

L’une de nos actions les plus performantes au cours du mois dernier peut surprendre, en particulier compte tenu de toute l’excitation du marché autour du rallye actuel alimenté par l’intelligence artificielle, qui s’est largement limité à quelques noms technologiques à méga-capitalisation. C’est Ford (F), dont l’action a bondi de 15 % depuis sa clôture de 12 $ par action le 8 mai. Le S & P 500, sur la même période, n’a gagné que 3 %. Même avec toutes ces actions technologiques, le Nasdaq n’a augmenté que de 8,4 % au cours du mois dernier. F 1M montagne Performance des actions de Ford Motor au cours du mois dernier. Zoomez – et le stock de Ford a discrètement augmenté de plus de 20% depuis le 25 mai, date à laquelle le constructeur automobile a conclu un partenariat pour que ses véhicules électriques utilisent le réseau de suralimentations de Tesla (TSLA), à partir du début de l’année prochaine. Ces gains du cours de l’action incluent la hausse de vendredi après que General Motors (GM) a suivi Ford et conclu un accord similaire avec Tesla, dont l’action a gagné du terrain pendant 11 sessions consécutives. Une fois l’accès autorisé, les véhicules électriques actuels de Ford et GM devront utiliser un adaptateur aux bornes de recharge de Tesla. Cependant, les deux grands constructeurs automobiles de Detroit ont convenu de fabriquer leurs futurs véhicules électriques avec un port Tesla au lieu de la prise standard de l’industrie. Les partenariats sont considérés par Wall Street comme une victoire pour les trois sociétés. GM a augmenté vendredi, ajoutant à sa propre augmentation de 12% au cours du mois dernier. Les investisseurs de Ford ont été encouragés par le partenariat avec Tesla, car l’accès généralisé à la recharge des véhicules électriques est un facteur majeur qui peut accroître l’adoption des véhicules électriques et améliorer l’expérience client des véhicules électriques. Ford se classe au deuxième rang des ventes de véhicules électriques aux États-Unis derrière Tesla, en raison de la forte demande pour sa camionnette électrique F-150, qui a eu sa juste part de problèmes de production. À la suite de la journée des marchés des capitaux du constructeur automobile fin mai, qui a présenté un plan pour accélérer la production de véhicules électriques, les investisseurs ont repris confiance dans le fait que Ford peut atteindre son objectif de taux de fonctionnement mondial annuel de deux millions de véhicules électriques d’ici 2026. « Je considère cela davantage comme un avantage pour GM et Ford », a déclaré Gene Munster, associé directeur chez Deepwater Asset Management, lors d’une interview à CNBC vendredi. Il a qualifié les collaborations de « légèrement positives pour Tesla, car elles généreront des revenus d’infrastructure, mais en fin de compte, elles [Tesla] donnent les rails à ces concurrents qui ont du mal. » « L’automobile traditionnelle est dans une situation très difficile au cours de la prochaine décennie, en partie à cause de l’infrastructure. C’est une bonne nouvelle pour Ford et GM, ils vont en tirer parti », a déclaré Munster. Pour l’avenir, les autres constructeurs automobiles traditionnels « ne peuvent pas construire leur propre infrastructure », a-t-il ajouté. « Ils doivent adopter à ce stade », Au lieu de dépenser des centaines de millions de dollars pour construire son propre réseau, Ford a pris la décision disciplinée de s’associer à Tesla, qui dispose déjà d’un réseau de recharge pour véhicules électriques. Wall Street a applaudi le partenariat, faisant grimper les actions de Ford au cours des deux dernières semaines. Un cas baissier contre Ford est que ses prévisions devront être réduites si l’économie ralentit et les conditions de crédit se resserrent. Cependant, une déconnexion clé entre les prévisions de la direction et la rue La direction a prévu 6 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles ajustés pour l’ensemble de l’année dans le cadre de sa publication du premier trimestre début mai, mais la rue n’est pas convaincue avec l’estimation consensuelle de 3,6 milliards de dollars. fait bon sur ces chiffres, le stock pourrait augmenter. À plus long terme, Ford Model e, son activité de véhicules électriques, devrait atteindre une marge bénéficiaire EBIT de 8 % d’ici 2026, contre moins 40 % en 2022. (EBIT signifie bénéfice avant intérêts et impôts). EVs, réduit les coûts des batteries grâce à de nouveaux partenariats avec les principaux producteurs de lithium et tire parti du réseau de recharge de Tesla, la proposition de valeur de Ford, à laquelle nous croyons depuis un certain temps, commence à être remarquée par les investisseurs. Ford est une action bon marché à environ 7,6 fois les estimations de bénéfices à terme, avec un rendement du dividende annuel d’environ 4,4 %. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long F. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Port de charge pour une Ford Motor Co. Mustang lors du salon de l’auto de Washington à Washington, DC, le vendredi 21 janvier 2022. Al Drago | Bloomberg | Getty Images