Lunch and Learn se concentre sur la sensibilisation au cancer du sein | Nouvelles de rechange

Tudor et Cashel ont organisé un déjeuner-causerie sur la sensibilisation au cancer du sein le 23 octobre avec Kim Carson, PDG de Cancer du sein Canada, gracieuseté de la Subvention pour l’accessibilité des personnes âgées de l’Ontario 2024-2025, et animé par la conseillère Elain Holloway. Avec des milliers de Canadiens touchés par le cancer du sein, hommes et femmes et leurs familles, Carson a éclairé les participants sur la science, le dépistage, la détection, le traitement et les résultats pour les patients de cette maladie.

Cancer du sein Canada se concentre sur la recherche sur le cancer du sein depuis 1991, en mettant l’accent sur l’oncologie de précision (soins personnalisés). Il s’agit de la seule association nationale sur le cancer du sein au Canada qui a pour mandat clair de recueillir des fonds pour la recherche, de promouvoir et d’informer sur les progrès des nouvelles données probantes de la recherche. Ils ne reçoivent pas de financement gouvernemental et la générosité des donateurs leur permet de progresser.

Carson, qui est également maire du canton de Limerick, a déclaré aux personnes présentes au déjeuner-causerie du 23 octobre que BCC travaillait avec les différentes provinces et le gouvernement fédéral pour abaisser l’âge de dépistage du cancer du sein à 40 ans. 50 ans actuellement, et c’est exactement ce que l’Ontario a fait le 8 octobre.

« Je suis PDG depuis 10 ans et la différence entre ce que nous étions il y a dix ans et ce que nous sommes aujourd’hui est révolutionnaire. C’est incroyable ce que la recherche a permis de réaliser », dit-elle.

Carson a déclaré qu’ils pensaient autrefois qu’il existait trois types de cancer du sein, mais qu’ils savent maintenant qu’il en existe plus de 50 types, ce qui rend le traitement et le diagnostic très difficiles. Elle a dit que les statistiques sont toujours les mêmes ; une femme sur huit sera diagnostiquée au cours de sa vie. Cette année, 30 000 seront diagnostiqués et 30 500 le seront en 2025. Bien que ce soit principalement des femmes qui soient diagnostiquées, les hommes le sont également chaque année.

Carson dit que lorsqu’il s’agit de recherche sur le cancer du sein, c’est ainsi que fonctionne le BCC. Ils progressent avec leur tête mais c’est leur cœur qui réagit aux bonnes nouvelles et aux avancées. Nous recadrons donc la recherche pour aider les gens à voir à quel point les résultats sont beaux et significatifs et les inciter à nous rejoindre dans une quête ciblée pour mettre fin au cancer du sein pour de bon. Le fait est que s’ils pensent que cela ne fera aucune différence, nous disposons de données scientifiques démontrant que c’est le cas. Dans une maladie qui semble si laide et avec des patients qui ressentent souvent la même chose, nous pouvons leur rappeler la beauté de nos actions et le progrès est magnifique. Donc, tout ce que nous faisons est un progrès, est beau. Donc, vous n’entendez pas parler de nous le mot espoir. Nous n’espérons pas que la science fonctionne. Nous n’espérons pas que nos recherches aboutiront. Nous nous concentrons vraiment sur les choses qui vont fonctionner et sur les choses qui relèvent d’une médecine très transitionnelle et très personnalisée. Ainsi, vous entendrez des mots comme médecine personnalisée et oncologie de précision. Puisqu’il existe 50 types différents de cancer du sein, nous prenons maintenant votre tumeur cancéreuse du sein et la testons pour voir de quoi il s’agit, puis nous ciblons le traitement pour cette chose précise. C’est pourquoi nous réussissons autant à aider les femmes confrontées à leurs problèmes de santé », dit-elle.

Carson a déclaré que BCC finance la recherche dans quatre domaines : la science (la recherche qui examine les processus biologiques fondamentaux qui sous-tendent le développement et la progression du cancer du sein), le dépistage et la détection (l’accent est mis sur le développement de nouvelles technologies moins invasives qui offrent des résultats de meilleure qualité pour la détection précoce du cancer, comme les tests sanguins génomiques), le traitement et le diagnostic ciblés. (la recherche explore des traitements adaptés à plus de 50 types de cancer du sein, comme de nouvelles cibles médicamenteuses, des thérapies combinées, l’immunothérapie et d’autres approches de médecine de précision) et les résultats rapportés par les patients (collecte et analyse des données directement auprès des patients pour mieux comprendre leurs expériences et leurs besoins tout au long de la vie). parcours de soins contre le cancer, élaboration du traitement et des interventions chirurgicales). Elle a également expliqué comment BCC répartit son financement entre différentes organisations qui recherchent de nouveaux traitements pour cette maladie, comme l’Unité de recherche translationnelle sur le cancer du sein, le Princess Margaret Cancer Centre, l’Institut de recherche sur le cancer de l’Ontario et bien d’autres. Elle a également parlé au public de certaines nouvelles initiatives menées par BCC, comme Progress Connect (un outil en ligne fournissant aux patientes des informations spécifiques à leur type de cancer du sein, leur fournissant des informations à jour leur permettant de poser des questions et d’avoir un dialogue significatif avec leur oncologue) et le registre Progress Tracker sur le cancer du sein (collecte des résultats rapportés par les patientes atteintes d’un cancer du sein à travers le Canada, conduisant à des recherches plus ciblées, à des mises à jour des politiques de soins de santé et à des progrès en matière de traitement). Plus d’informations peuvent être trouvées sur www.breastcancerprogress.ca.

Carson a déclaré aux participants que le cancer du sein était autrefois un diagnostic qui faisait paniquer les gens, mais qu’avec tous les traitements et thérapies ciblés, s’ils sont détectés tôt, au stade 0 ou au stade 1, le taux de guérison est de près de 100 pour cent.

« Vous ne l’aurez plus jamais. Tout ira bien. C’est un peu plus compliqué lorsqu’on arrive aux stades 2, 3 ou 4. Mais les avancées sont énormes. Nous faisons de grands progrès dans la façon de traiter le cancer du sein. Ce que je retiens, c’est que c’est en fait une bonne nouvelle. Même si c’est toujours une maladie effrayante, nous obtenons de nombreux résultats positifs », dit-elle.

Carson a ensuite répondu aux questions des participants. Holloway a déclaré à Bancroft This Week le 26 octobre qu’elle avait trouvé la séance avec Carson extrêmement informative, dissipant certains malentendus sur le cancer du sein et la recherche sur le cancer du sein.

« Il est encourageant de savoir que malgré « l’horreur » de recevoir un diagnostic de cancer du sein, cela n’est pas nécessairement une condamnation à mort. Kim a parlé des changements en cours dans la profession médicale et de plusieurs témoignages sur l’impact de la recherche sur le cancer du sein sur les taux de survie. Ce fut une discussion très positive sur un sujet quelque peu difficile qui a permis de dévoiler certaines vérités sur la gestion de nos propres soins de santé, y compris sur ce qui se passe dans la recherche d’un remède », dit-elle. « Je suis personnellement reconnaissant que Kim ait pris du temps malgré son emploi du temps très chargé. »