“L’une de mes personnes préférées au monde” – Les dirigeants internationaux rendent hommage à la reine | Nouvelles du monde

Les dirigeants mondiaux ont rendu hommage à la reine après sa mort à 96 ans – le président américain Joe Biden affirmant qu’elle était “plus qu’un monarque. Elle a défini une époque”.

Le président américain Joe Biden a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré que “dans un monde en constante évolution, elle était une présence stable et une source de réconfort et de fierté pour des générations de Britanniques”.

La présidente a déclaré qu’elle était une “femme d’État d’une dignité et d’une constance inégalées” qui “a contribué à rendre notre relation spéciale”.

M. Biden a déclaré que la reine “nous a charmés par son esprit, nous a émus par sa gentillesse et a généreusement partagé avec nous sa sagesse” lors de sa visite avec la première dame l’année dernière.

“Son héritage occupera une place importante dans les pages de l’histoire britannique et dans l’histoire de notre monde”, a-t-il ajouté.

Joe Biden a déclaré que la reine « occuperait une place importante … dans l’histoire de notre monde ». Photo : AP



Le premier ministre canadien Justin Trudeau tweeté: “C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons appris le décès de la plus ancienne souveraine du Canada, Sa Majesté la reine Elizabeth II.

“Elle était une présence constante dans nos vies – et son service aux Canadiens restera à jamais une partie importante de notre

l’histoire du pays.”

S’adressant aux journalistes, il a ajouté que la reine était “l’une de mes personnes préférées au monde”.

“Elle va tellement me manquer”, a-t-il dit.

Le président français Emmanuel Macron publié sur les réseaux sociaux : “Sa Majesté la reine Elizabeth II a incarné la continuité et l’unité de la nation britannique pendant plus de 70 ans.

“Je me souviens d’elle comme d’une amie de la France, d’une reine au grand cœur qui a marqué durablement son pays et son siècle.”

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il présentait ses condoléances à la Grande-Bretagne pour la “perte irréparable” de la reine.

Pape François a déclaré qu’il était profondément attristé par la mort de la reine et a présenté ses condoléances à sa famille, y compris son successeur, le roi Charles.

Le pontife a déclaré dans un télégramme au nouveau monarque: “Je me joins volontiers à tous ceux qui pleurent sa perte en priant pour le repos éternel de feu la reine et en rendant hommage à sa vie de service indéfectible pour le bien de la nation et du Commonwealth.”

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a tweeté une déclaration rendant hommage au “règne historique de la reine et à une longue vie consacrée au devoir, à la famille, à la foi et au service”.

“C’est une perte que nous ressentons tous, car peu ont connu un monde sans la reine Elizabeth II. Au cours de ses sept décennies remarquables sur le trône, Sa Majesté a été une constante rare et rassurante au milieu d’un changement rapide.

“À travers le bruit et le tumulte des années, elle a incarné et fait preuve d’une décence intemporelle et d’un calme durable.”

La reine avec le président américain de l’époque, Barack Obama, lors d’un banquet d’État au palais de Buckingham en mai 2011



L’ancien président américain Barack Obama a publié une longue déclaration disant que la reine avait “captivé le monde”.

“Michelle et moi avons eu la chance de connaître Sa Majesté, et elle comptait beaucoup pour nous”, a-t-il déclaré.

“À l’époque où nous commencions à peine à naviguer dans la vie de présidente et de première dame, elle nous a accueillis sur la scène mondiale à bras ouverts et avec une générosité extraordinaire.

« Maintes et maintes fois, nous avons été frappés par sa chaleur, la façon dont elle mettait les gens à l’aise et la façon dont elle apportait son humour et son charme considérables aux moments de grande pompe et de circonstance.

“Comme tant d’autres, Michelle et moi sommes reconnaissants d’avoir été témoins du leadership dévoué de Sa Majesté, et nous sommes impressionnés par son héritage de service public infatigable et digne. Nos pensées vont à sa famille et au peuple du Royaume-Uni en cette période difficile. “

Donald Trump a déclaré que la reine était une «grande et belle dame»



L’ancien président américain Donald Trump a déclaré que lui et sa femme Melania étaient “profondément attristés”.

“On se souviendra toujours d’elle pour sa fidélité à son pays et son dévouement indéfectible envers ses compatriotes”, a-t-il déclaré sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social.

“Melania et moi chérirons toujours notre temps avec la reine, et n’oublierons jamais la généreuse amitié, la grande sagesse et le merveilleux sens de l’humour de Sa Majesté. Quelle grande et belle dame elle était – il n’y avait personne comme elle!”

Chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré: “Nous pleurons la reine Elizabeth II. Elle était un modèle et une source d’inspiration pour des millions de personnes, y compris ici en Allemagne.

“Son engagement en faveur de la réconciliation germano-britannique après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ne sera pas oublié. Elle nous manquera, notamment son merveilleux sens de l’humour.”

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré: “Sa Majesté la reine Elizabeth II restera dans les mémoires comme un pilier de notre époque.

“Elle a fourni un leadership inspirant à sa nation et à son peuple. Elle a personnifié la dignité et la décence dans la vie publique.

« Peiné par sa disparition. Mes pensées vont à sa famille et au peuple britannique en cette triste heure.

Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne a déclaré sur Twitter que la reine avait “été témoin de la guerre et de la réconciliation en Europe et au-delà, et des transformations profondes de notre planète et de nos sociétés”.

“Elle a été un phare de continuité tout au long de ces changements, ne cessant de faire preuve d’un calme et d’un dévouement qui ont donné de la force à beaucoup. Puisse-t-elle reposer en paix.”