Lunatic Poutine NE pourra PAS lancer d’armes nucléaires – et je sais pourquoi, déclare l’ancien général américain

VLADIMIR Poutine pourrait être contrecarré dans une tentative de tir d’arme nucléaire par ses propres chefs militaires, ont déclaré d’anciens chefs militaires.

La Russie fait planer la menace des armes nucléaires sur sa guerre désastreuse en Ukraine alors même qu’elle est repoussée sur la ligne de front.

Les généraux de Vladimir Poutine pourraient-ils se retourner contre lui et arrêter un lancement nucléaire ? Crédit : AP

Poutine est toujours accompagné d’une mallette nucléaire connue sous le nom de “The Cheget”

Mais deux anciens hauts responsables militaires occidentaux pensent que cela n’ira jamais aussi loin – Poutine étant susceptible d’être contrecarré par sa propre chaîne de commandement.

Le lieutenant-général américain Ben Hodges – l’ancien commandant de l’armée américaine en Europe, qui est maintenant à la retraite – pense que les ordres de Vlad pourraient être annulés par des têtes plus froides.

Et son point de vue est partagé par l’officier à la retraite de l’armée britannique, le colonel Richard Kemp, qui a déclaré que Poutine aurait “un problème”.

On craint que plus les courageux Ukrainiens progressent de manière fulgurante – plus Poutine risque d’être coincé dans un coin, car son propre avenir est désormais lié au succès ou à l’échec de la guerre.

Et l’une des dernières options qui lui reste dans son arsenal est de libérer une arme nucléaire – que ce soit en tant que lancement d’essai ou utilisée dans un cadre tactique sur le champ de bataille.

L’explosion d’une bombe nucléaire en temps de guerre ne s’est pas produite depuis que les Américains ont largué deux bombes sur les Japonais pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.

Les nations occidentales pourraient être davantage entraînées dans la guerre par un tel stratagème, ce qui accroît encore la perspective que l’agression de Poutine puisse dégénérer en Troisième Guerre mondiale.

Mais alors que Vlad, de plus en plus paranoïaque et déconnecté, peut chercher à appuyer sur le bouton nucléaire, certains membres de la machine de guerre russe pourraient le saper.

Le général Hodges et le colonel Kemp ont tous deux convenu qu’il y avait très peu d’avantages sur le champ de bataille à gagner en utilisant une bombe nucléaire tactique – des armes à faible rendement conçues pour être utilisées sur la ligne de front.

Et même si cela aurait probablement un impact psychologique, cela ne servirait qu’à cautériser la condamnation internationale à son encontre et à renforcer le soutien aux Ukrainiens.

Les frappes nucléaires russes doivent être officiellement approuvées par Poutine, qui utilise une petite mallette connue sous le nom de “The Cheget” – l’équivalent de Vlad du soi-disant “football nucléaire” du président américain.

Le boîtier ne contient cependant pas de bouton de lancement – mais transmet à la place les ordres de lancement à l’état-major général.

Et puis ce cadre d’officiers supérieurs, dirigé par le général Valery Gerasimov, doit prendre les dispositions nécessaires pour la frappe nucléaire.

Ils transmettent ensuite les codes d’autorisation aux commandants d’armes individuels.

Il y a donc plusieurs niveaux d’ordres militaires que Poutine doit franchir avant le lancement de la bombe nucléaire.

Le général Hodges a déclaré au Sun Online : “Ce que je vois, c’est [Russians] pensant, ‘à quel avantage en obtenons-nous? Aucun’.

C’est pourquoi je pense que les gens autour de Poutine disent “pourquoi ferions-nous cela?”, et je pense qu’il y a des gens autour de lui qui planifient “la vie après Poutine” Général Ben Hodges

“Cela ne changera pas les conditions sur le champ de bataille qui obligeraient les Ukrainiens à s’arrêter – ils sont massés dans un endroit où une grande partie de leurs forces peut être détruite.”

Il a poursuivi: “L’état-major russe est suffisamment professionnel pour savoir que s’il utilise une arme nucléaire tactique, il serait impossible pour les États-Unis de ne pas s’impliquer davantage.

“Donc, quand vous pensez qu’il n’y a pas d’avantage sur le champ de bataille, vous n’obtenez que l’inconvénient.

“C’est pourquoi je pense que les gens autour de Poutine disent” pourquoi ferions-nous cela? “, et je pense qu’il y a des gens autour de lui qui planifient la” vie après Poutine “.

