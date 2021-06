Lundi à l’Euro 2020 : la France, vainqueur de la Coupe du monde, et l’Espagne, poids lourds européens, en huitièmes de finale | Actualités footballistiques

La France, vainqueur de la Coupe du monde 2018, et l’Espagne, championne de l’Euro 2012, entrent en huitièmes de finale de l’Euro 2020 contre la Suisse et la Croatie respectivement lundi.

Espagne ont finalement lancé leur tournoi avec une victoire 5-0 sur la Slovaquie pour atteindre les 16 derniers, après avoir été flatté de tromper lors de leurs deux autres matches de groupe contre la Suède et la Pologne.

Ils font face, sur le papier, à une tâche difficile contre les finalistes de la Coupe du monde 2018 Croatie, qui, trois ans plus tard, après une superbe course aux deux derniers, avait travaillé dur dans ce tournoi jusqu’à son dernier match de groupe lorsqu’une victoire 3-1 sur l’Écosse les a finalement vu passer à la vitesse supérieure.

Si l’attaquant espagnol Dani Olmo se présente à Copenhague, le leader du RB Leipzig, qui a passé six ans à jouer en Croatie, aura une dimension supplémentaire, passant par l’académie du Dinamo Zagreb avant de partir pour la Bundesliga l’année dernière.

Il a déclaré : « C’est un grand match spécial pour moi. J’ai beaucoup d’amis dans l’équipe de Croatie. Je savais que je serais international espagnol un jour et que je jouerais contre la Croatie. »

L’un des joueurs croates encore dans l’équipe de cette finale 2018 est Domagoj Vida, qui à 32 ans est assez vieux pour se souvenir d’avoir joué contre l’Espagne à plein régime et remporté deux titres consécutifs en Euros en 2008 et 2012.

Il a attisé la tension un peu avant le match de lundi en affirmant que l’équipe espagnole actuelle ne pourrait pas égaler celle de la dernière décennie – mais il s’attend toujours à un test sévère au Parken Stadium.

















Les doutes des supporters sur l'Espagne de Luis Enrique ont été apaisés après que leur défaite 5-0 contre la Slovaquie les a vus se qualifier pour les 16 derniers de l'Euro 2020, a déclaré Gaizka Mendieta



Il a déclaré: « L’Espagne est une grande équipe, avec de grands joueurs, mais je pense qu’ils étaient bien meilleurs quand Xavi (Hernandez) et (Andres) Iniesta jouaient. Mais cela ne veut pas dire que l’enfer ne nous attend pas.

« Nous devrons travailler dur pour essayer de les battre. Nous devons rester calmes pendant qu’ils ont le ballon. Quand nous avons le ballon, nous devons contre-attaquer rapidement. Ils n’aiment pas ne pas avoir le ballon, alors nous il va falloir en tirer le meilleur parti. »

France prendre en charge la Suisse dans l’espoir d’éviter l’embarras des huitièmes de finale face à leurs voisins, après avoir atteint la finale des derniers Championnats d’Europe et remporté la Coupe du monde en 2018.

Les champions du monde sont sortis indemnes du « groupe de la mort » du groupe F mais ont eu du mal à atteindre la vitesse supérieure, perdant des points contre la Hongrie et le Portugal et remportant un seul de leurs trois matches.

L’entraîneur Didier Deschamps a défendu les performances de son équipe jusqu’à présent, accusant l’épuisement dû à la chaleur de leur performance lors de leur dernier match de groupe contre les Portugais – et soulignant les trois jours de repos supplémentaires de leurs adversaires avant leur dernier match des huitièmes de finale.

Il a déclaré: « C’est une équipe bien structurée et ils ont un bon potentiel d’attaque avec (Haris) Seferovic, (Breel) Embolo et (Xherdan) Shaqiri. Nous ne devons pas les sous-estimer et c’est un match à élimination directe donc nous devrons faire tout notre possible pour nous assurer d’avoir le sourire à la fin du match.

