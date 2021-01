Les Chargers de Los Angeles ont annoncé avoir licencié l’entraîneur Anthony Lynn, le dernier domino à tomber dans le cycle d’entraînement du Black Monday qui marque la fin de la saison régulière de la NFL.

Les Chargers ont annoncé le déménagement Lundi sur les réseaux sociaux et a déclaré qu’ils commenceraient immédiatement leur recherche d’un remplaçant.

« Ce matin, j’ai informé Anthony Lynn que nous avions pris la décision de nous séparer de lui en tant qu’entraîneur-chef », a déclaré lundi le propriétaire des Chargers, Dean Spanos, dans un communiqué. « Je ne suis pas sûr qu’il y ait une autre personne dans cette ligue plus respectée en tant qu’être humain qu’Anthony, et je tiens à exprimer sincèrement ma plus profonde gratitude pour son leadership pendant une période de grands changements pour notre organisation. »

Les Chargers ont terminé l’année en force, avec quatre victoires consécutives, dont trois dans la division, pour finir avec une fiche de 7-9. Lynn avait signé une prolongation de contrat d’un an cette intersaison, mais termine sa course de quatre ans avec la franchise avec une fiche de 33-31 après une seule apparition en séries éliminatoires.

PLUS: Eric Bieniemy est prêt à devenir entraîneur-chef. Quelle équipe de la NFL le prendra finalement?

Après avoir affiché une fiche de 12-4 et une deuxième place dans l’AFC West en 2018, Lynn a mené les Chargers à une victoire contre les Ravens dans le tour des wild card avant d’être éliminée par l’éventuel champion du Super Bowl New England Patriots.

« Comme nous le savons tous, il s’agit d’une entreprise axée sur les résultats et, en termes simples, les résultats des deux dernières années n’ont pas été à la hauteur des attentes », a poursuivi Spanos. «À l’avenir, nous redoublerons d’efforts pour bâtir et maintenir un programme de calibre championnat. Nous avons innové dans de nombreuses facettes de notre organisation au cours des dernières années, et nous devons appliquer cela à l’ensemble de nos opérations.

John Elway assumera un rôle différent à Denver

Les Broncos de Denver ont annoncé lundi que John Elway assumerait un nouveau rôle au sein de la franchise, mais continuerait à être président des opérations de football. L’équipe, cependant, signera un directeur général qui « aura le dernier mot sur le repêchage, l’agence libre et notre liste. »

Le nouveau directeur général et entraîneur-chef Vic Fangio rendra compte à Elway dans la structure révisée. Elway a déclaré que Fangio serait impliqué dans l’embauche du nouveau directeur général.

Jaguars tire Doug Marrone

Les Jaguars ont limogé Marrone à la suite de la défaite 28-14 de dimanche contre les Colts d’Indianapolis, qui a clôturé une campagne 1-15, la troisième saison consécutive de défaite de Marrone. Une équipe passionnante de Jaguars 2017 s’est qualifiée pour le championnat de conférence lors de la première année complète de Marrone en tant qu’entraîneur-chef, terminant la saison régulière 10-6.

« Je suis déterminé et déterminé à offrir un football gagnant à la ville de Jacksonville », a déclaré Shad Khan, propriétaire des Jaguars, dans un communiqué. « Réaliser cet objectif nécessite un nouveau départ tout au long de nos opérations de football, et dans cet esprit, j’ai parlé ce matin avec Doug pour lui exprimer ma gratitude pour son travail acharné au cours des quatre dernières saisons en tant qu’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville. »

Les Lions s’apprêtent à interviewer Bieniemy des chefs, d’autres candidats aux postes d’entraîneur-chef et de directeur général

Les Lions de Detroit ont une assiette complète d’entretiens programmés pour cette semaine, y compris avec les meilleurs entraîneurs adjoints offensifs et défensifs du marché.

Le coordinateur offensif des Chiefs de Kansas City, Eric Bieniemy, est en entrevue pour le poste d’entraîneur-chef des Lions lundi, a rapporté Sports Illustrated, le premier d’au moins neuf candidats entraîneurs et directeurs généraux avec lesquels l’équipe s’asseoira au cours des sept prochains jours.

Bieniemy, un ancien porteur de ballon de la NFL, en est à sa troisième saison en tant que coordinateur offensif des Chiefs. Il n’appelle pas les jeux à Kansas City, mais a aidé à superviser la montée de la meilleure attaque de la NFL et le développement du quart-arrière MVP Patrick Mahomes.

– Dave Birkett

Les Bengals gardent l’entraîneur-chef Zac Taylor, ne retiendront pas d’autres entraîneurs

Le personnel d’entraîneurs de Zac Taylor sera très différent la saison prochaine. Les Bengals de Cincinnati ne conserveront pas plusieurs entraîneurs.

L’entraîneur de la ligne offensive Jim Turner, l’entraîneur de la ligne défensive Nick Eason, l’assistant défensif Gerald Chatman et l’entraîneur des receveurs large Bob Bicknell ne seront pas de retour la saison prochaine, avec d’autres changements possibles. Taylor et le front office prévoient d’évaluer le personnel et la liste dans les jours et semaines à venir.

L’entraîneur des running backs Jemal Singleton quitte également l’équipe. Singleton a accepté une offre pour devenir l’entraîneur des porteurs de ballon de l’Université du Kentucky.

– Dragon de Tyler

Urban Meyer une option possible pour les Jaguars?

Bien qu’il ait été rapporté que les Jaguars se sont montrés intéressés par l’ancien entraîneur de l’État de Floride et de l’Ohio, Urban Meyer, pour remplacer Marrone, Khan a déclaré qu’il ne l’avait rencontré ni personne d’autre concernant le poste d’entraîneur.

«De toute évidence, j’ai connu Urban au fil des ans à travers le Big Ten et ainsi de suite, mais nous n’avons parlé à personne de cet emploi ni ne les avons interviewés», a déclaré Khan. « C’est quelque chose que je viens de prendre ce matin (lundi). »

– John Reid

Adam Gase, entraîneur des Jets, tire après 2 saisons tumultueuses

Les Jets ont limogé Adam Gase dimanche soir, mettant fin à un mandat tumultueux de deux ans qui a amené la franchise à l’un des points les plus bas de son histoire.

Cette décision, attendue depuis des mois, laisse les Jets à la recherche de leur troisième nouvel entraîneur au cours des six dernières années. Le propriétaire par intérim des Jets, Christopher Johnson, a publié un communiqué dimanche soir disant en partie « il est clair que la meilleure décision pour les Jets est d’aller dans une direction différente ».

– Andy Vasquez