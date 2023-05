L’un des pires lanceurs de la MLB admet qu’il aurait jeté sur le juge à cause d’un incident avec les yeux latéraux

Lance Lynn, un lanceur peu performant en 2023, a admis qu’il aurait jeté sur Aaron Judge à cause de son incident avec les yeux latéraux cette semaine.

Plus tôt cette semaine, l’émission des Blue Jays de Toronto a remarqué qu’Aaron Judge regardait vers la pirogue des Yankees de New York juste avant qu’un lancer ne vienne que Judge a fait sortir du parc. L’insinuation était que le juge trichait, peut-être en se faisant relayer des informations obtenues illicitement, un peu comme le scandale du vol de pancartes des Astros de Houston des années passées.

Le juge a expliqué qu’il voyait qui parlait depuis la pirogue des Yankees. Aaron Boone s’était fait expulser en se disputant au sujet d’un appel contre Judge, et il estimait que le gazouillis de la pirogue n’était pas nécessaire compte tenu de l’importante avance que New York avait.

Certains ont accepté cette explication, d’autres non. Lance Lynn est l’un de ceux qui s’opposent toujours avec véhémence au regard de côté de Judge.

Lance Lynn décide de s’insérer dans le débat d’Aaron Judge dans lequel il n’a rien à faire

Je ne prends aucune joie à appeler quelqu’un le pire en quoi que ce soit. Cela dit, Lance Lynn est statistiquement l’un des pires lanceurs partants de la MLB cette saison. Il a une MPM de 6,66 et a donné le plus de coups sûrs de tous les lanceurs. Sa balle rapide à 4 coutures a une valeur de course de +9, qui est la deuxième pire de la toute la MLB de tout lanceur qui l’a lancé sur 10 apparitions au marbre ou plus.

Il ne devrait donc pas être surprenant que Lynn n’utilise pas son tangage réel pour contourner un tel scénario. Non, au lieu de cela, Lynn a admis qu’il essaierait de frapper Judge avec un coup intentionnel pour se sortir de la situation.

Voici ce que Lynn a dit à ce sujet :

« C’est la seule façon de l’arrêter, je pense, non? » Lynn a dit en réponse à la question de savoir si un gars devait ou non « l’attraper dans les côtes » après avoir surpris un gars en train de jeter un œil à la pirogue. «Non, les entraîneurs et les pirogues, et des choses comme ça, sont hors de propos. Si un gars est sur la base et qu’il le voit, votre emprise du deuxième, c’est sur vous. Je vois celui-là. Mais quand des joueurs qui ne sont pas sur le terrain ou des entraîneurs qui ne jouent pas le jeu sont impliqués, c’est là que j’appelle… Je pense que c’est trop.

Ce que Lynn ne réalise pas, c’est que piquer un mec est en fait pas le seul moyen de l’arrêter, croyez-le ou non !

Il pourrait mieux se préparer en prenant des précautions pour ne pas faire basculer les lancers, il pourrait jeter son meilleur truc.

Ça devrait être plus plus qu’assez pour faire sortir le frappeur adverse. Et si ce n’est pas le cas ? Serrez-vous la main et passez au frappeur suivant. Tu n’es tout simplement pas assez bon contre le frappeur. Et c’est bien.

En fin de compte, c’était la réponse la plus douce possible d’un lanceur au plus haut niveau du jeu.

Pour ce que ça vaut, les Yankees et les White Sox s’affrontent début juin au Yankee Stadium. Si l’un des départs de Lynn s’aligne…. Bonne chance.