Image:

Le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic a écrit une lettre ouverte aux supporters lors des phases de groupes après avoir été critiqué pour la mauvaise ouverture de son équipe au tournoi.



« La canicule à Budapest [during France’s final group stage game] eu un impact. Nous avons eu un jour supplémentaire entre les matchs, cinq au lieu de quatre, alors que nos adversaires ont eu huit jours, ce qui est mieux. Il fait chaud ici aussi, mais un peu plus facile à gérer. »

La Suisse a été critiquée après avoir récolté un point lors des matchs contre l’Italie et le Pays de Galles, mais s’est qualifiée pour les huitièmes de finale malgré sa troisième place dans le groupe A, grâce à une victoire écrasante sur la Turquie lors de son dernier match de groupe.

L’attaquant Embolo, désigné comme un dangerman par Deschamps, a déclaré qu’il avait été impressionné par la configuration internationale de la Suisse lors du tournoi et a déclaré que leur vestiaire solide serait la clé pour créer un choc.

Il a dit : « Pour moi, personnellement, ça n’a pas vraiment d’importance [if I score or not]. L’essentiel est que nous passions au prochain tour. Je me sens généralement très bien dans l’ensemble de l’installation. Nous avons une très bonne équipe. Même dans la phase de qualification, il s’agissait toujours de travail d’équipe. »

Nouvelles de l’équipe

Croatie vs Espagne : La Croatie est privée du milieu de terrain vétéran Ivan Perisic, qui a marqué deux fois lors de son dernier match de groupe contre l’Écosse, après avoir été testé positif au Covid-19 samedi. Dejan Lovren est également suspendu pour deux cartons jaunes en phase de groupes. Sime Vrsaljko, qui a raté la victoire de l’Écosse, est également un doute.

L’Espagne n’a aucun problème de blessure, ayant depuis longtemps secoué ses propres préparations troublées et accueillant Sergio Busquets après un résultat de test positif pour Covid-19. Ils ont cependant quatre joueurs qui seraient suspendus pour tout quart de finale potentiel s’ils étaient réservés, avec Jordi Alba, Busquets, Pau Torres et Rodri tous en danger.

France vs Suisse : Lucas Digne espère jouer pour la France lors des huitièmes de finale malgré l’échec de son dernier match de groupe avec le Portugal seulement sept minutes après son entrée en jeu. Le tournoi d’Ousmane Dembele est complètement terminé avec une blessure au genou, tandis que Lucas Hernandez et Marcus Thuram sont tous deux incertains.

La Suisse a le choix entre une équipe complète, mais comme l’Espagne, un certain nombre de suspensions pèsent sur elle s’ils atteignent les huit derniers. Une réservation pour Embolo, Mario Gavranovic, Kevin Mbabu, Fabian Schar ou Granit Xhaka les ferait rater ce match.

Image:

Breel Embolo a marqué le premier match de la Suisse contre le Pays de Galles, mais manquera les quarts de finale s'il est réservé – et ils se qualifient



Statistiques clés…

La Croatie a affronté l’Espagne pour la dernière fois dans toutes les compétitions de l’UEFA Nations League 2018-19. Alors que les Croates ont remporté la plus récente de ces deux rencontres (3-2 en novembre 2018), ils ont perdu l’autre 6-0 en septembre 2018, un résultat qui reste leur plus lourde défaite jamais enregistrée dans le football international.

Il s’agira du troisième tournoi majeur de la Croatie et de l’Espagne, les deux précédents affrontements ayant lieu en phase de groupes du Championnat d’Europe. Les deux équipes ont gagné une fois chacune : l’Espagne en 2012 et la Croatie en 2016.

Après avoir remporté l’Euro 2008, la Coupe du monde 2010 et l’Euro 2012, l’Espagne a depuis été éliminée de ses deux derniers matches à élimination directe de tournoi majeur (Coupe du monde/Euro) : les 16 dernières étapes de l’EURO 2016 (v Italie) et le 2018 Coupe du monde (v Russie). L’Espagne a été éliminée pour la dernière fois lors de trois participations consécutives à des phases à élimination directe lors de la Coupe du monde 1994, de l’Euro 1996 et de l’Euro 2000.

