L’un des “navires de guerre les plus puissants” passe plus de temps en réparation qu’en mer – The Times

Le HMS Prince of Wales a subi une série d’échecs coûteux depuis son lancement en 2019

Le HMS Prince of Wales, le plus grand navire de la Royal Navy et le deuxième porte-avions britannique, a passé plus de temps à quai pour des réparations qu’en service depuis sa mise en service en 2019, a rapporté lundi le Times. Le navire est actuellement assis dans un chantier naval écossais avec un arbre d’hélice cassé.

Officiellement mis en service en décembre 2019, le navire de guerre de 3,2 milliards de livres sterling (3,8 milliards de dollars) n’a depuis passé que 267 jours en mer, a rapporté le journal, citant des chiffres du ministère de la Défense. La veille de Noël a marqué le 268e jour qu’il a passé à subir des réparations.

Au cours d’une conférence au début du mois, l’amiral Sir Tony Radakin, chef d’état-major de la Défense, a admis que le transporteur a été une source de “profondément frustrant” problèmes. Ces mégaships “sont des projets d’immobilisations massifs où parfois les choses vont mal”, Radakin a ajouté.

La Royal Navy décrit le prince de Galles comme “l’un des navires de guerre de surface les plus puissants jamais construits au Royaume-Uni.” Capable de lancer le dernier avion de combat multirôle F-35B de l’OTAN, son poste de pilotage mesure 70 mètres de large et 280 mètres de long, et avec des avions à bord, il faut un équipage d’environ 1 400 personnes pour fonctionner.

Lire la suite La marine britannique commente l’échec de son plus gros navire de guerre

Les dysfonctionnements du transporteur ont commencé par deux inondations majeures en 2020. La deuxième inondation a rempli la salle des machines de milliers de gallons d’eau de mer, ce qui a fait que le prince de Galles a raté un voyage prévu aux États-Unis et est retourné à son port d’attache de Portsmouth pendant six mois. réparations.

Le transporteur a réussi à naviguer vers Gibraltar en 2021, mais la catastrophe a de nouveau frappé un an plus tard lorsqu’il est tombé en panne peu de temps après avoir quitté Portsmouth en route vers les États-Unis en août. Les ingénieurs ont découvert des dommages à son arbre d’hélice, que les responsables de la marine auraient imputés à l’équipage pour avoir oublié de le graisser de manière adéquate.

Un porte-parole de la Royal Navy a déclaré au Times que la réparation du puits endommagé prendra jusqu’au printemps 2023, après quoi le prince de Galles retournera à Portsmouth pour subir plus “maintenance pré-planifiée”.

Le Parti travailliste a condamné le gouvernement conservateur britannique pour avoir laissé le navire tomber en panne à plusieurs reprises sous sa surveillance.

“Nous avons besoin de notre flotte en mer, pas coincée à quai”, a déclaré le secrétaire à la Défense de l’ombre, John Healy. “Le HMS Prince of Wales est un vaisseau amiral de l’OTAN et les ministres ne peuvent pas laisser des problèmes saper la capacité de nos forces armées à mener des exercices conjoints.”