Manchester United a un été très chargé devant lui alors que la hiérarchie du club cherche à faire des Red Devils un nouveau club de haut niveau.

Les hommes d’Erik ten Hag ont connu une saison très difficile et ne peuvent pas terminer au-dessus de la sixième place cette saison.

La défense de Manchester United aurait certainement besoin d’être remaniée, car elle n’a pas été particulièrement en bonne forme cette saison.

Selon un rapport italien, l’une des cibles arrière des Diables Rouges rêverait désormais de passer à Old Trafford.

Le joueur en question est Denzel Dumfries de l’Inter Milan, un joueur que le patron de Manchester United, Ten Hag, admire, selon Dean Jones.

Maintenant, un rapport de Tuttosport – via L’Interista – affirme que le joueur de 28 ans est impatient de rejoindre les Diables Rouges dans un contexte d’incertitude persistante quant à son avenir.

Le rapport affirme que l’Inter va désormais se concentrer sur le renouvellement des contrats concernant certains de ses principaux atouts en matière d’entraînement et de jeu.

Ceux de Simone Inzaghi et Nicolo Barella ne seraient qu’une formalité, tandis qu’un renouvellement de contrat pour Lautaro Martinez n’est pas loin non plus.

Cependant, la « situation est différente » concernant Dumfries, son camp et les Nerazzurri restant éloignés sur une résolution.

Les Nerazzurri sont apparemment prêts à vendre pour 30 à 35 millions d’euros (26 à 30 millions de livres sterling) au milieu de l’intérêt de la Premier League.

Denzel Dumfries un grand bravo pour Manchester United

Manchester United pourrait améliorer l’ensemble de son équipe cet été.

En ce qui concerne les cibles, ils pourraient faire pire que de faire appel à un arrière droit talentueux et expérimenté dans la fleur de l’âge comme Dumfries.

Le Bayer Leverkusen et l’as néerlandais Jérémie Frimpong ont fait l’éloge de l’objectif signalé par Man United dans le passé.

« Je jouerai où l’entraîneur le voudra, à la fois avec Leverkusen et avec l’équipe nationale néerlandaise chaque fois que j’en aurai l’occasion », a-t-il déclaré à Ziggo Sport, via FcInterActualitésen février.

« C’est ce que veut tout footballeur. Cependant, je suis conscient de la forte concurrence au sein de l’équipe nationale.

« Je savais que ce serait difficile pour moi, car Denzel Dumfries est l’un des meilleurs arrière droit au monde. »

Même si Man United a des problèmes plus urgents dans l’équipe qu’ils doivent résoudre, comme le défenseur central, le prix de Dumfries fait de lui une opportunité à ne pas manquer.

