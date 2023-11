Lundi après-midi Nouvelles et notes du Cardinal

—Spread check (basketball) : Louisville par 9.

— Spread check (football) : Louisville par 20.

—L’équipe masculine de football de Louisville a remporté une victoire majeure hier soir contre Notre Dame, tête de série numéro 2 (et numéro 2 au pays), en quarts de finale du tournoi ACC.







Les Cards ont pris une avance de 3-0 avant que les Fighting Irish ne reviennent pour égaliser le score à la fin de la seconde période. L’U de L a ensuite marqué le but vainqueur avec un peu plus d’une minute à jouer.

C’est peut-être le match de l’année en athlétisme à l’Université de Los Angeles jusqu’à présent.

Les Cards joueront contre Clemson, quatrième tête de série, en demi-finale mercredi à 20 heures. Le réseau ACC assurera la couverture télévisée.

—Ashton Gillotte fait du Équipe défensive de la semaine de Pro Football Focus.

— L’équipe de hockey sur gazon de Louisville se rend à Evanston pour participer au tournoi de la NCAA pour une cinquième saison consécutive. Les Cardinals affronteront l’Iowa au premier tour vendredi à 15 h 30. Le vainqueur affrontera ensuite probablement l’hôte et tête de série n ° 2, Northwestern, dimanche à 14 h.

Les Cardinals ont battu Northwestern 1-0 en saison régulière, mais ils ont perdu une décision 2-1 contre l’Iowa le 15 octobre.

La tranche complète du tournoi est ici.

—Voici le moment où l’équipe a découvert qu’elle dansait :

—L’équipe de volleyball de Louisville a rebondi après sa défaite de vendredi contre Georgia Tech, n°10, avec un Victoire en 4 sets contre Clemson le dimanche.

—La semaine à venir en athlétisme Cardinal :

Lundi 6 novembre

#17/15 Basketball féminin à Cincinnati – 18 h HE

Basketball masculin contre UMBC – 19 h HE (KFC Yum! Center)

mercredi 8 novembre

Football masculin à Clemson – 20h (demi-finale du tournoi ACC)

jeudi 9 novembre

#13 Football contre Virginie – 19 h 30 HE (L&N Federal Credit Union Stadium)

Vendredi 10 novembre

Cross-country à la région sud-est de la NCAA

Hockey sur gazon contre Iowa – 15 h 30 HE (1er tour du tournoi NCAA)

#3 Volleyball contre Duke – 19 h HE (L&N Federal Credit Union Arena)

Basketball masculin contre Chattanooga – 19 h HE (KFC Yum! Center)

dimanche 12 novembre

Aviron à Rivanna Romp

#3 Volleyball contre Caroline du Nord – 13 h HE (L&N Federal Credit Union Arena)

# 17/15 Basketball féminin contre DePaul – 16 h HE (KFC Yum! Center)

—Amélioration de la défense et du rebond sont au centre de l’attention pour l’équipe féminine de basket-ball de Louisville, classée 15e, qui ouvre sa saison ce soir contre Cincinnati.

—On dirait que c’est déjà une bonne journée pour le programme de Jeff Walz.

—Le premier aperçu du match de jeudi contre Virginia de l’Université de Los Angeles est ici.

—Gobbler Country parle de la performance de Virginia Tech à Louisville ce week-end c’était embarrassant.

-Ne vieillit jamais.

—Matt McGavic du Louisville Report a une finale pensées et observations de la démolition des Hokies.

—Grand Louie Rouge aime les cartes sur UMBC à huit heures ce soir.

—247 Sports à Louisville face au Michigan dans le Bol Orange.

Cela aide à expliquer cela.

F’ing Stallions est hors de contrôle, mec.

—Le dernier bol de Brett McMurphy projections ont également les Cards dans l’Orange Bowl, mais face à Ohio State.

—Classe élite du QB Husan Longstreet 2025 pourparlers sur ce qu’il aime le plus chez chacun de ses huit finalistes, y compris Louisville.

Louisville– « Mon frère aîné Kevin joue là-bas et j’ai eu quelques très bonnes visites. J’étais là pour le match de Notre-Dame et j’ai adoré l’ambiance. La foule était irréelle et j’aime beaucoup la direction que prend le programme. J’aime aussi l’offensive. C’est une attaque de style NFL et je pense que je m’y intégrerais très bien.

—Si les séries éliminatoires à 12 équipes existaient cette saison, Bud Elliott projets que Louisville jouerait à Ohio State au premier tour.

—Les parcours d’Eseosa Imafidon et d’Elif Istanbulluoglu aux États-Unis et dans le basket-ball féminin de Louisville ont été différents. Mais tous deux s’adaptent aux changements.

—C’est vraiment génial de voir notre nom sur cette liste.

—Le juge en chef aperçus la saison de basket-ball universitaire à venir pour la scène locale.

—Coleman Crawley aperçus la saison de basket-ball masculin de l’ACC sous forme audio. Il place les Cards au 14e rang sur 15 équipes.

