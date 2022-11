Lundi à la Coupe du monde 2022: l’Angleterre et le Pays de Galles en action alors que le groupe B commence | Nouvelles du football

L’Angleterre et le Pays de Galles entament leurs campagnes du Groupe B contre l’Iran et les États-Unis respectivement lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Les demi-finalistes de 2018 et l’Angleterre, finaliste de l’Euro 2020, lancent l’action de la journée contre l’Iran alors que l’équipe de Gareth Southgate cherche à aller plus loin et à décrocher un trophée masculin senior pour la première fois depuis 1966.

Après que le Sénégal et les Pays-Bas ont conclu le premier tour des matches du groupe A à Doha, le Pays de Galles fait une première apparition historique en finale de Coupe du monde depuis 1958 lorsqu’il affronte les États-Unis à Al Rayyan.

Calendrier de la Coupe du monde – 21 novembre

L’Angleterre contre l’Iran – Groupe B, coup d’envoi 13h

– Groupe B, coup d’envoi 13h Sénégal vs Pays-Bas – Groupe A, coup d’envoi 16h

– Groupe A, coup d’envoi 16h États-Unis contre Pays de Galles – Groupe B, coup d’envoi 19h

Nouvelles de l’équipe

Le manager anglais Gareth Southgate fait le point sur les blessures de l’équipe qui affrontera l’Iran lors de la Coupe du monde et confirme qu’ils s’agenouilleront comme une “déclaration forte”



Angleterre n’aura pas James Maddison ou Kyle Walker disponibles, les deux joueurs étant blessés dans le tournoi. Kalvin Phillips – qui avait également des points d’interrogation sur sa condition physique avant la Coupe du monde – est disponible.

Gareth Southgate a déclaré : “En termes de disponibilité des joueurs, tout le monde est disponible sauf James Maddison pour demain.

“C’est un peu tôt pour Kyle Walker mais il s’entraîne avec l’équipe, donc c’est en avance sur ce que nous pensions qu’il pourrait être à ce stade. Très positif. Nous attendons ce défi avec impatience et j’ai vraiment aimé la façon dont les joueurs ont abordé l’entraînement cette semaine.”

d’Iran L’absent le plus notable est le milieu de terrain expérimenté Omid Ebrahimi en raison d’une blessure à l’aine, mais l’attaquant du Bayer Leverkusen Sardar Azmoun fait partie de l’équipe malgré une déchirure au mollet le mois dernier.

Ehsan Hajsafi portera le brassard de capitaine alors qu’il se prépare à faire sa 122e apparition pour l’Iran, tandis que Saman Ghoddos de Brentford fait également partie de l’équipe.

Gareth Bale fait le point sur sa condition physique en disant “il est exactement là où il veut être” à la veille du premier match de Coupe du monde du Pays de Galles contre les États-Unis



Pays de Galles ne risquera pas Joe Allen contre les USA. Le milieu de terrain n’a pas joué depuis septembre après s’être blessé aux ischio-jambiers – et un retour pour le match d’ouverture est encore trop tôt.

“Nous avons dit dès le début que nous allions lui donner toutes les chances possibles de le faire jouer ce premier match, il n’y arrivera probablement pas”, a déclaré Rob Page.

“Nous aurions pu le pousser mais s’il tombe en panne, il est définitivement exclu du tournoi, sans parler du deuxième match. Risque et récompense. Nous l’aurions aimé pour le premier match, mais nous n’allons pas le pousser à au point de le perdre complètement.”

Joe Allen s’est entraîné séparément du reste de l’équipe du Pays de Galles alors qu’il tentait de se remettre d’une blessure aux ischio-jambiers et d’être en forme à temps pour leur match d’ouverture de la Coupe du monde contre les États-Unis.



Etats-Unis L’entraîneur-chef Gregg Berhalter a nommé le milieu de terrain de Leeds Tyler Adams capitaine pour la Coupe du monde à la veille de leur match d’ouverture contre le Pays de Galles.

Le joueur de 23 ans est de loin le plus jeune capitaine du tournoi de cette année, l’Anglais Harry Kane étant le seul autre skipper de moins de 30 ans au Qatar.

La responsabilité a tourné entre plusieurs joueurs tout au long du mandat de Berhalter, Adams, Christian Pulisic, Weston McKennie et Walker Zimmerman ayant tous occupé le poste depuis le début des qualifications pour la Coupe du monde. Adams a porté le brassard lors de sept de ses 12 apparitions au cours de cette période.

