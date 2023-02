L’UNC n’est pas “assez solide” pour survivre à Pitt malgré une fin controversée

CHAPEL HILL, Caroline du Nord – À 0,6 seconde de la fin, il restait encore une lueur d’espoir: qu’un jeu de génie puisse produire un tir miracle, sauvant la Caroline du Nord d’elle-même.

Et c’est presque arrivé.

En bas à Pittsburgh, à domicile (encore), Hubert Davis savait qu’il avait besoin d’un jeu avec des options. Il est retourné au puits, appelant un set similaire à celui que ses Tar Heels ont couru à la perfection à la fin du règlement contre Ohio State. “Nous a donné quelques regards”, a déclaré Davis. “Un près du panier, puis le n ° 2 venant vers le ballon.” Mais Pitt a anticipé ce jeu, “Winner”, et a refusé Pete Nance – lui du buzzer-beater de retour au Madison Square Garden – sous le panier. Au lieu de cela, Leaky Black a dû choisir l’option n ° 2: Caleb Love, coupant un écran au coude opposé et se dirigeant vers lui. Black a simulé le lob à Nance, puis a envoyé le ballon directement dans les mitaines de Love.

Considérant la nuit de Love à ce point – un sommet de 22 points, dont quatre des cinq points à 3 points de l’UNC – ce n’était pas une mauvaise option. Mais alors que Love sautait pour sortir, Nike Sibande de Pitt a contesté son tir.

En rediffusion, il est assez évident que Sibande a giflé le poignet de Love à mi-parcours. En ce moment, cependant? Pas d’appel – et jeu de balle : Pitt 65, UNC 64.

“J’avais l’impression d’avoir été victime d’une faute, mais c’est du basket-ball”, a déclaré Love. “Ça n’a pas marché dans notre sens.”

Est-ce une faute ? pic.twitter.com/6RJLE5uB5s – Le champ de 68 (@TheFieldOf68) 2 février 2023

Malgré tout le drame de ce dernier tick, il est facile de désigner cette possession – un non-appel controversé – comme la raison de la cinquième défaite de l’UNC lors de ses six derniers matchs contre Pitt. Et certainement, cela a eu un impact. Mais braquer les projecteurs sur cette séquence solitaire signifie aussi, par nature, moins d’attention au reste du jeu. Vous savez : les 39 autres minutes et 59 secondes, qui, prises ensemble, ont brossé un tableau assez clair de l’écart entre ces deux côtés.

Pas seulement en période de crise, mais tout au long, Pittsburgh a été dur, discipliné et surtout quand cela comptait le plus, détaillé.

La Caroline du Nord, au contraire, n’était… pas.

“Ils nous ont juste surpassés”, a déclaré Love. “Ils s’en prenaient à nous, et ils obtenaient tout ce qu’ils voulaient.”

Dire que c’était un sentiment partagé serait un euphémisme.

“Ce sont des gars physiques qui aiment entrer et devenir méchants”, a déclaré Armando Bacot, “et je pensais que cela nous affectait.”

Comment? Eh bien, les détails sont dispersés tout au long de l’autopsie de mercredi, des occasions manquées et de la mauvaise exécution. Commencez dans les premières minutes du match, lorsque Bacot – le meilleur buteur de l’UNC qui avait réussi au moins cinq tirs en 11 matchs consécutifs qu’il a terminé – a eu du mal à se convertir en tête-à-tête contre le centre de Pitt Federiko Federiko. Donnez du crédit à Federiko, mais aussi, Bacot n’était pas aussi agressif en attaquant le panier qu’il l’est normalement. “Armando attendait la double équipe et la double équipe ne venait pas”, a déclaré Davis. «L’une des choses que nous lui avons dites était, allez-y. Juste marquer. Plutôt? Le premier point de Bacot n’est pas venu avant un lancer franc réussi avec 5:06 à faire en première mi-temps – après, ironiquement, un échec lors de sa première tentative de la bande caritative.

Ou que diriez-vous quand, avec environ 13 minutes à jouer dans le match, UNC a construit une avance de six points et était sur le point d’ouvrir les choses … seulement pour permettre immédiatement dos à dos 3 points de Nelly Cummings, tous sur des actions similaires ? Woosh, il y a eu la tête et l’élan, remplacés à la place par un déficit de trois points.

“C’est une opportunité et un moment pour serrer la vis, sur la discipline et les détails”, a déclaré Davis, “et creuser plus profondément en termes de votre ténacité concurrentielle.”

Plutôt? Ces triples éreintants faisaient partie d’une plus grande course de Pitt 17-4, qui a donné aux Panthers une avance de sept points avec 7:32 à jouer. À ce moment-là, Davis a réinséré ses partants, qui – félicitez-les – ont lancé une course de 11-4, ponctuée par un Love 3 points qui a égalé le match à 61. Que est le combat que Davis espérait. Et c’était là aussi plus tôt, lorsque Cummings et RJ Davis ont été évalués en double technique pour une confrontation verbale. Heck, c’était là quand Nance, pas exactement le gars le plus démonstratif du monde, a fléchi après un panier difficile.

“Mais parfois, nous ne l’avons pas soutenu”, a déclaré Davis à propos du combat de son équipe. “Je ne pense tout simplement pas que ce soit aussi cohérent que nécessaire.”

Même les trois derniers jeux du jeu en étaient des exemples flagrants. Tout d’abord, l’avant-dernière possession offensive de l’UNC, qui s’est terminée par Bacot récupérant son dribble à l’intérieur, se faisant piéger et voyageant pour un revirement – ​​aggravé par Love, alors que le coup de sifflet a retenti, coulant un corner 3 qui aurait mis l’UNC en place quatre. Ensuite, la dernière possession offensive de Pitt. Sur un temps mort, Pitt a appelé un jeu iso pour Jamarius Burton, le natif de Caroline du Nord qui a incendié les Tar Heels pour 31 points lors de la première rencontre des équipes en décembre. Mais Burton était gardé par Black – le même gars qui l’a effacé en première mi-temps, lorsque Burton a tiré 1 pour 7 avec deux revirements. “Nous voulions obtenir le changement”, a déclaré l’entraîneur de Pitt, Jeff Capel, après le match – ce qui est exactement ce qui s’est passé. Au lieu de Black, Burton s’est retrouvé avec RJ Davis – le plus petit joueur de l’UNC – pour le défendre; il a conduit directement dans la circulation et a fait une faute, gagnant deux lancers francs.

À ce moment-là, Hubert Davis a appelé un jeu – un UNC s’était entraîné pendant le tournage plus tôt mercredi – pour faire avancer le ballon, en supposant que Burton ferait les deux lancers francs. Mais quand il l’a fait… UNC a senti le jeu avancer, obligeant à la place RJ Davis à dribbler sur le court, ce qui a coûté à l’équipe 2,8 précieuses secondes. “Nous ne l’avons pas exécuté correctement”, a déclaré l’entraîneur-chef.

Ce qui est vrai même si le dernier coup de Love tombe. Tout cela est encore arrivé, vraiment : Le manque de ténacité, de combat, d’attention aux détails critiques.

Mais l’amour a raté, ce qui signifie qu’il n’y a pas de projecteur pour détourner l’attention de l’inévitable. Du goût amer, cette équipe UNC doit rester assise jusqu’à samedi.

“Nous n’étions pas assez disciplinés pour gagner”, a admis Hubert Davis. “Nous n’avons pas été assez durs”

(Photo de Caleb Love : Grant Halverson / Getty Images)