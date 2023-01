L’un des plus grands syndicats du Royaume-Uni annonce 10 jours de grève supplémentaires

LONDRES – L’un des plus grands syndicats du Royaume-Uni a annoncé vendredi 10 jours supplémentaires de grève au cours des prochaines semaines, alors que l’affrontement entre le gouvernement et les ambulanciers s’intensifie.

Plus de 2 600 ambulanciers du Pays de Galles et des West Midlands, du Nord-Ouest, du Nord-Est et des East Midlands de l’Angleterre sont déjà sur le point de sortir lundi dans le cadre d’un différend en cours sur la rémunération et la dotation en personnel.

Les grèves nouvellement annoncées affecteront le Nord-Ouest (6, 22 février et 20 mars), le Nord-Est (6, 20 février et 6, 20 mars), East Midlands (6, 20 février et 6, 20 mars), West Midlands (6, 17 février et 6, 20 mars), Pays de Galles (6, 20 février et 6, 20 mars) et Irlande du Nord (26 janvier et 16, 17, 23 et 24 février).

D’autres scrutins sont actuellement organisés dans quatre autres fiducies d’ambulance qui pourraient potentiellement rejoindre le conflit plus tard le mois prochain, a déclaré le syndicat.