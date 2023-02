Lune de miel de Kiara Advani et Sidharth Malhotra : les meilleurs choix de destination pour une escapade de style Bollywood

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin : Aishwarya Sharma Bhatt alias Pakhi Chavan est actuellement le personnage le plus détesté à la télévision et c’est sa victoire en tant qu’acteur. Aishwarya a souvent parlé de faire face à des critiques massives et à de méchants trolls en ligne en raison de son rôle de Pakhi. Elle a même parlé de faire face à un traumatisme mental après avoir vu tant de haine autour d’elle. Mais elle est devenue plus forte que jamais. Aishwarya Sharma Bhatt a récemment publié une vidéo d’elle avec son co-acteur GHKPM où elle a été malmenée par un trollé qui l’a maudite qu’elle reste privée de ne jamais devenir mère en raison de la piste en cours dans la série. Dans l’émission, nous voyons Pakhi gagner l’affaire sur Vinayak où Virat a également critiqué Sai qu’elle n’est pas la vraie mère de Vinu mais Pakhi est une mère porteuse.

Regardez la vidéo d’Aishwarya Sharma Bhatt alias Pakhi se faire troller pour avoir publié une vidéo sur son compte Instagram avec son co-acteur Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Aishwarya Sharma Bhatt a eu la réponse la plus élégante au troll et a dit : ” @Sanna38400 que Dieu bénisse ta paix mentale, tu sois toujours heureuse dans ta vie et te bénisse avec tant d’enfants. Bonne chance”. Cette réponse d’Aishwarya au troll gagne les cœurs et comment. Eh bien, non seulement Aishwarya mais Neil Bhatt font également face à beaucoup de trolling pour son personnage Virat Chavan. Nous nous demandons comment ces vrais mari et femme font face à tant de négativité et ils ne le méritent pas.

Aishwarya Sharma Bhatt est qualifiée de femme toxique et devient de plus en plus haineuse après son mariage avec Neil Bhatt, mais la fille s’en fout et a cessé de prêter attention à la négativité.