—Voici un aperçu de la façon dont les anciens Cards de la NFL ça s’est passé hier.

—Bonne nouvelle pour la suite de la saison…

—Voici l’AP Aperçu du match d’ouverture de la saison de cerceau ce soir contre l’UMBC.

-Il apparaît comme si JoJo Stone prévoyait de s’inscrire plus tôt à l’Université de L.

— Combattre Gobbler a trois préoccupations majeures après la défaite déséquilibrée de VT à Louisville.

— Il est assez évident à quel point la salle des arrières est étroite.

Très cool.

—Vos yeux ne vous trompent pas, Jack Plummer l’est parfaitement adéquat.

—Jeff Brohm dit que lui et l’équipe d’entraîneurs ont « mieux coaché ​​» depuis une contre-performance collective à Pitt.

—Ils n’apprennent tout simplement jamais.

—Louisville est n°2 dans chaque Classement de puissance ACC existence ce lundi.

—Jawhar Jordanie a été invité pour jouer au East-West Shrine Bowl de cette année.

—Cette vidéo m’a eu.

Je sais que nous sommes tous au fond du panier, mais ils doivent gagner ce soir.

—La superstar du cerceau de la Sacred Heart Academy, Zakiyah Johnson, a Louisville sur sa liste finale de 12 écoles.

—Selon FPI, Louisville a désormais 89,8 % de chances de participer au match de championnat de l’ACC.

— Tout à fait d’accord, Plies.

—Louisville a grimpé de quatre places jusqu’à la 11e place dans le sondage AP hier. Les cartes faire un saut similaire au classement CFP demain ?

—Le podcast Tech Sideline est très triste à propos du match de samedi.

—Éric Crawford dit que pour Kenny Payne et ses Cardinals, le match d’ouverture de la saison de ce soir comporte un niveau d’urgence en séries éliminatoires.

Dimanche matin, Payne a déclaré qu’il comprenait la réaction traumatisante à la perte du KWC et les critiques qui l’accompagnaient. “Je n’en ai pas entendu beaucoup”, a-t-il déclaré. « Je sais que les gens sont mécontents que nous ayons perdu le match. Comme ils devraient l’être, je vais le répéter : j’aime nos fans. Je suis d’accord avec les critiques. Vous savez, certaines d’entre elles sont justifiées. Vous ne pouvez pas monter à cet étage et ne pas l’apporter. Je ne fuis pas cela. » Peut-être qu’il devrait le faire. Je ne sais pas. La déclaration qui a suscité le plus de critiques après la défaite de Louisville en exposition est celle dans laquelle il a déclaré : « Nous ne pouvons pas battre des équipes talentueuses. Nous ne serons jamais l’équipe la plus talentueuse. Il a ensuite amplifié cette déclaration dans une interview d’après-match avec Bob Valvano et y a fait référence à nouveau dimanche matin. “J’ai fait une déclaration et je le pense de tout mon cœur”, a déclaré Payne. « Nous ne battons pas des équipes talentueuses. Cela veut-il dire que nous ne sommes pas talentueux ? Non. Il n’y a aucun entraîneur au monde qui dise : « Je veux te battre avec mon talent ». Les entraîneurs veulent vous battre avec leur éthique de travail, leur ténacité, leur souci du détail. C’est ce que je dis.” Quant à son équipe, Payne a déclaré que les entraînements depuis la défaite contre le KWC avaient été « difficiles » et qu’il reconnaissait l’importance démesurée du premier match de lundi « pour la confiance des gars. Je pense qu’il est important pour le moral des gars que nous jouions avec beaucoup d’énergie. “Je pense qu’ils ont compris l’importance de la réalité”, a déclaré Payne. « Et c’est-à-dire que vous pouvez battre n’importe qui, mais n’importe qui peut vous battre. Il y a beaucoup d’écoles de Division II, entre guillemets, ou de petites écoles ou peu importe comment vous voulez les appeler, qui ont des joueurs de cinquième ou sixième année qui savent jouer et ils le font depuis un moment et ils ne le sont pas. peur de toi. Et vous devez sortir, imposer votre volonté et jouer au désespoir. Si vous pensez que parce que vous êtes à Louisville, vous êtes automatiquement meilleur, ce n’est pas le cas. Donc, je pense qu’ils ont appris que d’une part, ils ne peuvent jamais se détendre, et d’autre part, à quel point les détails sont importants. Et puis, vous savez, jouer avec confiance et énergie et jouer ensemble, à quoi cela ressemble et ce que cela signifie pour gagner.

—Michael McCammon de l’Autorité Cardinale aperçus Louisville-UMBC.

—Alexis Cubit du CJ a trois points à retenir du triomphe 34-3 de Louisville sur VT.

—Aspect sous-estimé de cette saison de football : Louisville a a absolument dominé le tirage au sort.

—Et enfin, battez UMBC et battez Cincinnati.

En savoir plus