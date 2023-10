Lunas en position familière — 1ère place | Actualités, Sports, Emplois

WAILUKU – L’équipe de football du lycée Lahainaluna est retournée en territoire familier pour s’entraîner vendredi au stade Sue Cooley.

Samedi soir, les Lunas étaient de retour là où ils ont passé la dernière décennie : au sommet de leur division dans la Maui Interscholastic League.

Lahainaluna a contrôlé les trois phases du match pour battre Maui High 37-6 et se hisser au sommet du classement MIL Division I à 2-0. Il s’agissait de la 41e victoire consécutive des Lunas au MIL, remontant à 2016.

« Bien sûr, nous devions repartir avec la victoire » » a déclaré le co-entraîneur de Lahainaluna, Dean Rickard. «Une équipe de Maui High très, très dure et très physique, comme prévu, à chaque fois que nous les affrontons. Excellent staff, ils sont venus jouer et c’est de ça qu’il s’agit et c’est le niveau de compétition que nous attendons.

« Encore une fois, il y a eu des incohérences de notre côté, notamment du côté offensif. La défense a fait un travail remarquable et les équipes spéciales étaient spéciales. Donc, en même temps, nous voulons simplement continuer à nous améliorer. Nous devons absolument nous améliorer offensivement.

Lahainaluna rencontrera 5-0 Kamehameha Maui samedi prochain dans un match qui sera télévisé dans tout l’État par OC-16.

Cela ne comptera pas dans le classement qui détermine la qualification pour le tournoi d’État, mais cela signifiera qui se classera au sommet du classement général MIL cette saison qui a un calendrier déséquilibré en raison des retards causés par les incendies de forêt du 8 août.

« Ils sont au sommet de la colline en ce moment dans le MIL, ils reviennent beaucoup, beaucoup de talent de l’équipe de l’année dernière – ils étaient jeunes l’année dernière et maintenant, cette jeunesse leur offre encore plus d’expérience pour cette saison », Rickard a dit à propos des Warriors. « Et ils l’ont prouvé. Vous savez, 5-0, vous ne pouvez pas contester cela. Nous avons donc simplement dit à nos enfants : « Maintenant, passons au prochain match » et il y a certainement des choses sur lesquelles nous devrons travailler avant de les rencontrer samedi.

Les Lunas ont tenu vendredi leur premier entraînement au stade Sue Cooley après avoir passé plus d’un mois en tant qu’école au sein d’une école à Kulanihako’i à Kihei.

« C’était une journée de visite guidée, mais c’était tout simplement génial d’être de retour sur le campus » » dit Rickard. « On pouvait le voir sur le visage des enfants, dans leurs yeux – c’était juste l’excitation d’être de retour à la maison, pour ainsi dire, même pour nous en tant qu’entraîneurs. Désormais, nous pouvons en quelque sorte reprendre notre routine habituelle sans avoir à nous soucier de tous les cauchemars logistiques liés au transport de tout l’équipement.

«Nous avons définitivement quitté le parc communautaire sud (Maui) jeudi. Nous avons ramené notre traîneau, nos cages, nos marchepieds, tout. Nous avons tout de retour à Lahaina en ce moment.

Rickard a ajouté : « Ce n’est pas normal, c’est la routine. Nous pouvons certainement retrouver ce rythme auquel nous sommes si habitués au fil des années et c’est ce que nous avons dit à nos enfants : « Premier jour de sortie »… même aujourd’hui, il suffit de monter dans le bus et de voyager en équipe. C’était beaucoup moins un casse-tête, venant de Lahaina, plutôt que de faire venir les enfants de Wailuku, Lahaina pour se retrouver à Kulanihako’i, puis de transporter tout le monde ici.

« Donc, cette partie a été entièrement retirée et tout s’est déroulé beaucoup plus facilement en bus aujourd’hui. »

Les Sabres (1-1 MIL DI, 1-5 au total) ont bien joué défensivement dans un match qui a été ouvert sur deux bottés de dégagement bloqués qui ont immédiatement conduit aux points de Luna – Kahi Magno a bloqué le premier hors de la zone des buts pour une sécurité. portez le score à 8-0 à la fin du premier quart-temps, puis Magno a récupéré le deuxième botté de dégagement bloqué dans la zone des buts pour un touché qui a porté le score à 16-0 au début du deuxième quart-temps.

De courts touchés de James Lukela-Kobatake et Avery Baybayan ont pris en sandwich les scores des équipes spéciales alors que les Lunas prenaient une avance de 23-0 à la mi-temps.

