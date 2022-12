L’un des voleurs de voitures les plus recherchés de la Colombie-Britannique condamné pour des crimes à Abbotsford, Chilliwack et Surrey

Un homme identifié plus tôt cette année comme l’un des voleurs de voitures les plus recherchés de la Colombie-Britannique a été condamné à une peine d’emprisonnement pour des accusations portées contre lui à Abbotsford, Chilliwack et Surrey.

Bradley Bender, 27 ans, a été condamné le 29 novembre par la cour provinciale d’Abbotsford pour un chef d’accusation de conduite pendant une interdiction à Abbotsford, de violation d’une ordonnance de libération à Chilliwack et de vol d’un véhicule à moteur à Surrey.

Il a également été condamné à 18 mois de probation et à une interdiction de conduire d’un an.

Bender avait 12 autres accusations qui ont été suspendues :

• trois chefs d’accusation de conduite en disqualification/interdiction à Surrey le 21 août 2021

• deux chefs d’infraction à Abbotsford le 4 avril 2022

• deux chefs d’accusation de conduite alors qu’il était disqualifié/interdit à Abbotsford le 4 avril 2022

• trois chefs d’accusation d’infraction à Surrey le 12 août 2021 et le 31 juillet 2022

• deux chefs d’infraction à Chilliwack le 2 août 2022

Au moment de son arrestation à Abbotsford en avril, Bender était le numéro 2 sur la liste des 10 « délinquants automobiles recherchés » sur le site Web baitcar.com d’Impact BC.

La liste indiquait que Bender était un “voleur de voitures multi-juridictionnel connu pour avoir commis des crimes violents et des crimes contre les biens”.

Bender a été arrêté après que des patrouilleurs de la police d’Abbotsford aient mené une «application ciblée» contre lui le 4 avril. Il était recherché pour plusieurs mandats en suspens à Abbotsford et à Surrey.

Le service de police d’Abbotsford a déclaré à l’époque que des agents avaient repéré Bender au volant, bien qu’une ordonnance du tribunal lui ait interdit de le faire. Les agents ont bloqué son véhicule après qu’il se soit garé et l’ont arrêté alors qu’il sortait de la voiture.

Une arme de poing chargée aurait été retrouvée dans le véhicule à portée de main de Bender, ainsi qu’une prétendue « grande quantité » de drogue. Mais il n’a été accusé d’aucune de ces infractions.

Bender est resté en détention jusqu’à sa libération le 20 mai sous caution de 1 000 $, selon la base de données.

Il a ensuite été accusé de trois chefs d’accusation d’avoir enfreint son ordonnance de libération le 2 août à Chilliwack.

