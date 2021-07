Luna, 3 jours, est décédée au lit avec ses parents alors qu’elle était allaitée par sa mère

Un bébé de TROIS JOURS est décédé au lit entre ses parents après avoir été allaité par sa mère, selon une enquête.

La petite Luna Atkins n’était à la maison que quelques heures lorsqu’elle est décédée dans la tragédie de la chambre en mai de l’année dernière.

Luna est décédée alors qu’elle était au lit avec ses parents à l’âge de trois jours seulement Crédit : WNS

Les pathologistes ont déclaré que la cause de son décès ne pouvait pas être déterminée et un coroner a déclaré que le fait de dormir avec ses parents Philippa Atkins, 34 ans, et James Atkins, 35 ans, n’était pas à blâmer.

Philippa, employée de l’entreprise de recrutement, a commencé à allaiter Luna vers 21 h 30, mais les deux parents épuisés se sont endormis.

Sa mère s’est réveillée quatre heures plus tard pour découvrir que Luna était « insensible » et a été déclarée morte par les ambulanciers paramédicaux 50 minutes plus tard.

Luna est née deux semaines avant terme le 9 mai 2020, par césarienne d’urgence.

Elle est sortie de l’hôpital universitaire du Pays de Galles deux jours plus tard vers 17 heures après que les médecins ont décidé qu’elle était assez forte pour rentrer chez elle.

Mais tragiquement, Luna a été déclarée morte à 2 h 20 du matin chez eux à Roath, Cardiff.

Une autopsie a été effectuée mais la cause du décès a été enregistrée comme « indéterminée ».

‘BEAU BÉBÉ’

Le coroner central du sud du Pays de Galles, David Regan, a déclaré que la police n’avait « aucune inquiétude » concernant la mort de Luna et que la maison du couple était « propre et rangée » avec « beaucoup de nourriture fraîche dans le réfrigérateur ».

Il a déclaré: « Ses parents ont fait le choix qu’elle pouvait dormir avec eux – c’est un choix clairement disponible pour les parents. C’est un choix qui, selon eux, était dans le meilleur intérêt de Luna.

« Les parents de Luna ne fumaient pas et il n’y a aucune suggestion d’alcool dans les échantillons de sang qu’ils ont fournis.

« Luna semblait en bonne santé et lumineuse et a été renvoyée chez elle le 11 mai 2020.

« Elle est allée dormir dans la chambre de ses parents, dormant entre eux, cette nuit-là.

« Il me semble qu’il n’y a absolument aucune preuve que le co-sommeil ait contribué à la mort de Luna. »

M. Regan a donné une conclusion sur des causes naturelles incertaines.

Luna m’a appris que la vie est trop courte et trop précieuse ! Nous lui devons de remplir le monde de plus de musique et de plus de joie. Maman Philippa Atkins

Philippa collecte maintenant des fonds pour aider d’autres enfants – et a décrit Luna comme « notre beau bébé » et « notre petite fille parfaite ».

Elle a déclaré : « Luna m’a appris que la vie est trop courte et trop précieuse ! Nous lui devons de remplir le monde de plus de musique et de plus de joie.

« Donc, si jamais vous pensez que vous ne pouvez pas, regardez la lune et mon bébé vous montrera que le monde est bon et que vous êtes aimé.

« J’ai pu porter Luna pendant neuf mois et la tenir pendant près de trois jours.

« Je connaissais ma fille et elle était bonne. Elle m’a donné la force de croire en moi et de m’efforcer de rendre le monde meilleur.

« Quoi que vous ayez traversé, je suis toujours là pour vous comme vous êtes là pour moi.

« Alors que les choses commencent à revenir à la ‘normale’, efforçons-nous de les améliorer.

« Rions plus et chantons plus. N’oublions jamais les tragédies de ces derniers mois, et souvenons-nous de celles que nous avons perdues de la meilleure façon possible. »

La coureuse passionnée Philippa prévoit maintenant un demi-marathon en l’honneur de Luna et d’autres enfants en collectant des fonds pour l’appel Martha’s Dancing Heart et le Cardiff and Vale NHS Trust.