Avant le coup d’envoi de leur Coupe du monde contre le Pays de Galles, l’équipe de football des États-Unis a reçu un appel téléphonique spécial du président Joe Biden pour leur souhaiter bonne chance.



Tyler Adams a été nommé capitaine des États-Unis pour la Coupe du monde 2022





Sénégal a subi un énorme coup dur avant le tournoi avec Sadio Mane exclu de la Coupe du monde en raison d’une blessure à la jambe qu’il a subie alors qu’il jouait pour le Bayern Munich.

Mane a été nommé dans l’équipe sénégalaise de 26 joueurs pour la Coupe du monde, mais l’ancien attaquant de Liverpool ne figurera pas au Qatar après avoir été incapable de se remettre de sa blessure.

Memphis Depay manquera également le Pays-Bas’ match d’ouverture de la Coupe du monde. L’attaquant s’est blessé aux ischio-jambiers en jouant dans la Ligue des Nations en septembre, mais a déclaré aux journalistes qu’il était apte à jouer après avoir participé à l’entraînement.

“Ce sera un coup dur pour nous, tout comme l’absence de Sadio Mane pour le Sénégal est un coup dur pour eux”, a déclaré Van Gaal à propos du choc du groupe A de lundi à Doha.

L’Iran porte le poids des protestations à la Coupe du monde

Carlos Queiroz est de retour en tant qu’entraîneur-chef de l’Iran pour un deuxième mandat.





L’Iran entame sa campagne pour la Coupe du monde lundi sous le feu des projecteurs politiques. Alors que les joueurs anglais se concentreront uniquement sur la performance, les Iraniens auront bien plus à l’esprit. Certains prétendent qu’ils ne devraient pas être là du tout.

Leur participation intervient à un moment d’immenses turbulences en Iran, où les manifestations nationales déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue en septembre, ont rencontré une réponse sanglante de la part du régime au pouvoir.

Amini est décédée après avoir été arrêtée par la soi-disant police de la moralité du régime pour une prétendue violation de leur code vestimentaire islamique, son sort intensifiant les sentiments de colère et de ressentiment de longue date autour de l’oppression des droits des femmes dans le pays.

Au moins 348 manifestants ont été tués jusqu’à présent, selon des groupes de surveillance des droits de l’homme, tandis que 15 900 autres ont été arrêtés. Plus tôt cette semaine, un tribunal de Téhéran, la capitale iranienne, a prononcé la première condamnation à mort d’une personne arrêtée pour avoir participé.

L’implication de l’Iran dans la Coupe du monde semble incongrue pour beaucoup compte tenu du contexte. Il y a même eu des appels pour qu’ils soient exclus du tournoi. Mais l’attention se porte maintenant sur la manière dont leurs joueurs agiront au Qatar au milieu des manifestations prévues en dehors du terrain.

En savoir plus sur la situation entourant l’Iran avant son match d’ouverture de la Coupe du monde ICI

Dernier combat de Van Gaal : le patron des Pays-Bas fait ce qu’il veut

Louis van Gaal dirigera les Pays-Bas à la Coupe du monde 2022





La sélection de l’équipe des Pays-Bas a suscité un débat dans la préparation de la Coupe du monde au Qatar. C’est un mélange éclectique qui ne pouvait venir que de l’esprit de Louis van Gaal. L’erreur serait de penser que cela signifie que cela ne fonctionnera pas.

“Louis a une opinion très claire de la façon dont il veut que son équipe joue et du système qu’il veut jouer”, a déclaré Frans Hoek Sports du ciel. “Il avait observé l’équipe nationale de loin et avait une très bonne vision de ce qui était disponible et de ce qui n’était pas disponible.”

Tout comme Van Gaal, il y a un ton insistant dans la voix de Hoek, une manière qui vous fait croire que quelque chose que d’autres considéreraient comme extravagant est en fait tout à fait logique. Tout comme Van Gaal, son entraîneur de gardien de but de longue date a les références pour le soutenir.

En savoir plus sur l’interview d’Adam Bate avec Frans Hoek ICI

Statistiques Opta : spécialistes des coups de pied arrêtés en Angleterre, défense qui fuit aux États-Unis

L’Angleterre est la seule équipe européenne à avoir atteint les demi-finales de chacun des deux derniers tournois majeurs (Coupe du Monde FIFA + EURO).