Dans ce qui est leur sixième tournoi de Championnat d’Europe, la Croatie s’est qualifiée pour les huitièmes de finale pour la quatrième fois. Cependant, ils n’ont pas réussi à progresser au-delà du premier match à élimination directe à chacune des trois occasions précédentes (quarts de finale en 1996 et 2008 et 16 derniers en 2016).

L’Espagne affichait un total de buts attendus (xG) plus élevé que toute autre équipe de la phase de groupes de l’Euro 2020 (8,8), bien que seule l’Écosse (3 – 1 but sur 4 xG) ait sous-performé son xG d’un total plus élevé que les Espagnols (2,8 – 6 buts à partir de 8,8 xG). En effet, les deux joueurs qui ont le plus sous-performé sur la base de xG lors de la phase de groupes étaient l’espagnol – Gerard Moreno (0 buts de 2,1 xG) et lvaro Morata (1 but de 2,9 xG).

La France est invaincue lors de ses sept dernières rencontres avec la Suisse (3 v., 4 n.), sa plus longue séquence sans défaite contre les Suisses, bien que quatre des cinq dernières rencontres entre les deux équipes se soient terminées à égalité.

Il s’agira de la cinquième rencontre entre la France et la Suisse lors d’une compétition majeure (Euro 2004, Coupe du monde 2006, Coupe du monde 2014, Euro 2016), mais la première en huitièmes de finale. La France est invaincue dans de tels matches (W2 D2), le dernier match s’étant terminé sans but à l’Euro 2016.

La France n’a perdu qu’un seul de ses 17 derniers matches à l’Euro et à la Coupe du monde combinés (V12, N4) – la finale de l’Euro 2016 contre le Portugal.

La Suisse a atteint les huitièmes de finale à chacune de ses quatre dernières apparitions dans des tournois majeurs (Coupe du monde 2014, Euro 2016, Coupe du monde 2018, Euro 2020) – elle a été éliminée lors de son premier match après les phases de groupes de chacune de ces trois instances précédentes.

La France n’a pas perdu de match de compétition depuis plus de deux ans, sa dernière défaite de ce type étant survenue contre la Turquie lors d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe en juin 2019, remportant 14 victoires et cinq nuls depuis. La France a connu pour la dernière fois une séquence d’invincibilité plus longue en matches de compétition de 1994 à 1999, une séquence de 27 matchs, avec

Aussi à l’Euro…

L’Allemagne ne tentera pas d’entraînement majeur aux pénalités avant son match des huitièmes de finale de l’Euro 2020 contre l’Angleterre au stade de Wembley mardi, affirmant qu’elle espère terminer le match dans les 90 minutes.

Les Allemands ont remporté toutes les tirs au but de la Coupe du monde auxquels ils ont joué, ainsi que deux des trois à l’Euro, ne perdant que leur premier lors de la finale de l’Euro 1976 contre la Tchécoslovaquie.

Ils ont également battu l’Angleterre aux tirs au but à Wembley en demi-finale du tournoi de 1996 avant de remporter leur troisième couronne européenne.

« Nous entrons dans le match en voulant le gagner en 90 minutes », a déclaré dimanche le milieu de terrain allemand Kai Havertz lors d’une conférence de presse à leur base d’équipe en Bavière.

« Cela pourrait bien sûr aller aux tirs au but à ce stade du tournoi, nous devons donc être préparés. Évidemment, après l’entraînement, nous avons tiré quelques tirs au but pour voir qui sont les meilleurs tireurs de tirs au but.

« Mais ce n’est pas le plus gros problème du jeu. Les 120 minutes avant cela pourraient être beaucoup plus importantes et mettre trop de pression sur vous-même [with penalties] n’est pas bon. »