« Sont-ils vraiment prêts à faire face à une réponse américaine ou occidentale ?

Le général Hodges a déclaré qu’il pensait que la Russie ferait face à une réponse “douloureuse” et “décisive” de l’Occident si Poutine choisissait d’utiliser des armes nucléaires.

“Cela leur montrera, ‘il y a plus d’où cela vient, ne recommencez pas'”, a déclaré le général au Sun Online.

Il ajouta: “[Putin] aurait besoin de tout l’état-major général pour accepter cela – et je ne suis pas convaincu que ce soit probable.”

Le lieutenant-général Ben Hodges était le commandant de l’armée américaine en Europe Crédit : Wikipédia

Le colonel Richard Kemp dirige les forces britanniques en Afghanistan Crédit : Wikipédia

Il a été rapporté cette semaine que les États-Unis et le Royaume-Uni craignaient que Poutine ne tente de faire exploser une arme nucléaire au-dessus de la mer Noire.

Et on craint qu’une telle explosion – même dans une région éloignée – n’ait encore des conséquences considérables.

Le colonel Kemp a déclaré à The Sun Online qu’il pensait cependant que quelqu’un dans la chaîne de commandement russe serait en mesure d’arrêter Poutine.

“Même s’il décide qu’il est juste dans un coin et qu’il n’a pas d’autres options et qu’il veut réaliser quelque chose par la libération nucléaire, je pense qu’il pourrait trouver qu’il est confronté à un problème avec la chaîne de commandement”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas seulement lui qui a le dernier mot – il y a environ cinq niveaux de personnes qui doivent l’accepter.

« Il est tout à fait possible que parmi ces cinq personnes, il y ait des gens qui ne l’acceptent pas.

“J’espère que l’Occident a travaillé sur ces individus pour essayer de les persuader que ce n’est pas la bonne voie à suivre.”

Le colonel Kemp – qui était le commandant des forces britanniques en Afghanistan – pense que cela signifie que l’utilisation par Poutine d’une arme nucléaire est désormais “moins probable que plus probable”.

Mais il a averti que l’Occident devait toujours prendre les menaces de Vlad “au sérieux”.

Il a également souligné que si Poutine décidait d’utiliser des armes nucléaires tactiques, cela n’aurait probablement pas d’impact majeur sur la ligne de front.

Et le colonel a ajouté que l’utilisation par la Russie d’une arme nucléaire en Ukraine pourrait également voir leur soutien déjà en baisse de la part de l’allié traditionnel de Poutine, la Chine, s’effondrer davantage.

La Russie fait planer la menace des armes nucléaires sur l’Ukraine alors que ses forces continuent d’être repoussées.

Moscou a des lignes rouges dans sa doctrine sur le moment d’utiliser des armes nucléaires – mais elles sont plus souples que celles de l’Occident.

Il est largement admis que les menaces nucléaires actuelles se réfèrent spécifiquement à des armes tactiques plus petites conçues pour être utilisées sur le champ de bataille plutôt qu’à des bombes massives tuant des villes.

On pense que la Russie possède environ 2 000 armes nucléaires dans son arsenal sous la forme de missiles à faible rendement, de torpilles et d’obus d’artillerie.

On pense que la doctrine de guerre de Moscou est ouverte à l’utilisation d’armes nucléaires dans un conflit conventionnel comme tactique d’intimidation – et l’utilisation d’une telle arme doit être approuvée personnellement par Poutine.

Les commandants de Poutine pensaient qu’ils pourraient renverser l’Ukraine en quelques jours – mais maintenant la guerre fait rage depuis huit mois.

La tactique est devenue connue sous le nom de « escalader pour désamorcer ».

Ils ont convaincu les troupes russes qu’elles seraient accueillies avec des acclamations et agitant des drapeaux en tant que “libérateurs”, au lieu de cela, elles ont été confrontées à des kalachnikovs et des cocktails molotov en tant qu’envahisseurs.

La guerre de Poutine est devenue un bourbier lent et brutal – un bourbier qui a vu les Russes changer de tactique, passant de tentatives de frappes chirurgicales à des attaques sauvages et aveugles contre des civils.

Avec de nouvelles défaites à l’horizon, une mobilisation de masse apparemment sans espoir et une Ukraine renaissante se précipitant vers son nouveau “territoire” – attisant les craintes que la guerre ne s’intensifie à nouveau.