12 des 18 derniers buts de l’Angleterre en Coupe du Monde de la FIFA ont été marqués sur coups de pied arrêtés. En fait, 75% de leurs buts en 2018 provenaient de situations de ballon mort (9 sur 12).

Ce sera la première rencontre entre le Sénégal et les Pays-Bas. Les Néerlandais sont invaincus face à un adversaire africain lors de la Coupe du Monde de la FIFA (W3 D1), tandis que le Sénégal n’a jamais connu la défaite face à un adversaire européen lors de la phase de groupes de la compétition (W2 D1).

Les États-Unis n’ont gardé que deux cages inviolées lors de leurs 27 derniers matches de Coupe du Monde de la FIFA, encaissant 46 buts au passage. En revanche, les États-Unis avaient gardé leur cage inviolée lors de trois de leurs six premiers matches de Coupe du monde entre 1930 et 1950.

Neuf des 13 buts du Pays de Galles lors de leurs deux derniers tournois majeurs (EURO 2016 et 2020) ont vu au moins un de Gareth Bale ou Aaron Ramsey impliqué en tant que buteur ou fournisseur d’assistance.

Ailleurs à la Coupe du monde

Romelu Lukaku fait partie de l’équipe belge de 26 joueurs pour la Coupe du monde





la Belgique Le buteur record Romelu Lukaku s’est entraîné en dehors de l’équipe dimanche alors que l’incertitude quant à sa forme physique continuait de jeter une ombre sur la campagne de Coupe du monde de l’équipe.

Lukaku, 29 ans, a fait deux apparitions en tant que remplaçant au cours des quatre derniers mois au niveau des clubs alors qu’il souffre d’une blessure aux ischio-jambiers et il est peu probable qu’il soit prêt pour les affrontements d’ouverture du Groupe F de la Belgique contre le Canada et le Maroc.

Sa situation est évaluée au quotidien, et l’objectif est de le rendre disponible pour le dernier match de groupe contre la Croatie le 1er décembre.

Karim Benzema a été exclu de la Coupe du monde 2022 au Qatar après s’être déchiré un muscle à la cuisse gauche.

Le vainqueur du Ballon d’Or, 34 ans, est entré dans le tournoi après avoir subi des blessures au genou et aux ischio-jambiers et s’était entraîné loin de l’équipe de France.

Samedi était la première séance d’entraînement complète de Benzema et il a été contraint de la quitter tôt après avoir ressenti une douleur à la cuisse gauche, la Fédération française de football confirmant plus tard que l’attaquant avait “une déchirure” qui l’exclurait du tournoi.

L’Uruguayen Sergio Rochet (à gauche) affirme que les gardiens de but sont confrontés à une tâche plus difficile avec des balles plus rapides





Les gardiens de but sont confrontés à une tâche de plus en plus difficile lors des tournois de la Coupe du monde, car les ballons voyagent de plus en plus vite en vol et le nouveau modèle utilisé au Qatar ne fait pas exception, selon le gardien uruguayen Sergio Rochet.

La FIFA a déclaré que le nouveau ballon – nommé Al Rihla ou “le voyage” en arabe – se déplace plus rapidement que tout autre dans l’histoire du tournoi.

“Année après année, ça s’améliore pour les attaquants et pour nous, les gardiens, ça devient très difficile”, a déclaré Rochet aux journalistes avant le match d’ouverture de l’Uruguay contre la Corée du Sud jeudi. “C’est un ballon très rapide. Nous sommes dans un processus d’adaptation.”

Les fans de football ne doivent pas être “visiblement sous l’influence de l’alcool” ou être torse nu dans les stades de la Coupe du monde au Qatar, selon les organisateurs.

La FIFA a préparé un “code de conduite du stade” s’appliquant aux 64 matches du tournoi dans l’État du Golfe.

Une section informe les détenteurs de billets de leur comportement dans le stade et présente une liste de choses qu’ils ne doivent pas faire sauf “autorisation expresse des organisateurs de l’événement, le cas échéant”.

Football essentiel : podcast de la Coupe du monde

Écoutez le deuxième épisode du podcast Essential Football World Cup pendant que nous discutons de qui commencera dans le match d’ouverture de l’Angleterre contre l’Iran et de la forme physique de Gareth Bale pour le Pays de Galles.