Lunafest de retour à la salle du village d’Oswego le 7 août – Shaw Local

La Commission des arts culturels du village d’Oswego présentera le Lunafest de 11 h à 15 h le dimanche 7 août à la salle du village d’Oswego, 100 Parkers Mill.

Événement annuel présenté dans toute l’Amérique du Nord, Lunafest est une célébration des arts mettant en vedette des courts métrages dédiés à la sensibilisation aux problèmes des femmes réalisés par des cinéastes.

Le programme de cette année comprend huit films qui renforcent et inspirent avec une durée totale de 80 minutes. Les films sont racontés à partir d’une variété de perspectives qui défendent les femmes et les personnes non conformes au genre, tout en soulignant leurs aspirations, leurs réalisations, leur résilience, leur force et leur connexion.

En plus de la projection du film, le Lunafest d’Oswego présente des artisans locaux qui exposent et vendent leurs œuvres uniques et organisent des démonstrations, et la Fox River Academy of Music and Art présentera de la musique en direct.

PHOTO DE DOSSIER: Les artisans locaux s’installeront à nouveau à la salle du village d’Oswego, le 7 août, dans le cadre du festival annuel du film LUNAFEST. (Shea Lazanski)

Le prix du billet comprend une réception à 11 h, avec un brunch léger et du café fraîchement moulu de The Village Grind, et un billet de tombola. Du punch signature, de l’eau en bouteille et des billets de tombola supplémentaires seront disponibles à l’achat. Les prix de tombola comprennent une variété d’œuvres d’art d’artisans en vedette et des motifs floraux frais de Floral Expressions & Gifts.

Les billets sont en vente au coût de 29 $ au bit.ly/OswegoLUNAFEST. Selon la disponibilité, les billets seront vendus à la porte au coût de 34 $.

Le produit net du Lunafest profite à Mutual Ground, un refuge pour victimes de violence domestique desservant le comté de Kendall. De plus, les frais de candidature d’Oswego sont reversés au partenaire à but non lucratif de Lunafest, Chicken & Egg Pictures, qui soutient les femmes cinéastes non romanesques dont la narration astucieuse et innovante catalyse le changement social.

Suivie de l’accueil de 11 h, la projection débutera à midi et présentera les films suivants :

“Comment être à la maison” (2020). Réal. Andréa Dorfman.

“Liens étroits avec le pays d’origine” (2021). Réal. Akanksha Cruczynski.

“Impact de génération : le codeur” (2020). Réal. Samantha Knowles.

“Preuve de perte” (2018). Réal. Catherine Fisher.

“Quand vous nettoyez la maison d’un étranger” (2019). Réal. Sharon Arteaga.

“Entre les lignes: Liz en liberté” (2021). Réal. Abi Cole.

“Portable Tracy” (2020). Réal. Emily McAllister.

“Vers le futur, avec amour” (2021). Réal. Shaleece Haas et Hunter “Pixel” Jimenez.

Pour plus d’informations sur Lunafest, y compris une bande-annonce du film, visitez bit.ly/OswegoLUNAFEST. Achetez vos billets sur bit.ly/LUNAFEST_tickets.