La défense de Maui High a gardé les Sabres dans le match tôt après d’autres erreurs.

Après que les Lunas aient parcouru 56 verges en sept jeux pour prendre une avance de 6-0, Maui High a marqué trois points et le botté de dégagement qui a suivi a survolé la tête du parieur Nash Vida Ah Loo pour une défaite de 26 verges contre le 12- ligne de triage.

La défense de Maui High a arrêté les Lunas lors des downs avant que leur prochain botté de dégagement ne soit annulé par Magno pour des raisons de sécurité.

Après le coup d’envoi des Lunas suite à la sécurité, les Sabres ont de nouveau arrêté Lahainaluna lors des essais sur la ligne des 31 verges de Maui High.

Les Sabres ont arrêté la possession suivante profondément dans leur propre territoire lorsque Cody Alejo a intercepté une passe de Lyrik Kahula avant que Magno ne récupère le prochain botté de dégagement bloqué dans la zone des buts et que la course de Kuola Watson sur la conversion de deux points porte le score à 16-0.

Ben Mendoza des Lunas a récupéré un échappé lors du coup d’envoi qui a suivi, et le plongeon d’un mètre de Baybayan a porté le score à 23-0 à la mi-temps.

« Ils ont fait un excellent travail, ils ont vraiment fait un excellent travail » Rickard a parlé de la défense des Sabres. « Chaque année, nous savons qu’ils vont sortir et bien se préparer pour nous. Ils l’ont montré et ils ont tenu les tranchées et à mon avis, ils ont gagné la bataille pour les tranchées en première mi-temps.

Les Lunas ont poussé l’avance à 37-0 sur une passe de 5 yards de Kahula à Baybayan et une course de 9 yards de Kaulana Tihada. Kahula a réussi 105 verges et Tihada a mené une attaque précipitée qui a vu 14 porteurs de ballon avec 72 verges en 11 courses.

Les Sabres se sont inscrits au tableau d’affichage sur une passe de 25 verges de Vida Ah Loo à Braden Albrecht avec 2:12 à jouer.

Maui High fait maintenant face à un match télévisé avec son rival de Central Maui, Baldwin, vendredi.

« Notre défense a bien mieux joué que par le passé, ils ont l’air de s’unir », » a déclaré l’entraîneur-chef de Maui High, Aylett Wallwork. « Notre problème est que je ne comprends pas notre attaque… nous devons avoir une meilleure apparence à l’entraînement. Je pensais que nous l’avions fait, je pensais que nous construisions quelque chose, mais nous allons le faire démarrer.

Le tableau d’affichage du War Memorial Stadium ne fonctionnait pas en première mi-temps, les temps de score n’étaient donc pas disponibles pour les deux premiers quart-temps. Le tableau d’affichage a fonctionné en seconde période, même si les chronomètres de jeu n’ont pas fonctionné de toute la soirée.

Lahainaluna 8 15 7 7–37

Maui Élevé 0 0 0 6– 6

Premier quart

LL–James Lukela-Kobatake 2 passe de Lyrik Kahula (coup de pied raté).

LL – Sécurité, Kahi Magno a bloqué le botté de dégagement hors de la zone des buts.

Deuxième quartier

LL – Magno a récupéré un botté de dégagement bloqué dans la zone des buts (course de Kuola Watson).

LL – Avery Baybayan 1 run (coup de pied de Joseph Arcangel).

Troisième quart

LL – Baybayan 5 passe de Kahula (coup de pied d’Arcangel), 4:52.

Quatrième trimestre

LL – Kaulana Tihada 9 run (coup de pied d’Arcangel), 6:36.

MH – Braden Albrecht 25 passe de Nash Vida Ah Loo (coup de pied raté), 2:12.

LL MH

Premiers essais 15 20

Rushes-yards 35-145 22-(moins 24)

Verges par la passe 105 96

Infraction totale 250 72

Verges retour 90 51

Comp-Att-Int 10-17-1 12-17-0

Fumbles-perdus 3-0 3-1

Pénalités-yards 4-20 6-42

Punts-moyenne 0-0,0 6-16,8

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

RUSHING–Lahainaluna, Kaulana Tihada 11-72, Ikaika Gonzales 1-30, Baybayan 5-19, Arcangel 2-10, Kyle Thomas 1-6, TJ Borges 4-5, Hoken Hironaka 1-4, Noa Gordon 3-1, Kupono Tihada 1-0, Kua Bacalso 1-0, Lukela-Kobatake 1-0, Michael Rayray 2-0, Kahula 1-(moins 1), Talan Toshikiyo 1-(moins 1) ; Maui High, Piercen Cajical-Evans 9-19, Landon Vea-Butihi 1-6, Aizley Lakalaka 5-4, Jonaven Rodrigues 1-2, Charlie Peterson 1-0, Vida Ah Loo 1-(moins 2), équipe 4- (moins 53).

