L’un des plus anciens rodéos d’Amérique se trouve dans le New Jersey

“Certaines des offres étaient tentantes”, a déclaré Grant Harris, un ancien cavalier de chevaux et de taureaux qui a dirigé Cowtown pendant des décennies avec sa femme, Betsy, avant de le vendre à leur plus jeune fille et à son mari, RJ Griscom. Le couple plus âgé exploite toujours un marché aux puces, également appelé Cowtown, et une ferme de 1 700 acres où ils élèvent des bovins de boucherie et cultivent de la nourriture pour le bétail.

“Ma famille a gagné sa vie – au moins – en faisant ce que nous faisons pendant 13, 14 générations”, a déclaré M. Harris à propos de l’agriculture.

« Pourquoi voudriez-vous jouer avec ça ? »

Et donc tous les vendredis au lever du soleil, du week-end du Memorial Day à septembre, six cavaliers à cheval commencent à rassembler les chevaux et les taureaux et à les conduire vers les enclos de rodéo 36 heures avant l’heure du spectacle.