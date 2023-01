Lundi bleu : l’ACSM de Kelowna encourage l’enregistrement avec soi-même et avec les autres

Vous avez probablement déjà entendu le terme « blues hivernal », mais avez-vous déjà entendu parler du Blue Monday ?

Bien qu’initialement inventé par une agence de voyage cherchant à gagner quelques dollars supplémentaires en janvier, le troisième lundi de la nouvelle année est souvent le moment où les factures de vacances arrivent, l’excitation des festivités est terminée et beaucoup de gens se sentent déprimés.

Candace Giesbrecht, directrice des ressources humaines et de l’engagement auprès de l’Association canadienne pour la santé mentale de Kelowna, affirme que le manque de soleil pendant l’hiver joue un rôle énorme.

“La première chose que nous recommandons est d’évaluer”, déclare Giesbrecht. “Nous voulons encourager les gens à réfléchir à ‘comment vais-je?'”

À mesure que les jours raccourcissent, deviennent plus sombres et plus froids, il est assez courant de remarquer un changement d’humeur. Et bien que l’hiver soit inévitable, vous pouvez apporter certains changements à votre mode de vie qui peuvent vous aider à combattre le blues hivernal et le SAD.https://t.co/0J1E53q5KU pic.twitter.com/oNbLjMaXU5

— ACSM Kelowna (@cmhakelowna) 16 janvier 2023