PASSAGE–Lahainaluna, Kahula 10-16-1–105, Gordon 0-1-0–0 ; Maui High, Vida Ah Loo 11-16-0–82, Rodney Vaka 1-1-0–14.

RÉCEPTION – Lahainaluna, Ikaika Cabrera 3-72, Lukela-Kobatake 2-11, Baybayan 2-8, Kamaehu Corpuz 1-13, Kuola Watson 1-1, Borges 1-0 ; Maui High, Charlie Peterson 5-35, Albrecht 4-56, Jonah Cariaga 2-4, Nathaniel Russell 1-1.

OBJECTIFS MANQUÉS SUR LE TERRAIN–aucun.

Université junior – Maui High 29, Lahainaluna 15.

Résultat de vendredi

ROI KEKAULIKE 45, BALDWIN 7

Baudouin 0 0 0 7– 7

Roi Kekaulike 6 19 14 6–45

Premier quart

KK – Jonah Rittmeister 71 retour de botté de dégagement (coup de pied raté), 9 :38.

Deuxième quartier

KK – Kalelepono Wong 1 run (coup de pied de Soana Akinaka), 11:22.

KK – Ahe Sumibcay 51 run (coup de pied échoué), 7:14.

KK – Jordan Yoro 6 run (coup de pied échoué), 0:45.

Troisième quart

Course KK – Wong 45 (coup de pied d’Akinaka), 11:12.

Course KK – Kalani Puu 4 (coup de pied d’Akinaka), 2:50 ;

Quatrième trimestre

B – Zion Lentz 1 run (coup de pied de Kilikopela Kamakeeaina), 4h50.

KK – Cason Brooke 2 run (coup de pied échoué), 0:36.

B KK

Premiers essais 10 24

Rushes-yards 25-41 44-436

Verges par la passe 54 7

Infraction totale 95 443

Verges retour 60 79

Comp-Att-Int 9-13-1 1-1-0

Fumbles-perdus 1-0 4-2

Pénalités-yards 5-25 10-137

Punts-moyenne 3-30,7 0-0,0

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

RUSHING–Baldwin, Gavin Acosta 11-48, Lentz 8-5, Josiah Nakihei 2-0, Kalaheo Kanae Oliveira 4-(moins 12) ; King Kekaulike, Yoro 10-110, Wong 11-107, Brooke 6-72, Ahe Sumibcay 3-70, Puu 9-63, Ikea Sumibcay 3-17, Keyz Amuro 1-5, équipe 1-(moins 8).

PASSAGE–Baldwin, Kanae Oliveira 9-13-1–54 ; Roi Kekaulike, Wong 1-1-0–7.

RÉCEPTION – Baldwin, Tylan Pontanilla-Balag 3-2, Cooper Watkins 2-48, Noah Ruess 2-4, Antone Sanches 2-0 ; Roi Kekaulike, Kingston Kapu 1-7.

OBJECTIFS MANQUÉS SUR LE TERRAIN–B, Kamakeeaina 30 (SH).

Université junior – Baldwin 35, King Kekaulike 20

CLASSEMENT MIL

Remarque : seuls les matchs en division comptent pour la qualification d’État ; dossier global entre parenthèses

PREMIÈRE DIVISION

W L Pct PF PA

Lahainaluna (2-0) 2 0 1.000 79 6

Maui élevé (1-5) 1 1 .500 33 54

Baudouin (0-6) 0 2 .000 17 69

SECTION II

W L Pct PF PA

KS Maui (5-0) 1 0 1.000 34 21

Roi Kekaulike (4-1) 0 1 .000 21 34

Résultat de vendredi

Roi Kekaulike 45, Baldwin 7

Résultat de samedi

Lahainaluna 37, Maui High 6

Vendredi 13 octobre

Maui High contre Baldwin au War Memorial Stadium, 19 h

Samedi 14 octobre

Lahainaluna contre Kamehameha Maui au War Memorial Stadium, 19h