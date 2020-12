Sandra Lindsay, infirmière au Long Island Jewish Medical Center, reçoit le vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 par le Dr Michelle Chester dans le Queens, New York, le 14 décembre | Mark Lenniha / AP

Les premières doses du vaccin sont actuellement en cours de déploiement dans les 50 États.

Les États-Unis ont lancé lundi leur plus grande campagne de vaccination de l’histoire alors que les gens commençaient à recevoir les premières doses du vaccin à deux doses Pfizer / BioNTech Covid-19.

Les hôpitaux des 50 États ont commencé à recevoir le vaccin et les agents de santé en première ligne de la pandémie sont parmi les premiers à recevoir les injections.

À New York, Sandra Lindsay, infirmière en soins intensifs au Long Island Jewish Medical Center dans le Queens, est devenue la première personne aux États-Unis en dehors d’un essai clinique à recevoir l’injection.



Mark Lennihan / AP L’infirmière de l’unité de soins intensifs Sandra Lindsay s’adresse aux journalistes après avoir été la première personne aux États-Unis à recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19.



Mark Lennihan / AFP via Getty Images L’infirmière Annabelle Jimenez félicite Sandra Lindsay après avoir été vaccinée avec le vaccin Covid-19.

Le vaccin Pfizer / BioNTech sera également administré lundi dans des endroits comme le Michigan, l’Ohio et Washington, DC.

Le premier envoi de vaccins Pfizer arrive à l’hôpital de l’Université du Michigan à Ann Arbor, Michigan via UPS lundi matin. pic.twitter.com/ZlO5R3alLH – La Colline (@thehill) 14 décembre 2020

C’est une occasion historique.

C’est de l’espoir.

C’est le début de la fin de la pandémie. La première #COVID-19[FEMININE les vaccins sont arrivés en Ohio à @OSUWexMed. Ces vaccins sûrs et efficaces sont une étape cruciale sur notre chemin du retour à la normale. Étaient #InThisTogetherOhio. pic.twitter.com/uunKBdNEGY – Gouverneur Mike DeWine (@GovMikeDeWine) 14 décembre 2020

Les premières doses de vaccin Covid-19 arrivent à l’hôpital GWU à Washington, DC https://t.co/UkprunOCEI – État de l’Union (@CNNSotu) 14 décembre 2020

Le déploiement intervient après que la Food and Drug Administration a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence au vaccin Pfizer / BioNTech vendredi soir. L’autorisation faisait suite à une recommandation d’un comité consultatif du vaccin après avoir examiné les données d’essais cliniques montrant que le vaccin était efficace à 95% pour prévenir la maladie chez les personnes de 16 ans et plus. L’autorisation d’urgence américaine fait suite à des autorisations similaires au Canada et au Royaume-Uni la semaine dernière.

Et pas un instant trop tôt: les États-Unis atteignent de nouveaux niveaux horribles d’hospitalisations pour Covid-19, avec de nombreuses unités de soins intensifs à travers le pays débordées. Pendant ce temps, le nombre de décès quotidiens continue d’augmenter, avec près de 300 000 décès signalés aux États-Unis depuis le début de la pandémie.

Le lancement du vaccin Pfizer / BioNTech marque l’effort de développement le plus rapide de l’histoire d’un vaccin, un effort qui s’étend généralement sur des décennies. En outre, le vaccin Pfizer / BioNTech utilise l’ARNm comme plate-forme, une nouvelle technologie qui n’a jamais été largement utilisée chez l’homme auparavant.

«De mon vivant, la science biomédicale n’a jamais progressé aussi vite», a déclaré E. John Wherry, directeur de l’Institut d’immunologie de l’Université de Pennsylvanie, lors d’un webinaire lundi sur les vaccins Covid-19. «Cela aurait été absolument insondable il y a à peine quelques années que nous allions aussi vite.»

Alors que les travailleurs de la santé et les personnes dans les établissements de soins de longue durée sont en première ligne, ces groupes totalisent environ 24 millions de personnes, de sorte que la première série d’expéditions de vaccins ne sera pas suffisante pour tout le monde. Certains systèmes hospitaliers utilisent des algorithmes pour évaluer les facteurs de risque; d’autres utilisent des loteries pour déterminer qui sera parmi les premiers à recevoir l’inoculation.

L’opération Warp Speed, le programme du ministère de la Santé et des Services sociaux, vise à disposer de suffisamment de vaccins Covid-19 pour immuniser 20 millions d’Américains en décembre, 30 millions de plus en janvier et 50 millions de plus en février, alors que d’autres vaccins seront approuvés.

Un autre défi est que le vaccin Pfizer / BioNTech a des exigences d’entreposage frigorifiques strictes, exigeant des températures de -70 ° C (-94 ° F) ou moins. Alors que Pfizer affirme avoir développé des conteneurs d’expédition capables de stocker le vaccin en toute sécurité aux températures requises pendant jusqu’à 10 jours, un stockage plus long nécessitera des congélateurs ultra-froids spécialisés qui ne sont disponibles que dans une poignée d’établissements médicaux, et ces endroits ont un stockage limité. espace. Cela signifie que le timing des expéditions du vaccin sera critique.

Le comité consultatif du vaccin de la FDA se réunit jeudi pour examiner un autre vaccin Covid-19 à base d’ARNm, celui-ci développé par Moderna. Ce vaccin a également démontré une efficacité de 95%.

Le défi final sera de développer l’infrastructure pour acheminer les vaccins à 330 millions d’Américains et de convaincre les résistants de les prendre.