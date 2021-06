L’un des plus jeunes gagnants de la loterie nationale du Royaume-Uni décède subitement à l’âge de 23 ans après avoir remporté un prix de 390 000 £ à 16 ans

L’UN des plus jeunes gagnants de la loterie nationale du Royaume-Uni est décédé subitement à l’âge de 23 ans après avoir remporté 390 000 £ à 16 ans.

Callum Fitzpatrick travaillait à l’épicerie de ses parents lorsqu’il a empoché la somme qui a changé sa vie.

Le gagnant de la loterie nationale Callum Fitzpatrick est décédé à l’âge de 23 ans Crédit : Pacemaker Press

Il a remporté 390 000 £ à seulement 16 ans Crédit : Pacemaker Press

Le fan de Man Utd, de Ballymartin, dans le comté de Down, s’est rendu compte qu’il avait les numéros gagnants lorsqu’il gardait sa tante Geraldine en 2014.

Il a déclaré à l’époque qu’il prévoyait d’acheter une voiture pour ses 17 ans et de voir son équipe jouer à Old Trafford, a rapporté le Mirror.

Un porte-parole de son équipe de football locale, Ballymartin GAC, a déclaré que le club était « profondément choqué et attristé par le décès tragique et soudain de notre ami et coéquipier ».

Ils ont ajouté : « Toute la communauté de Ballymartin et des environs de Morne a le cœur brisé.

‘NAVRÉ’

« Callum manquera beaucoup à toutes les personnes impliquées avec Ballymartin GAC.

« Un jeune homme merveilleux et intelligent, un grand ami et coéquipier, a tragiquement quitté cette vie trop tôt. »

Le club a annulé le jeu sur le terrain sur son terrain jusqu’à nouvel ordre par respect.

Callum, qui vivait à Belfast, est décédé mardi dans des circonstances inconnues.

Il laisse dans le deuil son père Colin, sa mère Sheila et ses sœurs Tierna, Corragh et Meagh.

Ceux qui l’ont connu ont rendu hommage à Callum.

Susan Hayes a écrit : « Repose en paix Callum, toujours un gentleman ! Les pensées et les prières sont avec vous tous. Chérissez les beaux souvenirs que vous avez créés ensemble.

Erin O’Hanlon a déclaré qu’il était une « personne incroyable à l’intérieur comme à l’extérieur ».

Eamonn Mac An Bhaird a ajouté: « Callum va nous manquer, son esprit vif, son sens de l’humour, son sourire et son style. RIP Callum. »

Sa mort a été décrite comme « complètement dévastatrice » par les personnes en deuil lors de ses funérailles à Massforth vendredi.

Callum avait obtenu un diplôme en génie civil à l’Université d’Ulster.