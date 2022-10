Nouvelles

Durée 5:55

Chaque année, des scientifiques, des aînés et des membres de la communauté se réunissent près de Fort Chipewyan, en Alberta, pour un camp annuel afin de tester la santé de la population de poissons dans le delta Peace-Athabasca, la deuxième plus grande eau douce de ce type au monde. Alors que les habitants de la région sont habitués aux impacts de l’industrie et du changement climatique, ils disent que le paysage est plus modifié que jamais.