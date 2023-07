Lundi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, selon les données américaines | Nouvelles du monde

Le changement climatique fait grimper les températures mondiales, augmentant la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles (Photo: Getty / PA) Les données d’un L’agence climatique américaine a identifié la journée d’hier comme la journée la plus chaude jamais enregistrée, la température mondiale moyenne dépassant 17°C pour la première fois. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) prend des données recueillies à deux mètres au-dessus de la surface de la planète à des points partout dans le monde pour former son image. Auparavant, la température moyenne la plus élevée enregistrée était de 16,92 ° C en août 2016 et juillet 2022 – mais le chiffre du 3 juillet a atteint 17,01 ° C. Robert Rohde, climatologue à l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré au Nouveau scientifique il était convaincu que la température était la plus élevée jamais enregistrée depuis le début des mesures instrumentales. Il a déclaré que les effets d’El Niño, un phénomène qui réchauffe l’océan Pacifique oriental, se combinaient avec le changement climatique pour faire grimper le chiffre. Le Dr Rohde a déclaré: « Nous continuerons à dépasser ces seuils toutes les quelques années si nous avons la variabilité El Niño en plus du réchauffement climatique, jusqu’à ce que nous maîtrisions le réchauffement climatique. » Alors que l’ensemble de données NOAA, compilé par l’Université du Maine, ne remonte qu’à 1979, il est comparable à des données qui ont été enregistrées beaucoup plus loin dans le passé. La nouvelle de la NOAA intervient après que le Copernicus Climate Change Service (C3S), financé par l’UE, a annoncé que la température moyenne mondiale avait dépassé de 1,5 ° C la température préindustrielle au cours de la première semaine de juin. La ligne noire épaisse dans ce graphique de l’Université du Maine montre les températures moyennes recueillies pour 2023 (Photo: Climate Reanalyzer) Ce chiffre, adopté par les gouvernements du monde entier dans le cadre de l’Accord de Paris, marque le seuil qui, selon les scientifiques, entraînerait des conséquences catastrophiques pour la planète s’il était dépassé pendant une période prolongée. Les experts suggèrent que, si le réchauffement se poursuit au rythme actuel, la limite sera probablement atteinte à un moment donné entre 2030 et le début des années 2050. L’océan mondial est également plus chaud que jamais, atteignant un nouveau record de température de 21,1°C en avril. Plus: Temps

Au Royaume-Uni, le Met Office a annoncé hier que le mois de juin de cette année avait été le plus chaud jamais enregistré. La température moyenne moyenne à travers le pays pour le mois était de 15,8 ° C, la plus élevée depuis que des records ont commencé à être conservés en 1884. Les trois premiers mois de juin précédents avaient été séparés de 0,1 ° C, a déclaré le Met Office – mais 2023 a battu le record précédent d’un étonnant 0,9 ° C. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

