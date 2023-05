L’un des suspects de génocide rwandais les plus recherchés comparaît devant le tribunal | Nouvelles du monde

Fulgence Kayishema a fait face à plusieurs accusations au Cap, en Afrique du Sud, vendredi (Photo: Reuters) Un homme recherché par la communauté internationale pour son implication présumée dans le génocide rwandais a finalement comparu devant un tribunal. Fulgence Kayishema, en fuite depuis deux décennies, a été arrêté mercredi, dans une exploitation viticole près du Cap, en Afrique du Sud, où il vivait sous un faux nom. Son acte d’accusation local indique qu’il a menti sur le fait qu’il était un réfugié du Burundi pour pouvoir obtenir l’asile en 2004. Il est également accusé d’être resté dans le pays malgré l’expiration de son statut de réfugié deux ans plus tard. Mais Kayishema, 62 ans, est recherché par le Tribunal pénal international (TPIR) pour le Rwanda depuis 2001. Il l’a inculpé pour son rôle présumé dans la destruction de l’église catholique de Nyange, dans la préfecture de Kibuye, avec un groupe de plus de 2 000 personnes réfugiées à l’intérieur. Kayishema aurait été l’un des chefs d’un groupe qui a d’abord tenté d’incendier l’église, puis a utilisé un bulldozer pour raser le bâtiment, écrasant et tuant les victimes. Il a également été impliqué dans le déplacement des corps vers une fosse commune au cours des deux jours suivants, selon l’acte d’accusation.



Kayishema portait une Bible et un livre avec les mots « Jésus d’abord » sur le devant (Photo : Getty)



Une affiche publiée par le Mécanisme international résiduel des Nations Unies pour les tribunaux pénaux montre Fulgence Kayishema (deuxième rangée du haut) (Photo : Getty) Il a comparu vendredi au Cape Town Magistrates ‘Court, tenant une Bible et un autre livre avec « Jésus d’abord » inscrit sur la couverture. Lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il avait quelque chose à dire à « ses victimes », il a répondu : « Qu’est-ce que je peux dire ? Nous sommes désolés d’apprendre ce qui s’est passé. C’était la guerre à l’époque… Je n’avais aucun rôle. Kayishema sera détenu jusqu’à une autre audience devant le même tribunal la semaine prochaine, mais il devrait être extradé vers le Rwanda et finalement jugé pour génocide et crimes contre l’humanité. Serge Brammertz, procureur en chef du Mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux, successeur du TPIR, aurait déclaré que Kayishema avait fui le Rwanda après le génocide et se cachait parmi les réfugiés. Plus: Tendance

Il a déclaré : « D'abord, Kayishema est allé en RDC (République démocratique du Congo) pendant plusieurs mois, puis il est allé dans un camp de réfugiés en Tanzanie. «De là, il a déménagé au Mozambique. Puis deux ans plus tard, à eSwatini, puis à la fin des années 90, il s'est retrouvé en Afrique du Sud. M. Brammertz a ajouté que l'accusation avait persuadé un petit nombre d'anciens soldats rwandais vivant également comme faux réfugiés en Afrique du Sud de révéler des informations sur l'endroit où se trouvait Kayishema. On estime que 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été tués pendant le génocide rwandais entre avril et juillet 1994. L'atrocité a été perpétrée par un régime Hutu extrémiste et méticuleusement exécutée par des fonctionnaires locaux et des citoyens ordinaires de la société hiérarchisée. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected].

